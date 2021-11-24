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Спорт

Кучно, но без медалей: россияне пробежали первый спринт сезона

Томшин стал пятым в спринте на первом этапе Кубка IBU

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В Швеции завершилась первая мужская гонка на стартовом этапе Кубка IBU — Международного союза биатлонистов. Россию в ней представляли Антон Бабиков, Василий Томшин, Ильназ Мухамедзянов, Кирилл Стрельцов и Александр Поварницын. Лучшего результата добился Томшин, занявший итоговое пятое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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17:30

У российских болельщиков по ходу гонки могли быть надежды на Томшина, Бабикова и Поварницына, однако ни в скорости, ни в стрельбе наши биатлонисты не были идеальны. Результаты первого мужского спринта оказались достойными, но не триумфальными. На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию и прощается с вами. До новых встреч!

17:27

Результаты российских биатлонистов: 5. Василий Томшин (Россия) — +29.3

9. Александр Поварницын (Россия) — +34.0

12. Антон Бабиков (Россия) — +43.2

13. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +52.4

62. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2:32.3

17:15

Итак, тройка лидеров, которая уже вряд ли изменится:

1. Лукас Фратцшер (Германия) — 24:10.6

2. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) — +0.3

3. Йоханнес Кун (Германия) — +1.6

17:10

Очень кучно расположились российские биатлонисты. Предварительное пятое место у Томшина, Поварницын — девятый, Бабиков — 12-й, Мухамедзянов — 13-й. Разве что Стрельцов не поддержал почин, откатившись на 53-е место.

17:07

Итак, все биатлонисты, принимающие участие в гонке, вышли на трассу. В ближайшие 25 минут все места будут распределены.

17:05

Поварницын в итоге опустился аж на девятое место, уступив лидеру ровно 34 секунды. Сил не хватило у Александра. Россия сегодня точно без медалей.

17:02

А у последней российской надежды — Никиты Поршнева — возникли какие-то проблемы, и на дистанцию он не отправился.

17:01

Поварницын бежит, к сожалению, не по медальному графику. На отметке 7.8 км он седьмой, с отставанием в 26.5 секунды от лидера.

17:00

Стрельцов — 47-й на финише с пятью промахами.

16:59

Мухамедзянов тем временем добрался до финиша 12-м.

16:58

И все-таки есть один промах у Поварницына. Очень обидно. Пятое предварительное место, и 21 секунду он проигрывает на этом отрезке норвежцу Аспенсу.

16:57

Александр подходит пятым ко второй стрельбе. Нельзя промахиваться!

16:56

Поварницын — четвертый на отметке 4.4 км! Есть реальный шанс на медали сегодня.

16:54

Норвежец Сверре Аспенс вырвался на вторую позицию на финише, лидирует по-прежнему Фратцшер. Лучший из россиян — Василий Томшин — пока пятый.

16:52

Плюс еще два промаха у Стрельцова и возвращение в шестой десяток.

16:52

Хорошо идет по дистанции Стрельцов! Больше десяти позиций отыграл он бегом, но 43-е место — тоже довольно удручающий результат.

16:50

А вот и приятные новости! Поварницын без промахов отстрелял на первом рубеже и ушел с него третьим!

16:48

К сожалению, Томшина все-таки вытеснили с подиума. Норвежец Богетвейт забрался на третью позицию после двух немцев.

16:47

Однако вновь есть промах у Ильназа, а вот шансов на попадание даже в десятку — никаких.

16:46

Очень быстро бежит Мухамедзянов, ко второй стрельбе он подходит 16-м. Теперь главное — не промахнуться.

16:45

Отметка 4.4 км. Мухамедзянов — 26-й, Стрельцов — 50-й.

16:44

37 биатлонистов финишировали, Томшин все еще третий, что не может не радовать.

16:44

Поварницын — шестой на отметке 1.1 км.

16:43

Три промаха у Стрельцова на первом рубеже, и сразу же он отправляется на 53-е место, без шансов на медали.

16:41

Тем временем стартовал Поварницын, предпоследний российский участник спринта.

