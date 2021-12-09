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Спорт

Спаслись от поражения на последних секундах: Россия и Словения сыграли вничью

Россия сыграла вничью со Словенией, забив на последних секундах игры

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Женская сборная России по гандболу продолжает свой путь на чемпионате мира. Очередной матч россиянки провели против команды Словении. Встреча завершилась ничей — 26:26. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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19:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

18:55

Сложнейший, упорный матч, который сборная России вытаскивает на ничью. Важно было не упустить победу на последних секундах, что удается сделать команде.

'60

Тут же звучит финальная сирена! Вырывает сборная России важнейшие очки и сохраняет отрыв от словенок.

'60

ДАА! Манагарова забивает! Сравнивает счет! 26:26!

'60

Грос забивает, и Словения выходит вперед. Тайм-аут берет Россия.

'60

Обороняется Россия на последней минуте.

'59

Станко сравнивает счет! Ух, как напряженно. 25:25.

'58

Не получается атака у сборной Словении. Станко бьет мимо ворот. Но в атаке российской мажут и наши гандболистки.

'57

И еще один тайм-аут берет Словения.

'57

Скоробогатченко! Красиво, сверху бьет по воротам. 25:24!

'56

Станко поражает ворота, нанося отличный бросок. 24:24.

'55

Вонзает мяч в ворота Ильина! 24:23. Очень долгую атаку провела сборная России, которая уверенчалась успехом.

'55

Сравнивает Словения. 23:23.

'54

Первая атака после тайм-аута у Словении не получается, летит выше мяч. А вот Манагарова забивает! 23:20.

'53

Сравнивает счет сборная России! 22:22! Тайм-аут берет Словения.

'52

Скоробогатченко! Разыгралась сборная России, прервала опасную атаку, и прорвалась в контратаку, чем воспользовалась Антонина. 21:22.

'51

Удаление у Зулич! Сшибли российскую гандболистку очень сильно. И пенальти назначен еще один, но Ильина не реализует.

'50

Не проходит передача у Словении, а следом нарушают словенки снова. Назначен пенальти в из ворота, который реализует Ильина! 20:22.

'49

Очень грубо играют словенки, и самое главное, что им это позволяется. А вот Манагарова забивает! 19:22.

'48

И первый тайм-аут в матче берет тренерский штаб сборной России.

'48

Какая передача в линию проходит у Словении. И это снова Крамор. 18:22.

'47

Не засчитан мяч у Словении из-за заступа, но в итоге назначен пенальти. И в перекладину летит мяч.

'45

Очень выверенный бросок от Крамор снова делает отрыв в три балла. 18:21.

'44

Манагарова забивает! Прекрасный, выверенный бросок. 18:20.

'44

Попеременно обменялись неточными атаками команды.

'42

Карина Сабирова мажет. Выше мяч летит.

'42

Маркова зарабатывает пенальти и отправляет Грос на две минуты.

'41

Грос прекрасно отпасовала Лепои, и та переправила мяч в ворота. 17:20.

'40

Юлия Маркова в непростом прыжке забивает! 17:20.

'39

Станко остается одна, находит она свободное место и забивает. 16:19.

'39

Классный мяч с острейшего угла в прыжке с рикошетом от перекладины Манагарова забивает! 16:18.

'38

Полина Горшкова удалено на две минуты за достаточно грубый фол.

'38

Атакует сборная России, но больше это выглядит мучением. До удара дело так и не было доведено.

'37

А вот и еще одно удаление у Словении. Зулич отправляется на две минуты.

'36

Манагарова забивает! Пять минут потребовалось, чтобы проснуться сборной России. 15:18.

'35

Нина Зулич забивает, и сейчас уже отставание в четыре мяча. 14:18.

'34

Несколько неудачных атак во втором тайме проводит сборная России. Никак не может забить команда.

'33

С шести метров бьет Словения и забивает. Отрыв увеличивается. 14:17.

'32

Прекрасно спасает сейчас голкипер сборную России.

