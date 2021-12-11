Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Кобелев назвал закономерной ничью между «Динамо» и «Зенитом» 16:42
Главврач столичной больницы Лысенко назвала штаммы, доминирующие в Москве 16:38
Семак объяснил, почему Дзюба не играл в матче против «Динамо» 16:35
Путин заявил, что Россия превосходит США по современному оружию 16:34
Хабиб рассказал, за кого он болел в матче РПЛ между «Зенитом» и... 16:27
Путин вспомнил, как сепаратисты «раскачивали» ситуацию в России в 90-е 16:19
Конюхов дал советы людям в депрессивном состоянии 16:15
Семак отреагировал на слухи об уходе Азмуна из команды 16:09
На Украине предложили вернуться к внеблоковому статусу страны 16:05
Ученые выяснили, почему в Японии низкий уровень смертности от COVID-19 16:04
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Эпическая битва за титул: Ферстаппен и Хэмилтон определяют лучшего в мире. LIVE

Формула-1. 22-й этап. Гран-при Абу-Даби. Гонка. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Абу-Даби проходит последняя гонка сезона Формулы-1, в которой в борьбе за титул сойдутся голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон. У гонщиков одинаковое количество очков и победит тот, кто займет место выше. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:45

А Джордж Рассел еле плетется, пропуская всех по дороге, в боксы.

16:44

У Кими это прощальная гонка в Формуле-1, он покидает спорт. Обидно.

16:43

Кими Райкконен вылет с трассы и повредил переднее крыло. И Рассел, похоже, сходит с дистанции.

16:40

1:27.663 — Хэмилтон ставит новый лучший круг в гонке. Отрыв от Ферстаппена составляет 2,7 секунды.

16:37

Перес уехал менять резину, теперь Хэмилтон лидер, а Ферстаппен на втором месте. Около трех секунд между претендентами на титул!

16:36

Хэмилтон потерял почти 5 секунд, пытаясь обойти Переса, тот боролся как мог! В итоге, Хэмилтон прошел соперника по прямой, но Макс при этом почти догнал Льюиса — разрыв чуть больше 2 секунд!

16:33

«Ред Булл» ожидаемо дает команду лидирующему Пересу сдерживать Хэмилтона, Льюис уже почти догнал лидера. Меньше секунды между ними.

16:30

Ферстаппен выходит на третье место, обогнав Сайнса. Более 8 секунд преимущества британца над голландцем.

16:29

1:27.833 — Хэмилтон обновляет лучший круг гонки. Отставание от Переса сокращается, преимущество над Ферстаппеном растет.

16:27

Ферстаппен догнал Сайнса, но к Хэмилтону приблизиться не может.

16:24

Хэмилтон тоже поехал ожидаемо в боксы и переобулся. Оба теперь на харде. Около пяти секунд Льюис выигрывает у Макса, а лидирует сейчас Перес.

16:23

Ферстаппен заехал в боксы и сменил резину. Почти 27 секунд он проигрывает теперь Льюису и идет четвертым.

16:21

Еще один лучший круг от Льюиса — 1:28.216. Хэмилтон наращивает отрыв и уже на 3,5 секунды опережает Ферстаппена после десяти кругов гонки.

16:20

А Ферстаппен уже говорит по радио, что задние шины уже прилично изношены.

16:19

Два круга подряд Хэмилтон показывает лучший круг. 1:28.356 — его лучший результат. Три секунды между лидерами.

16:15

Две секунды Хэмилтон выигрывает у Ферстаппена.

16:13

Россиянин Никита Мазепин, кстати говоря, по итогам чемпионата займет последнее месте в общем зачете.

16:10

Ферстаппен недоволен, что судьи оставили все без изменений. «Вау! Чем они там вообще заняты?», — сказал он.

16:08

Не будет расследования! Сохраняют пилоты позиции!

После второго круга: 1 Хэмилтон, 2 Ферстаппен, 3 Перес, 4 Сайнс, 5 Норрис, 6 Леклер, 7 Цунода, 8 Боттас, 9 Окон, 10 Риккардо.

16:05

Льюис по-прежнему возглавляет пелотон.

16:04

И сразу заруба между лидерами! Макс слегка задел Хэмилтона, британцу пришлось отрулить и срезать угол — посмотрим, что скажут судьи.

16:03

Погасли огни, и Льюис выигрывает старт!

16:02

Стоит заметить, что в прошлом сезоне в Абу-Даби победил именно Ферстаппен — казалось бы, трасса ему знакома. Однако в этом году конфигурация трассы претерпела некоторые изменения, так что просто Максу не будет.

