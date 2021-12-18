Биатлон. Кубок IBU. Смешанная эстафета 4x6 км. ОНЛАЙН

12:25

Правила смешанной эстафеты:

1) Каждый из четырех спортсменов проходит один этап с двумя огневыми рубежами;

2) Первая стрельба — лежа, вторая — стоя;

3) У каждого биатлониста есть по три запасных патрона на каждой стрельбе. После использования всех доппатронов за каждый следующий промах спортсмен бежит штрафной круг 150 м.