Бой экс-чемпионов мира. Василий Ломаченко — Ричард Комми. ОНЛАЙН

05:42

Второй раунд. Еще один хороший раунд от Дэвиса, на последней минуте которого он поймал Сарагосу комбинацией из бокового и аперкота, отправив в нокдаун. Как только бой возобновился, Дэвис еще раз пробил защиту, а затем ударом в печень все эффектно завершил. НОКАУТ!