Теннис. «Мастерс» в Париже. Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия). ОНЛАЙН

16:50

В свою очередь Джокович рассказал, что матч будет сродни битве.

«Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он меньше ошибается. Но я тоже отлично себя чувствую на корте и за его пределами. В нашей прошлой встрече Даниил переиграл меня, я же победил его в Мельбурне. Надеюсь, что смогу переломить ситуацию в свою пользу. Он очень остро подает, пропускает мало атак», — заявил он.