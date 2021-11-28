Йохауг выиграла перенесенную гонку преследования в финской Руке

16:15

Вот такой получилась женская гонка преследования, старт которой был надолго перенесен из-за мороза. Тереза Йохауг смогла отыграться у Фриды Карлссон, а битву за бронзу выиграла еще одна норвежка — Хайди Венг. Непряева стала 11-й, и это лучший результат среди россиянок, так как финишировавшие накануне выше Татьяна Сорина и Юлия Ступак снялись по ходу дистанции. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.