16:00

Уходит пелотон на прогревочный круг, на первой линии стартового поля — Ферстаппен и Хэмилтон. Давно не было такой интриги в последней гонке сезона: или мы увидим первого в истории восьмикратного чемпиона мира, или свой первый титул завоюет 24-летний голландец.

15:55

Пока до старта еще остается немного времени, поздравим другого российского гонщика: Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2!

15:50

Сегодняшний заезд пройдет без россиянина Никиты Мазепина — он заразился коронавирусом.

15:46

Гонка начнется в 16:00 по московскому времени.

15:45

Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта и Формулы 1! «Газета.Ru» приглашает вас текстовую онлайн-трансляцию последней гонки сезона в Абу-Даби, в которой в борьбе за титул сойдутся голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон. У гонщиков одинаковое количество очков и победит тот, кто займет место выше.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Путин рассказал, как Европа делила Россию на несколько стран в 90-е
Путин вспомнил, как на распад СССР отреагировали в Европе
«Россия будет финансово изолирована»: как Байден грозил Путину
Песков: Байден предупреждал Путина о финансовой изоляции РФ в случае войны с Украиной
За цветы и грамоту: как заставить сотрудника работать без денег
В Финансовом университете призвали возродить советскую систему поощрения работников
Путин заявил о невыполнении Украиной обязательств вернуть России активы СССР
Екатерина Мизулина заявила об иностранном финансировании Моргенштерна
На Украине предложили вернуться к внеблоковому статусу страны
Папа Римский выразил поддержку Украине
Новости и материалы
Кобелев назвал закономерной ничью между «Динамо» и «Зенитом»
Главврач столичной больницы Лысенко назвала штаммы, доминирующие в Москве
Семак объяснил, почему Дзюба не играл в матче против «Динамо»
Путин заявил, что Россия превосходит США по современному оружию
Хабиб рассказал, за кого он болел в матче РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»
Путин вспомнил, как сепаратисты «раскачивали» ситуацию в России в 90-е
Конюхов дал советы людям в депрессивном состоянии
Семак отреагировал на слухи об уходе Азмуна из команды
Ученые выяснили, почему в Японии низкий уровень смертности от COVID-19
В Москве образовалась редкая для Центральной России изморозь
«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» в центральном матче 18-го тура РПЛ
Зеленский попросил уволить замминистра, устроившего скандал
Эксперты раскрыли способ вернуть украденные через интернет-магазины деньги
Стал известен полный маршрут разведывательного самолета США, замеченного над Донбассом
Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов перед Новым годом
В Петербурге арестовали мужчину, облившего пару влюбленных кислотой
Путин рассказал об агентах ЦРУ на ядерных объектах в России в 90-х годах
Сборная России по биатлону выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Все новости
Напрямую не добраться: где находится центр оргазма
Ученые выяснили, откуда берется оргазм
«Вынужденно сменил курс»: СК проверит инцидент с пассажирским самолетом в небе над Сочи
Глава СК поручил доложить о ЧП со сменой курса пассажирского самолета близ Сочи
Три часа избиений: хабаровские школьницы убили пенсионера ради 10 тысяч руб.
В поселке Хабаровского края двух школьниц арестовали после убийства пенсионера
Враг корейцев: китайский «Джип» едет в Россию
Кроссовер Haval Dargo дебютировал на автосалоне в Саудовской Аравии
«Неприятно об этом говорить». Кем Путин работал в 90-е
Путин признался, что подрабатывал таксистом
Убийца Николая II, сын Сталина и кубанская ведьма. Самые знаменитые могилы в регионах
Куда поехать некротуристу в России
«Какой же надо быть умной, чтобы все время казаться дурой». Кларе Новиковой — 75
«Не по Сеньке шапка»: когда бархатный пиджак делает из мужчины посмешище
Модные эксперты объяснили, можно ли мужчинам носить бархатные пиджаки
Как выбрать камерофон
На что обратить внимание при покупке смартфона для фото- и видеосъемки
Россияне отдали автодилерам около 4,5% ВВП страны
Продажи новых автомобилей в России выросли более чем на четверть
Упростить налоговую систему, улучшить экологию. Что планируют сделать власти в 2022 году
В Госдуме сообщили, какие изменения ожидают россиян в 2022 году
«Число жертв может вырасти до 100». Торнадо прошли по семи штатам США
CNN: 79 человек погибли после серии ураганов, обрушившихся на США
Напомнить о «Минске». С чем приедет в Москву и Киев помощница госсекретаря США
Госдеп анонсировал визит Карен Донфрид в Россию и Украину
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть