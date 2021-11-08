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Спорт

Все решил тройной аксель: Самоделкина выиграла короткую программу в Казани

Софья Самоделкина лидирует по итогам короткой программы на этапе Кубка России в Казани

На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани женщины показали короткую программу. Первой стала Софья Самоделкина, которая исполнила тройной аксель. На втором месте расположилась Анастасия Гулякова, а замкнула тройку лидеров Валерия Шульская. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
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20:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!

19:55

Стоит отметить, что Софья Самоделкина, которая выиграла короткую программу, чисто исполнив тройной аксель, уже имеет победу на одном из этапов Кубка России — она стала лучшей в Сочи.

19:50

Прокаты произвольной программы фигуристки покажут уже завтра. Начало выступлений в 13.45 по московскому времени.

19:45

Вот так выглядит турнирная таблица по итогам короткого проката.

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19:40

Завершилась короткая программа в женском одиночном катании на этапе Кубка России в Казани. Первой стала Софья Самоделкина, которая исполнила тройной аксель. На втором месте расположилась Анастасия Гулякова, а замкнула тройку лидеров Валерия Шульская.

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Фигуристка Софья Самоделкина

Фигуристка Софья Самоделкина

РИА Новости
19:36

И последние оценки на сегодня — Туманова получает 43,65 балла.

19:34

С первого же прыжка фигуристка падает, не удается ей исполнить тройной флип. Не покоряется и следующий элемент, с тройного лутца снова падение, а ведь к нему должен был прикреплен еще один прыжок в каскаде. А вот вращение оценено на четвертый уровень. Сольный двойной аксель удается — немного подгибается нога, но устояла фигуристка.

19:31

Завершает выступление женщин в короткой программе Полина Туманова.

19:31

За свой короткий прокат фигуристка получает 48,30 балла.

19:29

В ярком платье фигуристка первым делом идет на каскад тройной тулуп + тройной тулуп и делает его весьма неплохо, а вот со следующим элементом возникают проблемы — тройной флип выходит недокрученным и рукой льда касается спортсменка. Зато дорожка шагов на четвертый уровень и двойной аксель красивый — с лета его прыгает фигуристка. Вращения судьи оценивают на третий уровень. Весьма неплохое скольжение у этой фигуристки.

19:26

Лиана Галяува покажет свою короткую программу.

19:26

Судьи оценивают выступление Шульской в 65,89 балла, что дает ей промежуточное третье место.

19:24

Красиво и очень легко исполняет каскад тройной лутц + тройной тулуп фигуристка, просто прекрасно он выглядел, как и следующий за ним двойной аксель. Вращения получаются на четвертый уровень, сольный тройной флип — тоже в хороших плюсах. Дорожка шагов оценена судьями на четвертый уровень, как и фильное вращение. Прекрасное выступление!

19:21

На лед выходит Валерия Шульская.

19:21

Нугуманова набирает за свою короткую программу 54,95 балла.

19:19

Очень легкий первый прыжок — тройной сальхов — исполняет фигуристка. Следом идет еще один сольный элемент — тройной риттбергер. К нему, правда, должен был быть прикреплен каскад, но из-за ошибки не стала прыгать его фигуристка. А вот вращения на четвертый уровень оценены. Двойной аксель чисто выполняет спортсменка, как и дорожку шагов — четвертый уровень. Весьма и весьма неплохое выступление, но вот ошибка на каскаде лишила очень хороших баллов фигуристку.

19:15

На лед выходит Елизавета Нугуманова.

19:15

За свой прокат Крыжова получает 49,40 балла.

19:13

В начале ставит фигуристка каскад тройной лутц + двойной тулуп, и если с первым пржыком проблем не возникает, то со второго элемента фигуристка паадет. Следом спортсменка прыгает двойной аксель, чисто, но приземление немного неуверенное. Зато дорожка шагов на четвертый уровень. Сольный тройной флип выходит чистым и на неплохие плюсы, как и идущая за ним еще одна дорожка шагов. И если бы не ошибка на каскаде, выступление можно было бы назвать весьма удачным.

19:09

Откроет третью разминку Мария Крыжова.

19:03

Третья группа участниц выходит на лед для разминки.

18:50

Объявлен технический перерыв на заливку льда.

18:50

Положение после двух разминок следующее. Самоделкина все еще в лидерах, Зинина выпала из топ-3.

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18:48

За свое выступление Ромасюк получает 56,68 балла и вытесняет Зинину из тройки лидеров.

18:46

Под «Эхо любви» выступает фигуристка и первым делает каскад тройной лутц + тройной тулуп. И весьма на неплохие плюсы, как и сольный тройной флип. Покоряется фигуристке и двойной аксель, тоже беспроблемно. С дорожками шагов возникают небольшие затруднения, судьи ставят только третий уровень. Но в целом стоит сказать, что прекрасно справилась со своей программой фигуристка — не допустила грубых ошибок и помарок, набрала достаточно большое количество баллов за техников.

