Россиянка Шевченко стала четвертой в спринте Кубка IBU

13:45

Назвать выдающимся старт российских биатлонисток в спринте достаточно трудно — и мазали, и ход был не самый быстрый. Но здесь стоит отметить Анастасию Шевченко, которая после финиша 105 биатлонисток из 117 продолжает занимать четвертую строчку, с отрывом от лидера всего лишь 3,7 секунды.