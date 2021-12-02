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Большунов рвется к пьедесталу: спринт на этапе Кубка мира. LIVE

Лыжи. Кубок мира. 2-й этап. Женщины, мужчины. Спринт свободным стилем. ОНЛАЙН

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Российский лыжник Александр Большунов

Российский лыжник Александр Большунов

Reuters
Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в Лиллехаммере, Норвегия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертьфиналов, полуфиналов и финалов в женском и мужском спринтах.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:12

Проигрывает на финише Нортугу Большунов, но проходит в полуфинал напрямую!

15:11

Продолжает Александр лидировать в забеге.

15:10

Большунов сразу выходит в лидеры.

15:08

Большунов на старте.

15:06

Тёугбёль, Жуве и Пеллегрино в тройке, причем первые два места будут распределяться фотофинишем. Устюгов четвертый и дальше не идет.

15:05

Отыграл две позиции, но снова откатился на шестое место.

15:04

Устюгов пока не спешит и идет последним.

15:03

А в предыдущем забеге второе место отдали Ларссону, а время Вальнеса будет ориентиром для лаки-лузеров.

15:03

Сергей Устюгов бежит во втором забеге.

15:01

Клебо побеждает, а еще два норвежца — Ларссон и Вальнес финишируют вместе. Фотофиниш решит судьбу второго места.

14:58

Без россиян первый забег, но тут Клебо, Вальнес и Мяки.

14:57

Эмма Рибом из Швеции и итальянка Грета Лоран выигрывают пятый забег у женщин.

14:52

Без россиянок пойдут дальше старты у женщин, в полуфиналы наши спортсменки не пробились. Жаль.

14:51

Четвертой финиширует Сорина, она также не пройдет в полуфинал. Дальквист и Лампич побеждают в забеге.

14:50

Не обогнала соперниц Татьяна на подъеме и откатилась на пятое место.

14:48

Последней стартовала Сорина, но постепенно выбирается наверх и пытается атаковать.

14:47

Фальстарт у девушек в четвертом забеге. Сорина раньше времени стартовала.

14:45

Татьяна Сорина в четвертом забеге стартует.

14:45

Венг и Хагстрём побеждают, а Христина заняла последнее место. В полуфинал она не пройдет.

14:44

Последней выходит на стадион Мацокина, а Венг убегает.

14:43

Долго лидировала Христина, но затем пропустила шведку Хагстрём и норвежку Лотту Венг.

14:43

Первой стартовала Мацокина.

14:42

Болеем за Христину Мацокину, она побежит в третьем забеге.

14:40

Надине Фендрих из Швейцарии и норвежка Майкен Касперсен Фалла выигрывают второй забег.

14:35

Американка Джессика Диггинс и норвежка Тириль Уднес Венг выигрывают первый забег у женщин.

14:30

Поехали!

14:21

У девушек все гораздо хуже. Христина Мацокина выступит в третьем забеге. Соперницами станут Йоханна Хагстрём, Лотта Венг, Катрине Ролстред Харсем, Пия Финк и Элиза Брокар. Татьяна Сорина побежит в четвертом забеге. Ее соперницами станут Майя Дальквист, Кристине Скистад, Анна-Мария Лампич, Ханна Хальворсен и Ясми Йоэнсуу.

Юлия Ступак и Наталья Непряева не квалифицировались в четвертьфинал.

14:20

Итак, завершена квалификация, в 14:30 начнутся четвертьфинальные забеги. Сергей Устюгов стартует во втором забеге с Ришаром Жувом, Федерико Пеллегрино, Ховардлм Солосом Тёугбёлем, Беном Огденом, Мацеем Старега.

Александр Большунов побежит в третьем забеге с Полом Голбергом, Михалом Новаком, Густафом Берглундом, Эвеном Нортугом и Же Рено.

Александр Терентьев будет бороться с Финном Хогеном Крогом, Хоконом Сконесом, Нийло Мойланемом, Лаури Вуориненом и Георгом Эрссоном.

А в последнем забеге Глеб Ретивых будет соперничать с Юханом Хегстрёмом, Джеймсом Скунмейкером, Юусо Хааралом, Маркусом Грате и Синдре Скаром.

14:15

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в Лиллехаммере, Норвегия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертьфиналов, полуфиналов и финалов в женском и мужском спринтах.

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