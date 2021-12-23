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Спорт

Битва за Игры: дуэт Тутберидзе против самой необычной пары России. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Спортивные пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию. Спортивные пары показывают короткую программу. Самая необычная пара России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, известная своим рискованным акробатическим стилем, конкурирует с дуэтом учеников Этери Тутберидзе — Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым — за поездку на Олимпийские игры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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Вверху самая последняя запись С конца
20:57

За свое выступление дуэт получает 78,68 балла. Это третье место.

20:55

Первым ставит пара параллельный тулуп, и он выходит просто отличным, как и следующая за ним подкрутка — четвертый уровень. А вот поддержка получается не самой лучшей — не удается хорошее приземление. Выброс с тройного риттбергера прекрасен, как и следующий за ним тодес на четвертый уровень. Твиззлы сделаны отлично, вращения тоже. В общем и целом — неплохой прокат выдали Евгения и Владимир, хоть и с небольшими помарками.

20:51

Замыкают выступления в короткой программе спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

20:50

Пара за свое выступление набирает 68,44 балла.

20:49

Подкрутка паре удается весьма неплохо, но на третий уровень, выброс идет с тройным лутцем, но очень тяжело удерживается партнерша на ногах. Зато параллельный тройной сальхов удается отлично, как и следующие за ним вращения — четвертый уровень. Поддержка красивая, высокая получает высший уровень, а вот тодес оценен на третий. Твиззлы получают четвертый уровень. Ну что же, еще одно вполне достойное выступление.

20:45

Екатерина Чикмарева и Матвей Янчиков покажут свою программу.

20:44

Судьи ставят Кадыровой и Бальченко 73,77 балла.

20:42

Прекрасная подкрутка удается паре, следом идет весьма неплохой параллельный прыжок, да и выброс с тройного риттбергера выходит легко и непринужденно. Поддержка оценена на четвертый уровень, как и тодес. Твиззлы тоже получаются отличными, прекрасно фигуристы справляются и с вращениями. Великолепное выступление показываете пара!

20:38

Ясмина Кадырова и Иван Бальченко выходят на лед.

20:36

За свое выступление дуэт получает 71,35 баллов. Прилично.

20:33

Подкрутка у пары выходит отличной, параллельный тройной лутц тоже получается здорово. Поддержка, высокая и достаточно сложная получает третий уровень, зато тодес судьи оценивают на четвертый. Твиззлы получают только третий уровень, а с выбросом с тройного риттбергера пара справляется очень неплохо. Завершает все красивое вращение. Да, не самый идеальный прокат, но в целом и общем очень достойно справились фигуристы.

20:32

Для исполнения короткой программы на лед выходят Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

20:25

А на лед выходят участники третьей разминочный группы. Напомним, что замыкать будут Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

20:13

А у нас тем временем технический перерыв на заливку льда.

20:12

Дуэт набирает за свое отличное выступление 76,26 балла. Они сейчас третьи!

20:10

Подкрутка у пары выходит достойной, отличным получается и выброс с тройного флипа. Тройной тулуп получается не совсем параллельным, но он сделан и получает неплохие плюсы. Поддержку судьи оценивают в четвертый уровень, как и прекрасно сделанный тодес. У пары выходит прекрасная дорожка шагов, отличные вращения и твиззлы. Отлично справляется пара со своей программой.

20:07

А на льду появляются Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

20:06

Судьи оценивают прокат пары 59,88 балла. Увы, они сейчас последние.

20:04

Подкрутку первой ставят в своей программе фигуристы и получают за нее третий уровень. А вот параллельный тройной сальхов не получается, не удачное приземление у партнера. Зато выброс с сальхова сделан прекрасно. Возникли проблемы с тодесом, не сделали его фигуристы, на чем потеряли прилично баллов. Зато твиззлы получают четвертый уровень. Увы, не совсем задалось выступление у этой пары, к сожалению.

