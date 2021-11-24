Томшин стал пятым в спринте на первом этапе Кубка IBU

У российских болельщиков по ходу гонки могли быть надежды на Томшина, Бабикова и Поварницына, однако ни в скорости, ни в стрельбе наши биатлонисты не были идеальны. Результаты первого мужского спринта оказались достойными, но не триумфальными. На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию и прощается с вами. До новых встреч!
Результаты российских биатлонистов: 5. Василий Томшин (Россия) — +29.3
9. Александр Поварницын (Россия) — +34.0
12. Антон Бабиков (Россия) — +43.2
13. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +52.4
62. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2:32.3
Итак, тройка лидеров, которая уже вряд ли изменится:
1. Лукас Фратцшер (Германия) — 24:10.6
2. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — +0.3
3. Йоханнес Кун (Германия) — +1.6
Очень кучно расположились российские биатлонисты. Предварительное пятое место у Томшина, Поварницын — девятый, Бабиков — 12-й, Мухамедзянов — 13-й. Разве что Стрельцов не поддержал почин, откатившись на 53-е место.
Итак, все биатлонисты, принимающие участие в гонке, вышли на трассу. В ближайшие 25 минут все места будут распределены.
Поварницын в итоге опустился аж на девятое место, уступив лидеру ровно 34 секунды. Сил не хватило у Александра. Россия сегодня точно без медалей.
А у последней российской надежды — Никиты Поршнева — возникли какие-то проблемы, и на дистанцию он не отправился.
Поварницын бежит, к сожалению, не по медальному графику. На отметке 7.8 км он седьмой, с отставанием в 26.5 секунды от лидера.
И все-таки есть один промах у Поварницына. Очень обидно. Пятое предварительное место, и 21 секунду он проигрывает на этом отрезке норвежцу Аспенсу.
Норвежец Сверре Аспенс вырвался на вторую позицию на финише, лидирует по-прежнему Фратцшер. Лучший из россиян — Василий Томшин — пока пятый.
Хорошо идет по дистанции Стрельцов! Больше десяти позиций отыграл он бегом, но 43-е место — тоже довольно удручающий результат.
А вот и приятные новости! Поварницын без промахов отстрелял на первом рубеже и ушел с него третьим!
К сожалению, Томшина все-таки вытеснили с подиума. Норвежец Богетвейт забрался на третью позицию после двух немцев.
Очень быстро бежит Мухамедзянов, ко второй стрельбе он подходит 16-м. Теперь главное — не промахнуться.
Три промаха у Стрельцова на первом рубеже, и сразу же он отправляется на 53-е место, без шансов на медали.
Еще один немец Лукас Фратцшер сместил соотечественника Куна с первой позиции на финише, его результат — 24:10.6, Томшин теперь третий (+29.3).
Итак, у нас уже есть первые финишировавшие. Пока Перро лидирует с результатом 24:41.2, Бабиков — третий (+12.6).
На отметке 7.8 км Лапшин лидирует (19:27.4), Томшин — третий (+6.1), Бабиков — четвертый (+7.2).
Лапшин промахивается аж дважды, однако возглавляет пелотон после второй стрельбы. Прямо следом за ним идет Томшин.
Еще один промах у Бабикова, с четвертым предварительным временем он уезжает со второй стрельбы.
Бабиков подошел ко второму стрельбищу первым, но довольно быстро его результат перебили Томшин и Питцер.
Лапшин смещает Бабикова на третье место на отметке 4.4 км, ровно 8 секунд проигрывает он лидеру.
Лапшин в свою очередь пришел на позицию с небольшим отставанием от Томшина, но отстрелял чисто.
Дистанция 1.1 км. Бабиков пока третий (+1.4), Лапшин — пятый с двухсекундным отставанием от лидера, Томшин — седьмой (+2.3).
Всего в спринте принимают участие 134 биатлониста. Первыми на дистанцию выйдут норвежец Эрленд Бьонтегард, итальянец Давид Зингерле, еще один представитель Норвегии Эндре Строемшейм, Шохей Кадама из Японии, француз Эрик Перро, Йони Мустанен из Финляндии и бельгиец Том Лайе-Гофар.
Россию в этом забеге представляют Антон Бабиков (8-й номер), Василий Томшин (10), Ильназ Мухамедзянов (55), Кирилл Стрельцов (67), Александр Поварницын (82) и Никита Поршнев (125).