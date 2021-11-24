Россиянка Шевченко стала четвертой в спринте Кубка IBU

А вот места россиянок в спринте:
4. Анастасия Шевченко (Россия) – 3,7 (0+1)
9. Евгения Буртасова (Россия) – 18,3 (1+0)
18. Тамара Дербушева (Россия) – 50,1 (1+0).
34. Анастасия Гореева (Россия) – 1.21,4 (3+1)
47. Екатерина Носкова (Россия) – 1.45,7 (1+3)
68. Наталья Гербулова (Россия) – 2.26,0 (2+3)
Первые три места распределились вот так.
1. Марион Визенартер (Германия) – 21.02,3 (0+1)
2. Каролин Коломбо (Франция) – 0,5 (0+2)
3. Дарья Блашко (Украина) – 3,1 (1+0)
Все! Завершили выступление на дистанции все биатлонистки, совсем немного не хватило Шевченко до третьего места. Доли секунд.
Второй лучший результат у у Евгении Буртасовой. Она промазала единожды, пока биатлонистка удерживает место в десятке сильнейших.
Назвать выдающимся старт российских биатлонисток в спринте достаточно трудно — и мазали, и ход был не самый быстрый. Но здесь стоит отметить Анастасию Шевченко, которая после финиша 105 биатлонисток из 117 продолжает занимать четвертую строчку, с отрывом от лидера всего лишь 3,7 секунды.
Финишировала Шевченко! Отрыв от лидера сейчас 3,7 секунды, пока это третье место, но вряд ли Анастасия сможет на нем удержаться.
Первая российская биатлонистка пришла к финишу! Результат Евгении Буртасовой составил 21:20.6.
Почти десять секунд отрыва от лидера у Гребуловой на подходе к первому огневому рубежу. Ждем стрельбу!
Пока Буртасова показала лучший результат по скорости на отметке 1,1 км! За 2,39 преодолела она часть дистанции.
А вот кто представит Россию в этой гонке:
4. Евгения Буртасова;
30. Наталья Гербулова;
40. Анастасия Шевченко
42. Тамара Дербушева;
58. Анастасия Гореева;
99. Екатерина Носкова.