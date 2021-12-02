Лыжи. Кубок мира. 2-й этап. Женщины, мужчины. Спринт свободным стилем. ОНЛАЙН

Тёугбёль, Жуве и Пеллегрино в тройке, причем первые два места будут распределяться фотофинишем. Устюгов четвертый и дальше не идет.
А в предыдущем забеге второе место отдали Ларссону, а время Вальнеса будет ориентиром для лаки-лузеров.
Клебо побеждает, а еще два норвежца — Ларссон и Вальнес финишируют вместе. Фотофиниш решит судьбу второго места.
Без россиянок пойдут дальше старты у женщин, в полуфиналы наши спортсменки не пробились. Жаль.
Четвертой финиширует Сорина, она также не пройдет в полуфинал. Дальквист и Лампич побеждают в забеге.
У девушек все гораздо хуже. Христина Мацокина выступит в третьем забеге. Соперницами станут Йоханна Хагстрём, Лотта Венг, Катрине Ролстред Харсем, Пия Финк и Элиза Брокар. Татьяна Сорина побежит в четвертом забеге. Ее соперницами станут Майя Дальквист, Кристине Скистад, Анна-Мария Лампич, Ханна Хальворсен и Ясми Йоэнсуу.
Юлия Ступак и Наталья Непряева не квалифицировались в четвертьфинал.
Итак, завершена квалификация, в 14:30 начнутся четвертьфинальные забеги. Сергей Устюгов стартует во втором забеге с Ришаром Жувом, Федерико Пеллегрино, Ховардлм Солосом Тёугбёлем, Беном Огденом, Мацеем Старега.
Александр Большунов побежит в третьем забеге с Полом Голбергом, Михалом Новаком, Густафом Берглундом, Эвеном Нортугом и Же Рено.
Александр Терентьев будет бороться с Финном Хогеном Крогом, Хоконом Сконесом, Нийло Мойланемом, Лаури Вуориненом и Георгом Эрссоном.
А в последнем забеге Глеб Ретивых будет соперничать с Юханом Хегстрёмом, Джеймсом Скунмейкером, Юусо Хааралом, Маркусом Грате и Синдре Скаром.