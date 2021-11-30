Шевченко стала третьей в суперспринте, Гербулова — пятая

А вот для Евгении Буртасовой суперспринт удачным назвать сложно. Биатлонистка допустила пять промахов. что не позволило ей бороться за медали.
Очень неплохо сложилась гонка для двух российских биатлонисток — Анастасии Шевченко и Натальи Гербуловой. Несмотря на промахи, спортсменки уверенно держались в лидерской группе, а Шевечнко имела все шансы завоевать и золотую награду.
Шевченко забирает бронзовую медаль суперспринта! Немного обидно, ведь большую часть дистанции Анастасия прошла просто отлично, удерживала лидерскую позицию.
Не упускает Шевченко свою лидерскую позицию, первой подходит к четвертому огневому рубежу. А вот Гербулова уже девятая, но очень плотно идет лидерская группа.
Отлично идет Шевченко! К третьему огневому рубежу она подходит первой, Гербулова — четвертая. но отрыв совсем незначительный.
Уверенно держатся в группе лидеров Шевченко и Гербулова. Четвертый и шестой результат при подходе ко второму огневому рубежу.
Шевченко стреляет чисто и уходит седьмой, отрыв от лидера 7 секунд. У Гербуловой стрельба также без промахов, Буртасова мажет дважды. Ее отрыв уже практически 40 секунд.
Шевченко показала третий результат при подходе к первому огневому рубежу, Буртасова — 15-я, Гербулова — 18-я.
Россию в этом спринте представят три спортсменки — Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова и Наталья Гербулова. Всего на дистанции окажется 30 биатлонисток.