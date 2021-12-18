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Спорт

Погоня за золотом: россияне бьются в смешанной эстафете. LIVE

Биатлон. Кубок IBU. Смешанная эстафета 4x6 км. ОНЛАЙН

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В рамках третьего этапа Кубка IBU проходит смешанная эстафета. За Россию выступают Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
12:44

Шевченко поднажала и вырвалась вперед! На отметке 4,9 км россиянка — первая. Француженка Бене — вторая (+0,4 секунды), Гаспарин — третья (+1,6).

12:42

Плотность борьбы очень серьезная. В спину Шевченко дышит Элиза Гаспарин (между ними всего 0,5 секунды). Первая десятка биатлонисток растянулась в пределах десяти секунд.

12:40

Шевченко шикарна! На второй стрельбе стоя тоже отстрелялась идеально и быстро. Это позволило россиянке подняться на третье место, причем она проигрывает лидирующей Бене всего 1,4 секунды, а Збилут — 1,2 секунды. Все трое идут друг за другом.

12:38

На отметке 2,9 км Шевченко держится в четырех секундах от лидера — она по-прежнему шестая. Тройка Бене, Збилут и Гарспарин все так же удерживает лидерство.

12:34

Шевченко — браво! Закрыла все мишени на первом огневом рубеже лежа и обошлась без доппатронов. Россиянка ушла на трассу шестой (+3,2 секунды от лидера). Первой по-прежнему держится француженка Бене. Вторая — полька Кинга Збилут, третья — швейцарка Элиза Гаспарин.

12:32

До отметки 0,9 км Шевченко добралась седьмой, но проигрывает лидеру совсем чуть-чуть — 2,4 секунды. Первой идет француженка Камилла Бене.

12:30

Гонка началась! За Россию стартовала Анастасия Шевченко — наш лучший спринтер среди женщин.

12:25

Правила смешанной эстафеты:

1) Каждый из четырех спортсменов проходит один этап с двумя огневыми рубежами;

2) Первая стрельба — лежа, вторая — стоя;

3) У каждого биатлониста есть по три запасных патрона на каждой стрельбе. После использования всех доппатронов за каждый следующий промах спортсмен бежит штрафной круг 150 м.

12:20

За Россию выступают Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков.

12:16

Гонка начнется в 12:30 по московскому времени.

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты 4x6 км на третьем этапе Кубка IBU.

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