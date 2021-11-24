Томшин стал пятым в спринте на первом этапе Кубка IBU

17:30

У российских болельщиков по ходу гонки могли быть надежды на Томшина, Бабикова и Поварницына, однако ни в скорости, ни в стрельбе наши биатлонисты не были идеальны. Результаты первого мужского спринта оказались достойными, но не триумфальными. На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию и прощается с вами. До новых встреч!