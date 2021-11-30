Шевченко стала третьей в суперспринте, Гербулова — пятая

17:50

Очень неплохо сложилась гонка для двух российских биатлонисток — Анастасии Шевченко и Натальи Гербуловой. Несмотря на промахи, спортсменки уверенно держались в лидерской группе, а Шевечнко имела все шансы завоевать и золотую награду.