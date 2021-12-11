Формула-1. 22-й этап. Гран-при Абу-Даби. Гонка. ОНЛАЙН

Кими Райкконен вылет с трассы и повредил переднее крыло. И Рассел, похоже, сходит с дистанции.
1:27.663 — Хэмилтон ставит новый лучший круг в гонке. Отрыв от Ферстаппена составляет 2,7 секунды.
Перес уехал менять резину, теперь Хэмилтон лидер, а Ферстаппен на втором месте. Около трех секунд между претендентами на титул!
Хэмилтон потерял почти 5 секунд, пытаясь обойти Переса, тот боролся как мог! В итоге, Хэмилтон прошел соперника по прямой, но Макс при этом почти догнал Льюиса — разрыв чуть больше 2 секунд!
«Ред Булл» ожидаемо дает команду лидирующему Пересу сдерживать Хэмилтона, Льюис уже почти догнал лидера. Меньше секунды между ними.
Ферстаппен выходит на третье место, обогнав Сайнса. Более 8 секунд преимущества британца над голландцем.
1:27.833 — Хэмилтон обновляет лучший круг гонки. Отставание от Переса сокращается, преимущество над Ферстаппеном растет.
Хэмилтон тоже поехал ожидаемо в боксы и переобулся. Оба теперь на харде. Около пяти секунд Льюис выигрывает у Макса, а лидирует сейчас Перес.
Ферстаппен заехал в боксы и сменил резину. Почти 27 секунд он проигрывает теперь Льюису и идет четвертым.
Еще один лучший круг от Льюиса — 1:28.216. Хэмилтон наращивает отрыв и уже на 3,5 секунды опережает Ферстаппена после десяти кругов гонки.
Два круга подряд Хэмилтон показывает лучший круг. 1:28.356 — его лучший результат. Три секунды между лидерами.
Россиянин Никита Мазепин, кстати говоря, по итогам чемпионата займет последнее месте в общем зачете.
Ферстаппен недоволен, что судьи оставили все без изменений. «Вау! Чем они там вообще заняты?», — сказал он.
Не будет расследования! Сохраняют пилоты позиции!
После второго круга: 1 Хэмилтон, 2 Ферстаппен, 3 Перес, 4 Сайнс, 5 Норрис, 6 Леклер, 7 Цунода, 8 Боттас, 9 Окон, 10 Риккардо.
И сразу заруба между лидерами! Макс слегка задел Хэмилтона, британцу пришлось отрулить и срезать угол — посмотрим, что скажут судьи.
Стоит заметить, что в прошлом сезоне в Абу-Даби победил именно Ферстаппен — казалось бы, трасса ему знакома. Однако в этом году конфигурация трассы претерпела некоторые изменения, так что просто Максу не будет.
Уходит пелотон на прогревочный круг, на первой линии стартового поля — Ферстаппен и Хэмилтон. Давно не было такой интриги в последней гонке сезона: или мы увидим первого в истории восьмикратного чемпиона мира, или свой первый титул завоюет 24-летний голландец.
Пока до старта еще остается немного времени, поздравим другого российского гонщика: Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2!
Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта и Формулы 1! «Газета.Ru» приглашает вас текстовую онлайн-трансляцию последней гонки сезона в Абу-Даби, в которой в борьбе за титул сойдутся голландец Макс Ферстаппен и британец Льюис Хэмилтон. У гонщиков одинаковое количество очков и победит тот, кто займет место выше.