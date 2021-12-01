Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Эстерсунд. Мужчины. Спринт. ОНЛАЙН

19:02

Эх, Серохвостов продолжает проваливаться... новичок сборной допустил один промах на второй стрельбе (стоя), а в целом у него теперь четыре осечки и, соответственно, четыре штрафных круга.

Он ушел на трассу 27-м (+2:08,5 минуты от лидера).