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Спорт

Шаг до пьедестала: Шевченко проиграла борьбу за третье место украинке

Россиянка Шевченко стала четвертой в спринте Кубка IBU

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В Швеции стартует первый этап Кубка IBU — Международного союза биатлонистов. В женском спринте россиянка Анастасия Шевченко остановилась в шаге от пьедестала и стала четвертой. В десятке лучших также оказалась Евгения Буртасова, она показала девятый результат. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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14:10

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До скорых встреч!

14:05

А вот места россиянок в спринте:

4. Анастасия Шевченко (Россия) – 3,7 (0+1)

9. Евгения Буртасова (Россия) – 18,3 (1+0)

18. Тамара Дербушева (Россия) – 50,1 (1+0).

34. Анастасия Гореева (Россия) – 1.21,4 (3+1)

47. Екатерина Носкова (Россия) – 1.45,7 (1+3)

68. Наталья Гербулова (Россия) – 2.26,0 (2+3)

14:00

Первые три места распределились вот так.

1. Марион Визенартер (Германия) – 21.02,3 (0+1)

2. Каролин Коломбо (Франция) – 0,5 (0+2)

3. Дарья Блашко (Украина) – 3,1 (1+0)

13:55

Все! Завершили выступление на дистанции все биатлонистки, совсем немного не хватило Шевченко до третьего места. Доли секунд.

13:50

Второй лучший результат у у Евгении Буртасовой. Она промазала единожды, пока биатлонистка удерживает место в десятке сильнейших.

13:45

Назвать выдающимся старт российских биатлонисток в спринте достаточно трудно — и мазали, и ход был не самый быстрый. Но здесь стоит отметить Анастасию Шевченко, которая после финиша 105 биатлонисток из 117 продолжает занимать четвертую строчку, с отрывом от лидера всего лишь 3,7 секунды.

13:42

Все, финишировала Носкова! 1:45 — отрыв от лидера.

13:40

Ждем финиша российской биатлонистки и начнем потихоньку подводить итоги.

13:39

1:44 показывает Носкова на отрезке 6,1 км. Пока это 48-й результат.

13:36

Увы, но еще трижды мажет Носкова на втором огневом рубеже.

13:54

+54 секунды показывает Носкова при подходе ко второму огневому рубежу.

13:50

Носкова показывает 27-й результат на отрезке 3,6 км.

13:27

Мажет Носкова единожды на первом огневом рубеже.

13:25

Носкова к первому огневому рубежу подходит десятой, 11 секунд от лидера.

13:25

Гореева финишировала. Одна минута 21 секунда пока что от лидера.

13:24

Носкова на отметке 1,1 лидеру проигрывает около пяти секунд.

13:20

Увы, теряет Шевченко третью позицию. Украинка Блашко оказывается выше.

13:19

Последняя российская биатлонистка Екатерина Носкова отправилась на дистанцию.

13:18

Минуту и 19 секунд везет Гореева лидеру на отметке 6,1 км.

13:13

Гореева стреляет чисто на втором огневом рубеже, но у нее уже полторы минуты от лидера.

13:13

Финиширует Дебрушева! Отрыв от лидера — 50 секунд. Пока она 14-ая.

13:11

Финишировала Шевченко! Отрыв от лидера сейчас 3,7 секунды, пока это третье место, но вряд ли Анастасия сможет на нем удержаться.

13:09

У Гореевой — три промаха на первом огневом рубеже. А ведь такой хороший ход у нее был.

13:08

Финиширует Гребулова. Отрыв у нее от лидера сейчас — около двух с половиной минут.

13:07

Шевченко на рубеже 6,1 км всего 5 секунд проигрывает лидеру.

13:06

А Дебрушева после первого промаха на огневом рубеже, на втором стреляет чисто!

13:04

Увы, единожды мажет Шевченко, но со временем все еще все в порядке, борется Анастасия.

13:03

А ко второму огневому рубежу подходит уверенно, держится в тройке лидеров по времени.

13:02

Шевченко на отметке 3,6 км проигрывает меньше десяти секунд лидеру.

13:01

Еще три промаха у Гребуловой на втором огневом рубеже. Отрыв от лидера уже больше двух минут.

12:59

У Гребуловой почти 1.20 на подходе ко второму рубежу.

12:59

Стартовала Анастасия Гореева.

12:57

Есть первая чистая стрельба у Шевченко! Отлично!

12:56

Шевченко к первому огневому рубежу подходит со временем +8,7 от лидера.

12:55

Уже больше минуты проигрывает Гребулова на отметке 3,6 км.

12:54

Первая российская биатлонистка пришла к финишу! Результат Евгении Буртасовой составил 21:20.6.

12:53

А Гребулова тем временем мажет дважды на первом огневом рубеже.

12:52

Шевченко на 6 секунд отстает от лидера на отметке 1,1 км.

12:51

Почти десять секунд отрыва от лидера у Гребуловой на подходе к первому огневому рубежу. Ждем стрельбу!

12:50

Анастасия Шевченко также вышла на дистанцию. Следом за ней Тамара Дербушева.

12:48

На отметке 1,1 у Гребуловой весьма неплохой результат — всего пять секунд отрыва от лидера.

12:47

Чисто отстреливает Буртасова на втором огневом рубеже! Впереди только финиш.

12:45

И еще одна российская биатлонистка отправляется на дистанцию! Наталья Гребулова стартовала.

12:43

Увы, на отметке 3,6 км Буртасова уже уступает лидеру почти 27 секунд.

12:39

А вот это обидно! Мажет один раз Буртасова на первом огневом рубеже!

12:38

К первому огневому рубежу российская биатлонистка также приходит с лучшим временем.

12:35

Пока Буртасова показала лучший результат по скорости на отметке 1,1 км! За 2,39 преодолела она часть дистанции.

12:32

На дистанцию уже отправилась Буртасова.

12:30

Началась гонка, ждем борьбы от российских биатлонисток!

12:25

А вот кто представит Россию в этой гонке:

4. Евгения Буртасова;

30. Наталья Гербулова;

40. Анастасия Шевченко

42. Тамара Дербушева;

58. Анастасия Гореева;

99. Екатерина Носкова.

12:20

Начало гонки — в 12.30 мск.

12:15

Добрый день, уважаемые любители биатлона! Сегодня стартует первый крупный турнир в олимпийском сезоне — Кубок IBU. Первый этап соревнований проходит в Швеции. Женщины сражаются в спринте на 7,5 км.

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