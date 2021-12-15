В 1/4 финала женского ЧМ по гандболу Норвегия обыграла Россию

Все! Норвежки выиграли 34:28 у сборной России и взяли реванш за поражение в полуфинале Олимпиады-2020. Чемпионат мира для России завершен.
Ошибка норвежек, Тоженова не добирается до мяча, Офтедаль красиво играет поверх вратаря — перекладина! Норвегия уже играет в своей удовольствие, времени очень мало осталось.
Две блестящие атаки, вторая получилось быстрой и Таженова снова отлично ее реализовала! 30:25. Еще есть шансы!
Грубейшая ошибка в атаке и норвежка забивают в быстром отрыве. А перед этим Норвегия забила из позиционной атаки. 24:20.
Лагина отразила бросок норвежек, а затем вывела в быструю атаку Милану Таженову и та четко реализовала момент! 21:19.
Пока норвежки выглядят быстрее. Россиянки долго атакуют позиционно, наши соперницы убегают в отрыв.
Тайм-аут берет главный тренер сборной России Людмила Бодниева. Пропускаем еще два гола и счет 9:5.
Отлично отыграли россиянки в обороне, сначала Илларионова спасла команду, а затем не пустили к воротам норвежку.
Последний матч группового этапа российская сборная проиграла француженкам со счётом 28:33, именно этой команде Россия проиграла в финале Олимпиады в Токио. В норвежками на Играх россиянки играли в полуфинале и победили с разницей в один мяч.
Состав сборной России: Полина Каплина, Анастасия Лагина, Полина Горшкова, Елена Михайличенко, Ольга Фомина, Карина Сабирова, Екатерина Ильина, Ярослава Фролова, Юлия Манагарова, Антонина Скоробогатченко, Вероника Никитина, Милана Таженова, Анастасия Илларионова, Ирина Корнеева, Ольга Щербак, Юлия Маркова.