Биатлон. Кубок IBU. Смешанная эстафета 4x6 км. ОНЛАЙН

Шевченко поднажала и вырвалась вперед! На отметке 4,9 км россиянка — первая. Француженка Бене — вторая (+0,4 секунды), Гаспарин — третья (+1,6).
Плотность борьбы очень серьезная. В спину Шевченко дышит Элиза Гаспарин (между ними всего 0,5 секунды). Первая десятка биатлонисток растянулась в пределах десяти секунд.
Шевченко шикарна! На второй стрельбе стоя тоже отстрелялась идеально и быстро. Это позволило россиянке подняться на третье место, причем она проигрывает лидирующей Бене всего 1,4 секунды, а Збилут — 1,2 секунды. Все трое идут друг за другом.
На отметке 2,9 км Шевченко держится в четырех секундах от лидера — она по-прежнему шестая. Тройка Бене, Збилут и Гарспарин все так же удерживает лидерство.
Шевченко — браво! Закрыла все мишени на первом огневом рубеже лежа и обошлась без доппатронов. Россиянка ушла на трассу шестой (+3,2 секунды от лидера). Первой по-прежнему держится француженка Бене. Вторая — полька Кинга Збилут, третья — швейцарка Элиза Гаспарин.
До отметки 0,9 км Шевченко добралась седьмой, но проигрывает лидеру совсем чуть-чуть — 2,4 секунды. Первой идет француженка Камилла Бене.
Правила смешанной эстафеты:
1) Каждый из четырех спортсменов проходит один этап с двумя огневыми рубежами;
2) Первая стрельба — лежа, вторая — стоя;
3) У каждого биатлониста есть по три запасных патрона на каждой стрельбе. После использования всех доппатронов за каждый следующий промах спортсмен бежит штрафной круг 150 м.