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Спорт

Большунов против Клебо: финал «Тур де Ски» у мужчин. LIVE

Лыжи. «Тур де Ски». Масс-старт. Мужчины. 10 км. ОНЛАЙН

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В последний день многодневки «Тур де Ски» мужчины пробегут масс-старт на 15 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:43

Пока идут лыжники еще плотной группой, но скоро уже начнутся крутые подъемы.

17:42

Поднимается Большунов на второе место, Червоткин опускается, а его опережает Денис Спицов.

17:39

Подъезжают лыжники к горе, и теперь их ждет три километра сумасшедшего подъема.

17:38

Червоткин все еще лидирует. Удобная позиция в том плане, что нет толкучки.

17:36

Уже больше пяти километров позади. Все еще идет пологая часть.

17:34

В лидеры выходит Червоткин. Спокойно идут лыжники на равнинном участке.

17:31

Пока впереди идут норвежцы — Валнес и Голберг. Большунов и Клебо следом. В группе лидеров держится еще и Артем Мальцев.

17:30

Так, Иван Якимушкин вылетел с трассы, но ему дали новые палки, сможет вернуться он в гонку.

17:30

Ох, какое сильное падение! Кто-то из российских лыжников вылетел, пока ни о чем понятно, кто это был.

17:27

Скорее всего, до горы никаких серьезных отрывов не будет. Соответственно, ровно идут лыжники.

17:25

Дан старт! Мужской масс-старт, поехали!

17:20

От Росси выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.

17:15

Гонка начнется в 17.25 по московскому времени.

17:10

В последний день многодневки «Тур де Ски» мужчины пробегут масс-старт на 15 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

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