16:40

Стрельцов — третий на отрезке 1.1 км!

16:37

Еще один немец Лукас Фратцшер сместил соотечественника Куна с первой позиции на финише, его результат — 24:10.6, Томшин теперь третий (+29.3).

16:35

Мухамедзянов на первой стрельбе промахнулся последним выстрелом. Он уходит с нее 28-м.

16:33

Немец Кун сместил Томшина с первой позиции на финише, привезя ему больше 27 секунд.

16:33

Стрельцов отправился на трассу.

16:31

12 человек финишировало. Томшин все еще первый, Лапшин — третий, уступая лидеру 7.4 секунды.

16:31

Мухамедзянов лишь 28-й на отметке 1.1 км.

16:29

Томшин вырывает лидерство на финише (24:39.9)!

16:28

Итак, у нас уже есть первые финишировавшие. Пока Перро лидирует с результатом 24:41.2, Бабиков — третий (+12.6).

16:27

Наконец-то 55-м стартовал Ильназ Мухамедзянов.

16:26

На отметке 7.8 км Лапшин лидирует (19:27.4), Томшин — третий (+6.1), Бабиков — четвертый (+7.2).

16:25

Немец Йоханнес Кун вырывает лидерство у Лапшина после второй стрельбы.

16:23

Лапшин промахивается аж дважды, однако возглавляет пелотон после второй стрельбы. Прямо следом за ним идет Томшин.

16:23

Еще один промах у Бабикова, с четвертым предварительным временем он уезжает со второй стрельбы.

16:20

Бабиков подошел ко второму стрельбищу первым, но довольно быстро его результат перебили Томшин и Питцер.

16:17

Лапшин смещает Бабикова на третье место на отметке 4.4 км, ровно 8 секунд проигрывает он лидеру.

16:16

Томшин близко — он третий на отметке 4.4 км после Питцера и Бабикова (+18.3 к лидеру).

16:15

Однако австриец Питцер обгоняет россиянина аж на 14 секунд.

16:15

Бабиков лидирует на дистанции 4.4 км — 10:54.8!

16:14

Лапшин в свою очередь пришел на позицию с небольшим отставанием от Томшина, но отстрелял чисто.

16:13

Томшин подошел к первой стрельбе с лучшим результатом, но тоже один раз промахнулся.

16:12

Бабиков допустил обидный промах первым выстрелом, но остальные мишени закрыл.

16:09

Дистанция 1.1 км. Бабиков пока третий (+1.4), Лапшин — пятый с двухсекундным отставанием от лидера, Томшин — седьмой (+2.3).

16:07

Тем временем первым вышедший на трассу Бьонтегард приступает к первой стрельбе.

16:07

И сразу хорошие новости. Бабиков лидирует на дистанции 1.1 км с результатом 2:13.00.

16:07

Однако довольно быстро австриец Питцер обходит Бабикова на 1.4 секунды.

16:07

Представляющий Корею Тимофей Лапшин вступает в гонку 13-м.

16:05

Почти сразу же за ним отправляется Томшин.

16:04

А вот и Бабиков вступает в борьбу.

16:00

Гонка стартовала! Поехали! Бьонтегард ушел на трассу.

15:57

Всего в спринте принимают участие 134 биатлониста. Первыми на дистанцию выйдут норвежец Эрленд Бьонтегард, итальянец Давид Зингерле, еще один представитель Норвегии Эндре Строемшейм, Шохей Кадама из Японии, француз Эрик Перро, Йони Мустанен из Финляндии и бельгиец Том Лайе-Гофар.

15:55

Россию в этом забеге представляют Антон Бабиков (8-й номер), Василий Томшин (10), Ильназ Мухамедзянов (55), Кирилл Стрельцов (67), Александр Поварницын (82) и Никита Поршнев (125).

15:50

Начало гонки в 16.00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня стартовал первый крупный турнир в олимпийском сезоне — Кубок IBU. Первый этап соревнований проходит в Швеции. Мужчины сражаются в спринте на 10 км.

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