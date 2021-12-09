Россия сыграла вничью со Словенией, забив на последних секундах игры

Сложнейший, упорный матч, который сборная России вытаскивает на ничью. Важно было не упустить победу на последних секундах, что удается сделать команде.
Тут же звучит финальная сирена! Вырывает сборная России важнейшие очки и сохраняет отрыв от словенок.
Не получается атака у сборной Словении. Станко бьет мимо ворот. Но в атаке российской мажут и наши гандболистки.
Вонзает мяч в ворота Ильина! 24:23. Очень долгую атаку провела сборная России, которая уверенчалась успехом.
Первая атака после тайм-аута у Словении не получается, летит выше мяч. А вот Манагарова забивает! 23:20.
Скоробогатченко! Разыгралась сборная России, прервала опасную атаку, и прорвалась в контратаку, чем воспользовалась Антонина. 21:22.
Удаление у Зулич! Сшибли российскую гандболистку очень сильно. И пенальти назначен еще один, но Ильина не реализует.
Не проходит передача у Словении, а следом нарушают словенки снова. Назначен пенальти в из ворота, который реализует Ильина! 20:22.
Очень грубо играют словенки, и самое главное, что им это позволяется. А вот Манагарова забивает! 19:22.
Не засчитан мяч у Словении из-за заступа, но в итоге назначен пенальти. И в перекладину летит мяч.
Несколько неудачных атак во втором тайме проводит сборная России. Никак не может забить команда.
Очень здорово играет Лепоя! Здорово для Словении, потому что забивает и отправляет на две минуты Скоробогатченко. 11:12.
Очень опасно атакует Словения. Пыталась спасти ворота Россия, но Светик перебросила голкипера. 10:10.
Михайличенко совершенно спокойно и хладнокровно забивает. Прекрасно играет она сегодня да и вообще. 8:7.
Ольга Фомина пользуется большинством! Отличная позиционная комбинация, потеряли российского капитана, и она прострелила без шансов.
Маркова! Как классно забивает Россия! В контратаку рванула команда, и все это привело к голу. 6:5.
Михайличенко! Выше всяких похвал действует, реализует прекрасно момент, очень хладнокровно. 5:5.
Светик у Словении забивает, все же еще есть небольшие проблемы у сборной России. Хоть стартовый провал уже завершился.
Скоробогатченко забивает снова! Прекрасно разыгранная комбинация приводит к голу. Гораздо активнее стала российская команда.
Пытается Россия что-то создать в атаке, но ничего не получается. Жестко встречают Ильиной, за что Омареги получает удаление на две минуты.
ГОООЛ! Словения начинает с атаки. Активно давит и добивается забитого мяча. Нина Зулич поражает ворота.
Идет представление составов, и совсем скоро начнется поединок для российской молодой команды, которая претерпела достаточно серьезные изменения в сравнении с Олимпиадой.
На турнире сборная России одержала уже три победы — над Камеруном (40:18), над Польшей (26:23) и над Сербией (32:22).