20:00

А на лед выходят Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

19:59

Итак, Бойкова и Козловский получают 82,84 балла. Пока они вторые, чуть меньше балла проиграли Мишиной и Галлямову.

19:57

С прекрасного параллельного тройного сальхова начинает пара, а следом удается очень достойная подкрутка. На выбросе с тройного флипа чуть дрогнула нога Бойковой, но не криминально, получилось отлично, как и поддержка, вышедшая на четвертый уровень. Тодес тоже получился блестящим и тоже оценен на самый высокий уровень. Четкие твиззлы, прекрасные вращения — все это четвертый уровень. И еще раз браво! У нас завязывается безумно жаркая борьба!

19:53

Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выходят на лед.

19:52

За свой потрясающий прокат пара получает 83,74 балла. Восторг!

19:50

Начинают спортсмены с прекрасной тройной подкрутки, а следом блестяще удается выброс с тройного флипа. Параллельный тройной сальхов — выше всяких похвал, он получился идеальным, как и следующий за ним тодес, оцененный на четвертый уровень. Вращения — на четвертый уровень, твиззлы — тоже. Блестяще получилась и поддержка. Просто браво, без лишних слов!

19:46

Открывают вторую разминку действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

19:39

А на лед выходит вторая разминочная группа — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Ох, вот это будет горячо!

19:38

Бронзовые призеры прошлого чемпионата России набирают за свой прокат 75,40 балла. Пока что они первые!

19:36

Очень оригинально начинают фигуристы — Денис подкидывает Дарью, и только после этого они начинают. Подкрутка выходит отличной, удается и выброс с тройного риттбергера. А вот на тройном тулупе Ходыкин ошибается, к сожалению. Зато поддержка оценена на четвертый уровень, прекрасная и очень красивая, неплохим выходит и тодес. С твиззлами и вращениями у пары не возникает проблем, прекрасно они справляются. И завершают в очень эффектной позе.

19:32

А замыкают первую разминку Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин!

19:32

Судьи ставят паре за короткий прокат 73,06 балла.

19:30

Начинает пара с параллельного тройного сальхова, и выходит он действительно прекрасным. С подкруткой проблем не возникает, как и с выбросом с тройного флипа. Прекрасно справляется дуэт. Очень красивые, четкие твиззлы, не возникает проблем и с вращением. Настоящую страсть показывают фигуристы на льду.

19:26

Карина Акопова и Никита Рахманин покажут свою короткую программу.

19:26

За свой прокат пара набирает 65,78 балла.

19:24

С неплохой подкрутки начинает пара, а вот выброс получается не самым удачным — после приземления с сальхова коленом касается льда фигурка. Зато поддержка выходит выше всяких похвал — четкая, высокая. Удается паре и параллельный тройной флип. С твиззлами тоже все хорошо, синхронные и красивые. И завершают свое выступление фигуристы тодесом на третий уровень.

19:20

Екатерина Гейниш и Илья Миронов появляются на льду.

19:19

Пара, которая дебютировала на чемпионате России, получает за свой прокат 67,27 балла.

19:17

Первым элементом фигуристы делают весьма неплохой тодес, а следом получается весьма достойная подкрутка. С выездом получаются небольшие проблемы, с трудом, но устояла партнерша после него. Параллельный тройной сальхов вышел здоровским. Неплохие твиззлы и вращения показала пара, прекрасно справилась с каждым из своих элементов.

19:14

Открывать соревнования спортивных пар будут Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.

19:07

Первая разминочная группа появляется на льду.

19:00

Уже в первой разминке нас ждет очень интересная и сильная пара. Под четвертым стартовым номером на лед выйдут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

18:55

В таком порядке фигуристы появятся сегодня на льду. Всего будет три разминочные группы и 12 пар, которые сражаются на национальном первенстве.

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18:50

Выступления начнутся в 19.05 по московскому времени.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России, по итогам которого фактически определится состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. В 19.00 короткую программу покажут спортивные пары.

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