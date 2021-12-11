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Главный бой конца года: Ломаченко дерется против Комми. LIVE

Бой экс-чемпионов мира. Василий Ломаченко — Ричард Комми. ОНЛАЙН

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В Нью-Йорке проходит один из главных поединков конца 2021 года. В ринге встречаются экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:03

Бой, если не завершится досрочно, продлится восемь раундов.

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06:02

Андерсон эффектно выходит. Недаром с Тайсоном Фьюри спарингует.

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100%
06:01

У Тесленко 17 побед при одном поражении. 13 раз он побеждал нокаутом. Андерсон во всех своих десяти боях нокаутировал соперников! Американец при этом значительно моложе — 22 года против 29.

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05:59

Сейчас в со-главном поединке сразятся американец Джаред Андерсон и украинец Александр Тесленко. Это полутяжелый вес, а у боксеров отличные послужные списки.

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05:57

Еще один бой нас ждет до главного события вечера.

05:45

Дэвис принес свою серебряную олимпийскую медаль.

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100%
05:43

Вот решающий удар.

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100%
05:42

Второй раунд. Еще один хороший раунд от Дэвиса, на последней минуте которого он поймал Сарагосу комбинацией из бокового и аперкота, отправив в нокдаун. Как только бой возобновился, Дэвис еще раз пробил защиту, а затем ударом в печень все эффектно завершил. НОКАУТ!

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05:38

Первый раунд. У Дэвиса есть преимущество в габаритах, которым он старается пользоваться, ведя бой первым номером. Ближе к концу раунда хорошо попал правый боковой, а в концовке еще раз пробил защиту Сарагосы.

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05:35

Начали!

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05:34

Дэвис стал профессионалом только в этом году и выиграл все 3 свои боя, два нокаутом. А еще он серебряный призер Олимпиады в Токио!

05:33

У Сарагосы 8 побед, 3 поражения и 1 ничья на профессиональном ринге.

05:30

Сейчас нас ждет бой американца Кейшона Дэвиса с мексиканцем Хосе Сарагосой.

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05:26

Нико Али Уолш выигрывает решением арбитров! 39-39, 40-36, 39-37.

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05:25

И Ричарда Комми — тоже.

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05:24

Василия Ломаченко показывают.

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05:24

Четвертый раунд. Довольно скучным получился четвертый раунд поединка. Оба искали шансы, но в целом действовали не слишком активно. Али Уолш должен забрать бой.

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05:19

Третий раунд. Явно лучше готов физически внук Али. Бросился сразу в атаку и провел хорошее начало раунда, но затем все пошло пользу Рейеса. Уолш работал без оглядки на оборону, понимая превосходство, и в итоге наполучал ударов. Впереди последний раунд.

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100%
05:14

Второй раунд. Контролировал дистанцию Уолш, а в концовке раунда явно сохранил больше сил и в итоге принялся буквально избивать соперника, но не успел добить до гонга.

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100%
05:10

Первый раунд. Долгое время все было в режиме разведки. Несколько клинчей увидели зрители, но в конце концов Али Уолш сработал поактивнее и агрессивнее, заведя этим трибуны «Мэдисон Сквер Гарден».

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05:07

Начали!

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05:07

Али Уолшу 21 год, он выиграл нокаутами оба своих боя на профессиональном ринге. Рейесу 29 лет, и у него шесть побед в шести боях, тоже все нокаутами.

05:05

Ну а начинает вечер боев поединок американца Нико Али Уолша, внука самого Мохаммеда Али, против мексикангца Рейеса Санчеса.

05:00

Сегодня нас ждет действительно очень интересных бой двух достойных друг друга соперников.

04:55

Ганцу Ричарду Комми 34 года. Его рост — 173 см, а размах рук — 180 см. Он провел на профессиональном ринге 33 боя, выиграв 30 из них при трех поражениях. Комми был чемпионом мира по версии IBF, но за год до Ломаченко уступил Лопесу, правда, техническим нокаутом в 12-м раунде.

04:50

Василию Ломаченко 33 года. При росте 170 см он имеет размах рук 166 см. Он двукратный олимпийский чемпион, а на профессиональном ринге провел 17 боев, в которых одержал 15 побед при двух поражениях. Ранее он владел тремя главными чемпионскими поясами разных ассоциаций — WBA Super, WBO и IBF. Утратил он их в прошлом году, проиграв единогласным решением арбитров Теофимо Лопесу.

04:46

Бои основного карда турнира начнутся не ранее 04:00 по московскому времени. Василий Ломаченко и Ричард Комми выйдут в ринг не ранее 6:30.

04:45

Доброе утро, уважаемые любители бокса! В Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдет один из главных поединков конца 2021 года. В ринге встретятся экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию боя.

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