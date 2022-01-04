Большунов против Клебо: финал «Тур де Ски» у мужчин. LIVE

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17:31
Пока впереди идут норвежцы — Валнес и Голберг. Большунов и Клебо следом. В группе лидеров держится еще и Артем Мальцев.
17:30
Ох, какое сильное падение! Кто-то из российских лыжников вылетел, пока ни о чем понятно, кто это был.
17:20
От Росси выступят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых.
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