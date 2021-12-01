Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Эстерсунд. Мужчины. Спринт. ОНЛАЙН

Эх, Халили допустил одну осечку на первой стрельбе (лежа). На отметке 5,4 км он идет лишь 22-м (+42,7 секунды от лидера).
Самуэльссон явно рвется к победе. На отметке 8,8 км он увеличил свое преимущество над бывшим лидером Жакленом уже до 15,7 секунды.
Серохвостов финишировал — пока он 23-й (+2:15,6 минуты от лидера). Совсем грустно. Но не надо было получать четыре штрафных круга.
Швед Самуэльссон ворвался на первую строчку, сместив Жаклена, который долгое время сохранял лидерство! Он допустил один промах на «лежке», но на стрельбе стоя закрыл все мишени и стал новым лидером. Сейчас Самуэльссон обгоняет Жаклена на 3,1 секунды.
Халили на отметке 2,5 км идет 14-м, проигрывая лидеру 17,6 секунд. Не очень радостно, но и не совсем провал. Но промахиваться нельзя вообще.
Эх, Серохвостов продолжает проваливаться... новичок сборной допустил один промах на второй стрельбе (стоя), а в целом у него теперь четыре осечки и, соответственно, четыре штрафных круга.
Он ушел на трассу 27-м (+2:08,5 минуты от лидера).
Латыпов финишировал! Пока он второй с отставанием 8,1 секунды от лидера Жаклена. Хороший результат — причем ни разу не промахнулся. Молодец!
Серохвостов на отметке 5,8 км идет 39-м после трех штрафных кругов. Отставание от лидеров почти 2 минуты.
Йоханнес Бё закрыл все мишени на второй стрельбе (стоя) и ушел на трассу пятым (+30,9 секунды от лидера). Его сильно подвел один штрафной круг после «лежки».
Логинов финишировал, проиграв нынешнему лидеру Жаклену 36,6 секунд. Пока россиянин второй, но явно сильно отстанет.
Невероятно! Латыпов закрыл все мишени на второй стрельбе (стоя)! Теперь надо включить максимальную скорость — огневых рубежей больше нет. Пока россиянин второй — проигрывает 5 секунд Жаклену, который, в отличие от него, пробежал штрафной круг. Но бороться надо!
Серохвостов ужасно провел первую стрельбу лежа — целых три промаха! Пока он 26-й с отставанием 1:36,1 минуты от лидера.
Латыпов, к сожалению, сдает по скорости. На отметке 5,4 км он проигрывает лидеру уже 17,7 секунды, а ведь было 5,5. С таким ходом и точная стрельба не спасет...
Логинов показал отличную стрельбу на «стойке» — все мишени закрыты! На трассу он ушел с отставанием в 35,3 секунды от лидера. Многовато, конечно, но попадания по мишеням все равно радуют.
Серохвостов на отметке 2,5 км держится 12-м. Отставание от лидера 12,5 секунды — вполне терпимо .
Жаклен добрался до второй стрельбы (стоя) и один раз промахнулся! Теперь, наверное, потеряет свое лидерство. Какая драма!
Йоханннес Бё допустил одну осечку на первой стрельбе лежа! Это опустило его на девятую строчку (+29,9 секунды от лидера Жаклена).
Ура! Латыпов закрыл все мишени на «лежке». У него пока второй результат. Россиянин проигрывает лидеру Жаклену всего 5,5 секунды!
Лучший биатлонист последних лет Йоханнес Бё начинает с хорошей скоростью, но вырываться в лидеры не спешит. На отметке 2,9 км он третий (+6,5 секунды от лидирующего Жаклена).
Ближе к огневому рубежу Латыпов почти не потерял скорости — отстает от лидера на 9,6 секунды. Это не так много. Главное не промахнуться.
Очень жаль! Логинов допустил один промах на первой стрельбе лежа. Притормозил перед четвертым выстрелом, сбился с ритма и промахнулся. На трассу он возвращается с отставанием в 36 секунд от нынешнего лидера Жаклена.
Стартовавший первым Жаклен отлично закрыл все мишени на первой стрельбе (лежа). Напомним, в спринте у мужчин два огневых рубежа — лежа и стоя. За каждый промах — штрафной круг в 150 м.
На отметке 2,1 км Логинов показывает неплохую скорость — уступает лидирующему Жаклену только 8 секунд.
Также на трассе уже французы Жаклен, Дестье и сильный украинец Пидручный. Борьба сегодня нешуточная.
Россию представят Александр Логинов (четвертый стартовый номер), Эдуард Латыпов (13-й), Даниил Серохвостов (25-й), Карим Халили (55-й), Василий Томшин (71-й) и Александр Поварницын (105-й).