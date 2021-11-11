Роналду бьет рекорды, а Франция готова заказывать билеты в Катар

Россия - Кипр: нужны 3 очка малой кровью

Сборная России под руководством Валерия Карпина стабильно набирает очки. За 2 тура до финиша наша сборная уже гарантировала себе второе место в группе. А еще есть преимущество в 2 очка перед сборной Хорватии. Если оно сохранится до последнего тура - в Сплите нашей сборной будет достаточно и ничьей.

Правда, сначала нужно победить Кипр в Санкт-Петербурге.

И здесь перед тренерским штабом нашей команды целая дилемма. С одной стороны, нужно избежать травм и дисквалификаций. Желательно сохранить как можно больше сил и эмоций на Хорватию. С другой - на 90 минут о матче в Сплите нужно забыть. 3 очка дома с Кипром - обязательная программа. Но ее еще надо выполнить. Например, в отборе к ЧМ-1998 именно ничья с Кипром стала роковой для команды Бориса Игнатьева.

Конечно, киприоты куда более опасны дома. Все свои 5 очков в этом цикле они набрали в родных стенах. Но расслабленность для сборной России смерти подобна. На выезде команда Карпина победила 2:0. Не слишком уверенно по игре, но 3 очка есть 3 очка. Если такой сценарий повторится на своем поле - это всех устроит.

Букмекер Winline считает сборную России явным фаворитом. Поставить на победу команды Валерия Карпина можно с коэффициентом 1.18. Сделать ставку на успех Кипра можно за 17.0 (5%), а на ничью — за 7.00 (14%).

Италия - Швейцария: итальянцы помнят о кошмаре ЧМ в России

Матч Италия - Швейцария станет практически стыковым за прямую путевку в Катар. У команд поровну очков, в победах над Литвой и Болгарией в последнем туре мало кто сомневается. Так что все просто: кто победит, тот и поедет на чемпионат мира. А проигравшему придется биться в стыковых матчах.

По дополнительным показателям сейчас выше итальянцы, у них лучше разница мячей. Наверняка команда Роберто Манчини отнесется к предстоящей игре максимально серьезно: в Италии не забыли о непопадании на ЧМ-2018. И даже победа на Евро-2020 не должна вводить в эйфорию.

Тем более, что рекордная победная серия итальянцев прервалась в полуфинале Лиги наций. Хватит рекордов - нужно просто обеспечить себе билеты в Катар. Winline предлагает коэффициент 1.63 на победу Италии, шансы Швейцарии оценивают коэффициентом 5.80.

Греция - Испания: ошибаться больше нельзя

Испания тоже оказалась в ситуации, когда допускать ошибок нельзя. Команда Луиса Энрике несмотря на все авансы сейчас отстает от Швеции на 2 очка. Правда, предстоит еще очная встреча на своем поле, где все можно исправить. Но сначала нужно обязательно победить Грецию.

Для греков это последний шанс. Только победа сохранит математические шансы хотя бы на стыки. Добывать ее эллины будут в традиционном для себя стиле: автобус в своей штрафной и надежда на то, что соперник ошибется. Тем более, что в Испании получилось сыграть вничью. А сейчас команду будет поддерживать свой стадион.

Winline, разумеется, считает фаворитом команду Луиса Энрике. Поставить на Испанию можно с коэффициентом 1.47. На то, что Греция не проиграет, дают коэффициент 2.68.

Ирландия - Португалия: рекорды Роналду командному результату не мешают

У Криштиану Роналду уже 115 голов за сборную. Португалец уже вошел в историю, но останавливаться на достигнутом точно не намерен. Тем более, что его голы точно не идут в ущерб команде.

Ситуация у португальцев неплохая. Пока что они отстают от сербов на 1 очко, но впереди очная встреча, а еще у Роналду и компании игра в запасе. Победа над Ирландией выведет команду на первое место в группе.

Тем более, что Ирландия в огромном кризисе. В этом отборочном цикле ирландцы умудрились проиграть Люксембургу и подарить ничью Азербайджану. Где те времена, когда команда играла на чемпионате мира? Об этом давно забыли. Все, что может сейчас Ирландия - попробовать помешать Криштиану Роналду получить билет в Катар.

Но это маловероятно. Поставить на Португалию можно с коэффициентом 1.36. На то, что Ирландия не проиграет, дают коэффициент 3.19.

Франция - Казахстан: Дешам и компания могут заказывать билеты на мундиаль

Сборная Франции в последнее время пребывала в какой-то спячке. Провал на Евро-2020, 3 ничьи в не самой сильной отборочной группе. Да и игра не радовала поклонников. Но в финале Лиги наций мы увидели ту Францию, которая 3 года назад стала чемпионом мира. Да и в отборе на ЧМ-2022 все абсолютно нормально.

Впереди у подопечных Дидье Дешама матчи с Казахстаном и Финляндией. Все можно решить уже в первой игре. Победа дома над казахской командой гарантирует первое место в группе. И вряд ли у кого-то есть сомнения, что французы добьются нужного результата. Казахстан способен пободаться, создать некоторые проблемы, но класс команд несопоставим.

Winline не сомневается в том, что Франция решит все свои проблемы в этой игре. Победа команды Дешама идёт за 1.04, а на Казахстан дают космические 70.0.

Теперь вы знаете больше о главных матчах отбора ЧМ-2022. А еще Winline подарит вам бесплатную ставку 2000 рублей сразу после регистрации. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой.