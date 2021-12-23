Битва за Игры: дуэт Тутберидзе против самой необычной пары России. LIVE

19:36

Очень оригинально начинают фигуристы — Денис подкидывает Дарью, и только после этого они начинают. Подкрутка выходит отличной, удается и выброс с тройного риттбергера. А вот на тройном тулупе Ходыкин ошибается, к сожалению. Зато поддержка оценена на четвертый уровень, прекрасная и очень красивая, неплохим выходит и тодес. С твиззлами и вращениями у пары не возникает проблем, прекрасно они справляются. И завершают в очень эффектной позе.