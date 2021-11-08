Софья Самоделкина лидирует по итогам короткой программы на этапе Кубка России в Казани

19:13

В начале ставит фигуристка каскад тройной лутц + двойной тулуп, и если с первым пржыком проблем не возникает, то со второго элемента фигуристка паадет. Следом спортсменка прыгает двойной аксель, чисто, но приземление немного неуверенное. Зато дорожка шагов на четвертый уровень. Сольный тройной флип выходит чистым и на неплохие плюсы, как и идущая за ним еще одна дорожка шагов. И если бы не ошибка на каскаде, выступление можно было бы назвать весьма удачным.