'31

А вот Словения своим шансов пользуется. 14:16.

'31

Как сейчас не забивает Россия! Спасает штанга Словению.

'31

Стартовал второй тайм! Поехали, ждем победы.

Переры

'30

Манагарова! За несколько секунд до конца первого тайма поражает ворота словенок! 14:15.

'30

С девяти метров разыгрывают словенки дважды подряд, и только на второй раз забить смогли.

'29

Лепоя и Михайличенко обмениваются голами! 13614 у нас в матче.

'29

Ильина под сложнейшим углом забивает!

'28

И снова Станко! Отрывается на два мяча Словения от России. 11:13.

'26

Очень здорово играет Лепоя! Здорово для Словении, потому что забивает и отправляет на две минуты Скоробогатченко. 11:12.

'25

Не дают продыху друг другу команды. Станко сравнивает счет в очередной раз! 11:11.

'24

Ильина палит издали! 11:10.

'23

Очень опасно атакует Словения. Пыталась спасти ворота Россия, но Светик перебросила голкипера. 10:10.

'22

На точку указывают судьи, и Ильина забивает! 10:9.

'21

Отличная перестрелка у нас идет в матче! Ильина забивает с задней линии. 9:9.

'20

Лидер словенок Ана Грос пользуется открытой зоной и поражает ворота России. 8:9.

'19

Но не удается у России никак закрепить свое преимущество. Станко сравнивает снова.

'18

Михайличенко совершенно спокойно и хладнокровно забивает. Прекрасно играет она сегодня да и вообще. 8:7.

'17

Но практически сразу Станко сравнивает счет снова. Такие удары практически не берутся.

'17

Ольга Фомина пользуется большинством! Отличная позиционная комбинация, потеряли российского капитана, и она прострелила без шансов.

'15

Третье удаление у Словении! Лепоя играет жестко, за что получает двухминутный штраф.

'15

Станко после долгой позиционной атаки сравнивает счет.

'13

Тащит Лагина опаснейший удар Грос!

'12

Маркова! Как классно забивает Россия! В контратаку рванула команда, и все это привело к голу. 6:5.

'12

Михайличенко! Выше всяких похвал действует, реализует прекрасно момент, очень хладнокровно. 5:5.

'11

Жабик очень грубо играет на Михайличенко, за что получает двухминутное удаление.

'10

Ошибается сборная России, и Гомилар-Зикеро выходит один на один и забивает.

'9

Лагина в полном порядке! Отражает голкипер опаснейший удар.

'9

Светик у Словении забивает, все же еще есть небольшие проблемы у сборной России. Хоть стартовый провал уже завершился.

'7

Скоробогатченко забивает снова! Прекрасно разыгранная комбинация приводит к голу. Гораздо активнее стала российская команда.

'6

Сравнивает сборная России! Пушка, страшная от Михайличенко!

'5

Ильина! Забивает она, сольно справившись с соперницами.

'5

Эх, тут же Ана Грос забивает! А Ларионова в этом эпизоде получает травму.

'4

ДА! Скоробогатченко сокращает отставание, прекрасно поражая ворота соперниц.

'4

Пытается Россия что-то создать в атаке, но ничего не получается. Жестко встречают Ильиной, за что Омареги получает удаление на две минуты.

'2

И еще один гол оформляет Словения! Очень активный прессинг у соперниц в начале.

'1

ГОООЛ! Словения начинает с атаки. Активно давит и добивается забитого мяча. Нина Зулич поражает ворота.

'1

Поехали! Начался матч.

17:29

Идет представление составов, и совсем скоро начнется поединок для российской молодой команды, которая претерпела достаточно серьезные изменения в сравнении с Олимпиадой.

17:25

На турнире сборная России одержала уже три победы — над Камеруном (40:18), над Польшей (26:23) и над Сербией (32:22).

17:20

Поединок начнется в 17.30 по московскому времени.

17:15

Женская сборная России по гандболу продолжает свой путь на чемпионате мира. Очередной матч российская команда проводит против команды Словении. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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