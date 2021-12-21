Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев избит в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит в Москве в ночь на вторник. 32-летний спортсмен вступился за свою гражданскую жену, керлингистку Анну Сидорову, после чего подвергся избиению со стороны троих неизвестных. Соловьев находится в больнице, его состояние оценивают как средней тяжести.

Инцидент произошел в караоке-клубе в центре города, где отдыхали Соловьев и Сидорова. 32-летний спортсмен вступился супругу, после чего неизвестные стали избивать спортсмена ногами. Фигурист был доставлен в Боткинскую больницу, а трое нападавших уже задержаны полицией и находятся в отделении.

«Сейчас еду в Боткинскую больницу, потому что, когда его забрали, не было ни вещей, ничего. Я пока лично не разговаривала с лечащим врачом, только звонила в диспетчерскую и в ординаторскую, но подробностей никаких не говорили. Из того, что сказали: состояние средней тяжести и тяжелая травма головы. Госпитализация была необходима»,

— объяснила Анна Сидорова «Матч ТВ». Также она рассказала подробности произошедшего инцидента.

Конфликт начался после того, как на улице одна из подруг Анны на выходе из караоке попросила зажигалку у трех парней. Это вызвало словесную перепалку. «Дима в тот момент находился еще внутри заведения. Когда он вышел, то попросил парней не разговаривать в таком тоне с девушками. На что один из них толкнул его.

Дима упал спиной назад, ударился о дверь заведения, эта компания налетела на него. Мы с девочками стали их разнимать. Получилось, что я и еще две девушки разнимали парней. Точнее Дима просто лежал, когда его били ногами. Это была не драка, можно сказать, что нападение с их стороны. Они девушек не трогали, а он попал под руку», — сказала Сидорова.

Менеджер Соловьева Елена Болотова в разговоре со «Спорт-Экспрессом» отметила, что спортсмен находится в сознании и может говорить, но пока говорить о его состоянии преждевременно.

«Ситуация такая, что сейчас мы ждем информации от Ани. Она поехала в больницу переговорить с врачом. Знаю, что Дима просто заступился за девчонок, он был один, а ребят было трое. Насколько сильно избили, сложно сказать, — врачи должны сначала обследовать. По-моему, там травма головы. Сейчас он в нейрохирургии в Боткинской больнице. Чтобы сказать точно, что за ситуация, должен сказать врач, насколько это все тяжело, и быстро ли он вообще поправится.

Но он в сознании, говорить может. Я с ним разговаривала, но он, естественно, сам еще в шоке, потому что все так произошло. Дима суперинтеллигентный, спокойный и воспитанный парень, который никогда в жизни не идет на конфликт, и никогда он в них не был замечен. Очень тяжелая ситуация, конечно. Мы могли бы дать более точную информацию, но врачи не отвечают по телефону, если ты туда звонишь. Ане нужно приехать туда лично. По телефону информацию они не дают», — сказала Болотова.

Врачи рассказали о состоянии Соловьева коротко и не вдаваясь в подробности.

«Дмитрий Соловьев находится в 49-м нейрохирургическом отделении. По состоянию на 21 декабря 17:00 пациент находится в состоянии средней тяжести, дыхание нормальное, самостоятельное», — рассказали Sport24 в Боткинской больнице.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка эмоционально отреагировала на произошедшее и сказала, что все фигуристы сейчас очень переживают за Соловьева.

«Дима в тяжелом состоянии, в больнице. У него сотрясение мозга, внутренние тяжелые повреждения. Слава богу жив, но эти подонки, конечно, должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина.

Меня просто трясет от бешенства. Как это возможно? Как говорит супруга Дмитрия, один из этих негодяев занимается боевым видом спорта. Его надо вообще всего лишить. В конце декабря Дмитрий должен участвовать в нашем шоу с Алиной Загитовой. Очень надеюсь, что здоровье позволит ему выступить у нас. Мы его все очень ждем и переживаем за него», — сказала Навка «Матч ТВ».

Соловьев в составе сборной России стал олимпийским чемпионом домашних Игр в Сочи в командных соревнованиях и серебряным призером Олимпиады – 2018.

В паре с Екатериной Бобровой Соловьев семь раз становился чемпионом России в танцах на льду. Его партнерша завершила свою спортивную карьеру в 2019 году. Сам Дмитрий пока окончательного решения еще не принял.

В 2020 году Соловьев впервые стал участником шоу «Ледниковый период», тогда его партнершей стала певица и телеведущая Ольга Бузова. Пара стала победителем седьмого сезона, обогнав практически на балл ближайших соперников – Ирину Пегову и Алексея Тихонова. В 2021 году 32-летний фигурист вернулся в шоу, где его новой партнершей стала Ксения Бородина.