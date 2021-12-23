Битва за Игры: дуэт Тутберидзе против самой необычной пары России. LIVE

Первым ставит пара параллельный тулуп, и он выходит просто отличным, как и следующая за ним подкрутка — четвертый уровень. А вот поддержка получается не самой лучшей — не удается хорошее приземление. Выброс с тройного риттбергера прекрасен, как и следующий за ним тодес на четвертый уровень. Твиззлы сделаны отлично, вращения тоже. В общем и целом — неплохой прокат выдали Евгения и Владимир, хоть и с небольшими помарками.
Подкрутка паре удается весьма неплохо, но на третий уровень, выброс идет с тройным лутцем, но очень тяжело удерживается партнерша на ногах. Зато параллельный тройной сальхов удается отлично, как и следующие за ним вращения — четвертый уровень. Поддержка красивая, высокая получает высший уровень, а вот тодес оценен на третий. Твиззлы получают четвертый уровень. Ну что же, еще одно вполне достойное выступление.
Прекрасная подкрутка удается паре, следом идет весьма неплохой параллельный прыжок, да и выброс с тройного риттбергера выходит легко и непринужденно. Поддержка оценена на четвертый уровень, как и тодес. Твиззлы тоже получаются отличными, прекрасно фигуристы справляются и с вращениями. Великолепное выступление показываете пара!
Подкрутка у пары выходит отличной, параллельный тройной лутц тоже получается здорово. Поддержка, высокая и достаточно сложная получает третий уровень, зато тодес судьи оценивают на четвертый. Твиззлы получают только третий уровень, а с выбросом с тройного риттбергера пара справляется очень неплохо. Завершает все красивое вращение. Да, не самый идеальный прокат, но в целом и общем очень достойно справились фигуристы.
А на лед выходят участники третьей разминочный группы. Напомним, что замыкать будут Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Подкрутка у пары выходит достойной, отличным получается и выброс с тройного флипа. Тройной тулуп получается не совсем параллельным, но он сделан и получает неплохие плюсы. Поддержку судьи оценивают в четвертый уровень, как и прекрасно сделанный тодес. У пары выходит прекрасная дорожка шагов, отличные вращения и твиззлы. Отлично справляется пара со своей программой.
Подкрутку первой ставят в своей программе фигуристы и получают за нее третий уровень. А вот параллельный тройной сальхов не получается, не удачное приземление у партнера. Зато выброс с сальхова сделан прекрасно. Возникли проблемы с тодесом, не сделали его фигуристы, на чем потеряли прилично баллов. Зато твиззлы получают четвертый уровень. Увы, не совсем задалось выступление у этой пары, к сожалению.
Итак, Бойкова и Козловский получают 82,84 балла. Пока они вторые, чуть меньше балла проиграли Мишиной и Галлямову.
С прекрасного параллельного тройного сальхова начинает пара, а следом удается очень достойная подкрутка. На выбросе с тройного флипа чуть дрогнула нога Бойковой, но не криминально, получилось отлично, как и поддержка, вышедшая на четвертый уровень. Тодес тоже получился блестящим и тоже оценен на самый высокий уровень. Четкие твиззлы, прекрасные вращения — все это четвертый уровень. И еще раз браво! У нас завязывается безумно жаркая борьба!
Начинают спортсмены с прекрасной тройной подкрутки, а следом блестяще удается выброс с тройного флипа. Параллельный тройной сальхов — выше всяких похвал, он получился идеальным, как и следующий за ним тодес, оцененный на четвертый уровень. Вращения — на четвертый уровень, твиззлы — тоже. Блестяще получилась и поддержка. Просто браво, без лишних слов!
А на лед выходит вторая разминочная группа — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Ох, вот это будет горячо!
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Очень оригинально начинают фигуристы — Денис подкидывает Дарью, и только после этого они начинают. Подкрутка выходит отличной, удается и выброс с тройного риттбергера. А вот на тройном тулупе Ходыкин ошибается, к сожалению. Зато поддержка оценена на четвертый уровень, прекрасная и очень красивая, неплохим выходит и тодес. С твиззлами и вращениями у пары не возникает проблем, прекрасно они справляются. И завершают в очень эффектной позе.
Начинает пара с параллельного тройного сальхова, и выходит он действительно прекрасным. С подкруткой проблем не возникает, как и с выбросом с тройного флипа. Прекрасно справляется дуэт. Очень красивые, четкие твиззлы, не возникает проблем и с вращением. Настоящую страсть показывают фигуристы на льду.
С неплохой подкрутки начинает пара, а вот выброс получается не самым удачным — после приземления с сальхова коленом касается льда фигурка. Зато поддержка выходит выше всяких похвал — четкая, высокая. Удается паре и параллельный тройной флип. С твиззлами тоже все хорошо, синхронные и красивые. И завершают свое выступление фигуристы тодесом на третий уровень.
Первым элементом фигуристы делают весьма неплохой тодес, а следом получается весьма достойная подкрутка. С выездом получаются небольшие проблемы, с трудом, но устояла партнерша после него. Параллельный тройной сальхов вышел здоровским. Неплохие твиззлы и вращения показала пара, прекрасно справилась с каждым из своих элементов.
Уже в первой разминке нас ждет очень интересная и сильная пара. Под четвертым стартовым номером на лед выйдут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
В таком порядке фигуристы появятся сегодня на льду. Всего будет три разминочные группы и 12 пар, которые сражаются на национальном первенстве.