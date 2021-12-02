Лыжи. Кубок мира. 2-й этап. Женщины, мужчины. Спринт свободным стилем. ОНЛАЙН

14:21

У девушек все гораздо хуже. Христина Мацокина выступит в третьем забеге. Соперницами станут Йоханна Хагстрём, Лотта Венг, Катрине Ролстред Харсем, Пия Финк и Элиза Брокар. Татьяна Сорина побежит в четвертом забеге. Ее соперницами станут Майя Дальквист, Кристине Скистад, Анна-Мария Лампич, Ханна Хальворсен и Ясми Йоэнсуу.

Юлия Ступак и Наталья Непряева не квалифицировались в четвертьфинал.