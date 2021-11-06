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Спорт

Битва за Париж: Медведев сражается с Джоковичем. LIVE

Теннис. «Мастерс» в Париже. Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия). ОНЛАЙН

В финальном матче турнира серии «Мастерс» российский теннисист Даниил Медведев, занимающий второе место в мировом рейтинге, встречается с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:25

Гейм под ноль берет Джокович. 2:1 у нас в первом сете.

17:24

40:0. Не идет прием у Даниила.

17:24

30:0. Отличная подача.

17:23

15:0. Хорошо начинает Новак на своей подаче.

17:23

Второй сет берет Медведев! В последнем ударе ошибается снова Джокович, отправляя мяч в сетку.

17:22

40:15. Пытался поймать Новак соперника, но в итоге ошибся сам.

17:33

30:15. Очень плотно летит мяч. Уже пять невынужденных ошибок у Новака.

17:21

15:15. При долгом розыгрыше ошибается и Новак — бьет в сетку.

17:20

0:15. Ошибается на своей подаче Даниил, бьет в сетку.

17:19

Забирает первый сет Медведев! Не сумел справиться с укороченным Новак.

17:19

30:40. Заставляет Новак ошибиться соперника.

17:18

15:40. Сработала первая подача.

17:18

0:40. Пошел вперед Джокович и снова допустил ошибку.

17:17

0:30. Снова ошибается Джокович, снова ошибка по задней линии.

17:15

0:15. Первый розыгрыш длился десять ударов, по длине ошибается серб.

17:15

Ну что же, поехали! На подаче Новак!

17:10

Теннисисты приступили к разминке. Право первой подачи у Джоковича, причем жребий выиграл Медведев и выбрал прием.

17:00

Пока мы ждем начало матча, стоит вспомнить и еще один крупный финал этого сезона — в Мельбурне, который в своем комментарии упомянул Джокович. В финале Открытого чемпионата Австралии встретились как раз эти теннисисты, и в тот раз Медведев уступил своему сопернику.

16:55

Счет личный встреч пока в пользу Джоковича — 5:4. Сегодня у Даниила есть вполне реальный шанс уровнять эти цифры.

16:50

В свою очередь Джокович рассказал, что матч будет сродни битве.

«Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он меньше ошибается. Но я тоже отлично себя чувствую на корте и за его пределами. В нашей прошлой встрече Даниил переиграл меня, я же победил его в Мельбурне. Надеюсь, что смогу переломить ситуацию в свою пользу. Он очень остро подает, пропускает мало атак», — заявил он.

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Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports/Reuters
16:45

В предматчевом комментарии Медведев признался, что победа в США весьма сильно помогла ему.

«Конечно, победа на Открытом чемпионате США дала мне, возможно, некоторые тактические приемы, которые я хочу повторить или использовать против Новака в этом финале.

В то же время мы все знаем, кто такой Новак. Если бы он не приспосабливался к обстоятельствам, его бы не было там, где он сейчас. Так что он определенно попытается что-то изменить, и заранее непонятно, что конкретно», — заявил теннисист.

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JB Autissier/Panoramic/Reuters
16:40

В последний раз эти теннисисты встречались совсем недавно, в сентябре, в финале турнира US Open. Тогда победа досталась российскому спортсмену — Медведев победил Джоковича в трех сетах, причем сет по геймам в каждом был равный — 6:4, 6:4, 6:4.

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Даниил Медведев и Новак Джокович после финала US Open

Даниил Медведев и Новак Джокович после финала US Open

Reuters
16:35

Поединок должен начаться около 17.00 по московскому времени.

16:30

В финальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже российский теннисист Даниил Медведев бьется с сербом Новаком Джоковичем.

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