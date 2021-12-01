Экс-футболист Андрей Канчельскис заявил в полицию об угрозе насилия

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», ныне тренер Андрей Канчельскис обратился в полицию с заявлением об угрозе насилия. Неизвестные потребовали, чтобы он отказался от компенсации со стороны футбольного клуба из Узбекистана «Навбахор», который должен специалисту $1,6 млн. В противном случае его пообещали сделать инвалидом. «Газета.Ru» — о том, почему ФИФА сама не будет разбирать эту ситуацию и что может грозить клубу, если будет установлено, что он причастен к угрозам.

«Поломают ноги и сделают инвалидом»

Канчельскис ждет компенсации в размере свыше $1,6 млн от футбольного клуба «Навбахор» из Узбекистана — он тренировал эту команду в 2018-2020 годах и впервые за 13 лет привел ее к бронзовым медалям национального первенства. Однако затем специалист покинул пост из-за долгов по зарплате. Позднее он судился за право получить компенсацию, и ФИФА вынесла решение в его пользу.

Как пишет Telegram-канал SHOT, на днях Канчельскис ужинал в ресторане, когда к нему подошли трое мужчин в медицинских масках. Если верить источнику, ранее специалисту уже предлагали выплатить $80 тысяч вместо $1,5 млн, и незваные собеседники старались убедить Канчельскиса согласиться на это.

«Один из них сел за его столик и спросил, работал ли он в Узбекистане? Тренер ответил — да. Дальше «гость» поинтересовался, действительно ли ему предлагали выплатить 80 тысяч долларов? Тот подтвердил.

После этого незнакомец стал угрожать Канчельскису — заявил, что через суд он все равно ничего не получит и, если не возьмет деньги, ему поломают ноги и сделают инвалидом», — говорится в сообщении.

«ФИФА вмешиваться не будет»

Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что, хотя ФИФА ранее и поддержала Канчельскиса, делом об угрозах она не будет заниматься, поскольку оно носит уголовный характер и подпадает под юрисдикцию российских правоохранительных органов.

«ФИФА рассматривает вопросы, когда не выполняются контрактные обязательства перед спортсменом или тренером. Все остальное выходит за рамки полномочия ФИФА, и не думаю, что они будут этим делом заниматься.

Ни вы, ни я не знаем, имеет ли к этой ситуации отношение клуб. У ФИФА даже нет соответствующего органа, который может заниматься такими делами. Это заботы полиции», — сказал Колосков.

Что может грозить клубу

Если будет доказано, что «Навбахор» и его официальные лица связаны с этим инцидентом, клубу могут грозить серьезные санкции — об этом «Газете.Ru» рассказал спортивный юрист Валерий Федореев.

«Если будет доказано, что клуб и его должностные лица имеют отношения к таким угрозам, то, кроме уголовно-правового аспекта, есть вероятность привлечения указанных лиц и к спортивно-дисциплинарной ответственности. В этом случае будет иметь место нарушение узбекским клубом или его руководством общих принципов поведения, сформулированных в Уставе, правилах и директивах УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций — «Газета.Ru») и ФИФА. Деятельность этих лиц может быть признана как не соответствующая принципам этического поведения, законопослушания, порядочности и спортивной честности, которые, например, сформулированы в ст. 11 Дисциплинарного регламента УЕФА. Как следствие, в случае установления их вины и клуб, и его должностные лица могут быть привлечены УЕФА к различным видам дисциплинарной ответственности.

Например, клуб может быть отстранен от участия в любых соревнованиях под эгидой УЕФА, а руководство клуба — от деятельности, связанной с футболом. Вплоть до пожизненного. Такие прецеденты уже были», — констатировал Федореев.

Как наказывали за нарушение этических принципов

Примеры подобных наказаний известны. Так, минувшим летом Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение об отстранении от участия во всех турнирах под эгидой организации латвийского «Вентспилса». Клуб наказан сроком на семь лет за мошенничество, взяточничество, коррупцию и нарушение правил честной игры: его сотрудники пытались подкупить российского судью Сергея Лапочкина перед матчем с «Бордо» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Кроме того, пожизненно лишен права заниматься какой-либо футбольной деятельностью председатель правления клуба Адлан Шишханов, а администратор «Вентспилса» Николай Дякин дисквалифицирован на четыре года.

Если же говорить именно об угрозах, пример можно найти и в российском футболе. В декабре 2020 года Комитет по этике РФС запретил любую футбольную деятельность сроком на год директору по развитию калининградской «Балтики» Юрию Аракеляну.

После матча против московского «Торпедо», завершившегося со счетом 0:0, менеджер в соцсетях грубо высказался в адрес главного судьи матча, добавив: «Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрыт этой властью, один на один!»

В итоге Аракелян также был оштрафован на 150 тысяч рублей.

В сентябре 2021 года пострадал из-за своей несдержанности бывший футболист «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов. После матча с командой «Машук-КМВ» он агрессивно общался с арбитром, который, по его мнению, несправедливо назначил пенальти в ворота его команды и позволил соперникам сравнять счет. В итоге он был на год отстранен от любой футбольной деятельности «за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официальных лиц матча, за угрозу причинения им вреда, за оказание воздействия на официальных лиц матча без цели влияния на его результат».

Что делать Канчельскису

Впрочем, пока не установлено, что лица, угрожавшие Андрею Канчельскису, имеют непосредственное отношение к клубу «Навбахор». Потому сейчас дело стоит рассматривать исключительно в уголовно-правовом контексте. Как пояснил адвокат Вячеслав Барик, на данный момент Канчельскис сделал все необходимое.

«Андрей предпринял все меры, обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас не могу сказать, стоит ли ему покидать страну ради собственной безопасности.

Но он имеет право обратиться с заявлением в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему защиту, если угрозы продолжат поступать», — цитирует Барика «СЭ».

Он также заметил, что если факты, изложенные Канчельскисом, подтвердятся, то его недоброжелателям грозит уголовное преследование по части 2 ст. 119 УК РФ в связи с угрозой причинения тяжкого вреда здоровью. Это подразумевает до пяти лет лишения свободы.