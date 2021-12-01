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Спорт

Логинов и Латыпов бьются за золото в мужском спринте. LIVE

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Эстерсунд. Мужчины. Спринт. ОНЛАЙН

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В Эстерсунде, где проходит второй этап Кубка мира по биатлону, мужчины сражаются за медали в спринте. Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:11

Эх, Халили допустил одну осечку на первой стрельбе (лежа). На отметке 5,4 км он идет лишь 22-м (+42,7 секунды от лидера).

19:10

Самуэльссон явно рвется к победе. На отметке 8,8 км он увеличил свое преимущество над бывшим лидером Жакленом уже до 15,7 секунды.

19:08

Серохвостов финишировал — пока он 23-й (+2:15,6 минуты от лидера). Совсем грустно. Но не надо было получать четыре штрафных круга.

19:06

Стартовал пятый россиянин — Василий Томшин, бывший чемпион мира по юниорам. Желаем удачи!

19:05

Швед Самуэльссон ворвался на первую строчку, сместив Жаклена, который долгое время сохранял лидерство! Он допустил один промах на «лежке», но на стрельбе стоя закрыл все мишени и стал новым лидером. Сейчас Самуэльссон обгоняет Жаклена на 3,1 секунды.

19:04

Халили на отметке 2,5 км идет 14-м, проигрывая лидеру 17,6 секунд. Не очень радостно, но и не совсем провал. Но промахиваться нельзя вообще.

19:03

Йоханнес Бё финишировал! Пока он третий с одним промахом — проиграл Жаклену и Латыпову.

19:02

Эх, Серохвостов продолжает проваливаться... новичок сборной допустил один промах на второй стрельбе (стоя), а в целом у него теперь четыре осечки и, соответственно, четыре штрафных круга.

Он ушел на трассу 27-м (+2:08,5 минуты от лидера).

19:00

Латыпов финишировал! Пока он второй с отставанием 8,1 секунды от лидера Жаклена. Хороший результат — причем ни разу не промахнулся. Молодец!

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18:59

Стартовал четвертый россиянин — Карим Халили. Желаем удачи!

18:59

Серохвостов на отметке 5,8 км идет 39-м после трех штрафных кругов. Отставание от лидеров почти 2 минуты.

18:57

Латыпов добрался до отметки 9,6 км и пока проигрывает лишь 9,5 секунды лидирующему Жаклену.

18:55

Йоханнес Бё закрыл все мишени на второй стрельбе (стоя) и ушел на трассу пятым (+30,9 секунды от лидера). Его сильно подвел один штрафной круг после «лежки».

18:55

Логинов финишировал, проиграв нынешнему лидеру Жаклену 36,6 секунд. Пока россиянин второй, но явно сильно отстанет.

18:53

Невероятно! Латыпов закрыл все мишени на второй стрельбе (стоя)! Теперь надо включить максимальную скорость — огневых рубежей больше нет. Пока россиянин второй — проигрывает 5 секунд Жаклену, который, в отличие от него, пробежал штрафной круг. Но бороться надо!

18:51

Серохвостов ужасно провел первую стрельбу лежа — целых три промаха! Пока он 26-й с отставанием 1:36,1 минуты от лидера.

18:50

Латыпов, к сожалению, сдает по скорости. На отметке 5,4 км он проигрывает лидеру уже 17,7 секунды, а ведь было 5,5. С таким ходом и точная стрельба не спасет...

18:49

Логинов показал отличную стрельбу на «стойке» — все мишени закрыты! На трассу он ушел с отставанием в 35,3 секунды от лидера. Многовато, конечно, но попадания по мишеням все равно радуют.

18:49

Серохвостов на отметке 2,5 км держится 12-м. Отставание от лидера 12,5 секунды — вполне терпимо .

18:47

Жаклен добрался до второй стрельбы (стоя) и один раз промахнулся! Теперь, наверное, потеряет свое лидерство. Какая драма!

18:46

Йоханннес Бё допустил одну осечку на первой стрельбе лежа! Это опустило его на девятую строчку (+29,9 секунды от лидера Жаклена).

18:46

Логинов добрался до отметки 5,4 км. Отставание от лидера выросло до 44,5 секунды. Жаль.

18:45

Ура! Латыпов закрыл все мишени на «лежке». У него пока второй результат. Россиянин проигрывает лидеру Жаклену всего 5,5 секунды!

18:44

Лучший биатлонист последних лет Йоханнес Бё начинает с хорошей скоростью, но вырываться в лидеры не спешит. На отметке 2,9 км он третий (+6,5 секунды от лидирующего Жаклена).

18:43

Ближе к огневому рубежу Латыпов почти не потерял скорости — отстает от лидера на 9,6 секунды. Это не так много. Главное не промахнуться.

18:43

Стартовал третий из россиян Даниил Серохвостов. Удачи новичку сборной России!

18:41

Латыпов на отметке 2,1 км хорош — проигрывает лидеру только 8,3 секунды.

18:40

Очень жаль! Логинов допустил один промах на первой стрельбе лежа. Притормозил перед четвертым выстрелом, сбился с ритма и промахнулся. На трассу он возвращается с отставанием в 36 секунд от нынешнего лидера Жаклена.

18:40

Стартовавший первым Жаклен отлично закрыл все мишени на первой стрельбе (лежа). Напомним, в спринте у мужчин два огневых рубежа — лежа и стоя. За каждый промах — штрафной круг в 150 м.

18:39

К отметке 2,9 км Логинов чуть больше отстал от Жаклена — на 13,6 секунды.

18:39

Стартовал второй россиянин Эдуард Латыпов. Ждем успехов!

18:37

На отметке 2,1 км Логинов показывает неплохую скорость — уступает лидирующему Жаклену только 8 секунд.

18:35

Также на трассе уже французы Жаклен, Дестье и сильный украинец Пидручный. Борьба сегодня нешуточная.

18:33

Первый россиянин вступил в гонку — желаем удачи Александру Логинову!

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18:30

Гонка началась!

18:25

Россию представят Александр Логинов (четвертый стартовый номер), Эдуард Латыпов (13-й), Даниил Серохвостов (25-й), Карим Халили (55-й), Василий Томшин (71-й) и Александр Поварницын (105-й).

18:20

Старт будет дан в 18.30 по московскому времени.

18:15

Второй этап Кубка мира по биатлону проходит в шведском Эстерсунде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки.

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