18:43

А на льду тем временем появляется Анна Ромасюк.

18:42

Ученица Плющенко за свое выступление набирает 54,21 балла. Почти плачет она при выставлении оценок.

18:41

Отлично, высоко и технично исполняет фигуристка двойной аксель, неплохим выходит и тройной флип, как и идущая следом дорожка шагов — четвертый уровень. А вот каскад срывается, не смогла фигуристка прикрепить второй прыжок к тройному лутцу. Красиво, будто бабочка порхает по льду фигуристка, но сделанными ошибками она очень расстроена.

18:37

А на лед выходит Анастасия Зинина, которая занимается у Евгения Плющенко.

18:36

За свой короткий прокат фигуристка набирает 41,19 балла.

18:35

С первого же прыжка — сольного тройного тулупа — падает фигуристка, зато следующая за ним дорожка шагов на четвертый уровень оценена. Не удается и второй прыжковый элемент, срывает она двойной аксель. Каскад тройной флип + двойной тулуп судьи тоже минусуют из-за недокрута. Не самая лучшая программа, и сама собой очень недовольна фигуристка.

18:31

Дарья Окладникова покажет свою короткую программу.

18:31

В итоге судьи оценивают прокат Гуляковой в 66,90 балла.

18:29

Отличный каскад ставит фигуристка в начало программы — тройной флип + тройной тулуп, исполняя его руками наверх, как и сольный тройной лутц. А вот дорожка шагов оценена на третий уровень. Двойной аксель очень легко удается Гуляковой, как и следующая за ним дорожка шагов. Разительно отличается уровень Анастасии от большой части фигуристок на этапе, отлично она справилась.

18:26

На льду оказывается Анастасия Гулякова.

18:26

44,09 балла получает спортсменка за свою программу.

18:25

Увы, падает с тройного лутца фигуристка, к которому должен был быть прикреплен еще один элемент в каскаде. Зато первый тройной флип и двойной аксель вышли весьма неплохими, да и одна из дорожек шагов оценена на четвертый уровень.

18:21

Выступление второй группы открывает Карина Фазуллина.

18:16

Разминку начинает вторая группа участниц.

18:15

Турнирное положение после первой разминки таково. Задел у Самоделкиной действительно очень большой, посмотрим, сможет ли кто-то приблизиться к ней.

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18:14

Судьи оценивают прокат фигуристки в 46,06 балла.

18:13

Падает с первого же элемента фигуристка, не задались заход и исполнение тройного флипа. Зато каскад тройной тулуп + тройной тулуп выполнен, пусть и с небольшой помаркой. Дорожка шагов оказывается только на третий уровень, а вот двойной аксель выполнен очень даже неплохо, как и вращения — они оценены на четвертый уровень.

18:09

Ольга Мокейкина закроет первую разминку.

18:09

За свой практически блестящий прокат Самоделкина набирает 78,86 балла. Отличный результат.

18:07

И делает в начале программы Софья тройной аксель, чисто и спокойно! Весьма серьезная заявка на победу. Тройной флип тоже получился хорошим, а вот следующая за ним дорожка шагов оценена на третий уровень. Зато каскад тройной лутц + тройной тулуп в весьма неплохих плюсах оказался. Прекрасная и легкая программа в исполнении Софьи, которую она завершает элегантным вращением.

18:03

Со своей короткой программой выступает Софья Самоделкина.

18:03

За свое выступление Губашева получает 52,74 балла.

18:01

Каскад тройной тулуп + тройной тулуп выходит весьма чистым, удается и сольный двойной аксель. Тройной риттбергер фигуристке тоже покоряется спокойно. Дорожки шагов и вращения тоже хороши, практически все оценены на четвертый уровень. Легко смотрится в своей программе фигуристка на льду.

17:58

А на лед выходит Рената Губашева.

17:58

Судьи оценивают прокат фигуристки в 53,54 балла.

17:57

Первой фигуристка ставит двойной аксель и исполняет его достаточно чисто, а вот с каскадом тройной флип + тройной тулуп возникают проблемы со вторым элементом — недокрут и в связи с этим неудачное приземление. Зато тройной риттбергер выполнен очень хорошо, как и дорожка шагов и следующее следом вращение, четвертый уровень. В целом очень и очень достойное выступление спортсменки.

17:53

Первой на льду оказывается Валерия Ларионова.

17:47

На льду появляется первая группа участниц. В ней как раз выступит Софья Самоделкина.

17:40

Особый интерес представляет Софья Самоделкина, которая владеет тройным акселем, а также Анастасия Зинина, занимающаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

17:35

Сегодня на лед выйдут 14 фигуристок. Стартовый протокол вот такой:

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17:30

На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани женщины показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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