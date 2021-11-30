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Спорт

До первого места не хватило чуть-чуть: Шевченко завоевала бронзу в суперспринте

Шевченко стала третьей в суперспринте, Гербулова — пятая

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На очередном этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) прошла женская гонка в суперспринте. Россиянка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль, еще одна представительница России Наталья Гербулова стала пятой. А вот для Евгении Буртасовой гонка сложилась неудачно — спортсменка заняла лишь 25-ю строчку. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
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18:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

17:55

А вот для Евгении Буртасовой суперспринт удачным назвать сложно. Биатлонистка допустила пять промахов. что не позволило ей бороться за медали.

17:50

Очень неплохо сложилась гонка для двух российских биатлонисток — Анастасии Шевченко и Натальи Гербуловой. Несмотря на промахи, спортсменки уверенно держались в лидерской группе, а Шевечнко имела все шансы завоевать и золотую награду.

17:46

Гонку выиграла итальянская биатлонистка Линда Цингерле, второй стала украинка Ирина Петренко.

17:45

Буртасова оказалась на 25-й строчке.

17:44

Гербулова стала пятой.

17:43

Шевченко забирает бронзовую медаль суперспринта! Немного обидно, ведь большую часть дистанции Анастасия прошла просто отлично, удерживала лидерскую позицию.

17:41

Буртасова мажет, она только на 25-й позиции.

17:40

Гербулова стреляет чисто и поднимается на четвертую строчку. Тоже в борьбе за медали!

17:39

Снова мажет Шевченко, и теперь она уже вторая. Но отрыв всего две секунды, а впереди финиш!

17:38

Не упускает Шевченко свою лидерскую позицию, первой подходит к четвертому огневому рубежу. А вот Гербулова уже девятая, но очень плотно идет лидерская группа.

17:36

У Буртасовой тоже промах, ее отрыв от лидера составляет уже +1:15.

17:34

Эх, мажет один раз Шевченко, но убегает первой! У Гербуловой тоже промах один, она пятая.

17:33

Отлично идет Шевченко! К третьему огневому рубежу она подходит первой, Гербулова — четвертая. но отрыв совсем незначительный.

17:31

У Буртасовой один промах.

17:30

Шевченко стреляет чисто и убегает первой, Гербулова — тоже без промахов, третья!

17:29

Буртасова — 28-я.

17:28

Уверенно держатся в группе лидеров Шевченко и Гербулова. Четвертый и шестой результат при подходе ко второму огневому рубежу.

17:28

Всего четыре огневых рубежа будет у женщин сегодня. Дистанция — 7,5 км.

17:25

Шевченко стреляет чисто и уходит седьмой, отрыв от лидера 7 секунд. У Гербуловой стрельба также без промахов, Буртасова мажет дважды. Ее отрыв уже практически 40 секунд.

17:24

Шевченко показала третий результат при подходе к первому огневому рубежу, Буртасова — 15-я, Гербулова — 18-я.

17:22

Начался женский суперспринт!

17:15

Гонка стартует в 17.20 по московскому времени.

17:10

Россию в этом спринте представят три спортсменки — Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова и Наталья Гербулова. Всего на дистанции окажется 30 биатлонисток.

17:05

Добрый день! Приветствуем вас на текстовой трансляции финала в женском суперспринте на Кубке IBU!

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