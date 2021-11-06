Теннис. «Мастерс» в Париже. Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия). ОНЛАЙН

Теннисисты приступили к разминке. Право первой подачи у Джоковича, причем жребий выиграл Медведев и выбрал прием.
Пока мы ждем начало матча, стоит вспомнить и еще один крупный финал этого сезона — в Мельбурне, который в своем комментарии упомянул Джокович. В финале Открытого чемпионата Австралии встретились как раз эти теннисисты, и в тот раз Медведев уступил своему сопернику.
Счет личный встреч пока в пользу Джоковича — 5:4. Сегодня у Даниила есть вполне реальный шанс уровнять эти цифры.
В свою очередь Джокович рассказал, что матч будет сродни битве.
«Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он меньше ошибается. Но я тоже отлично себя чувствую на корте и за его пределами. В нашей прошлой встрече Даниил переиграл меня, я же победил его в Мельбурне. Надеюсь, что смогу переломить ситуацию в свою пользу. Он очень остро подает, пропускает мало атак», — заявил он.
В предматчевом комментарии Медведев признался, что победа в США весьма сильно помогла ему.
«Конечно, победа на Открытом чемпионате США дала мне, возможно, некоторые тактические приемы, которые я хочу повторить или использовать против Новака в этом финале.
В то же время мы все знаем, кто такой Новак. Если бы он не приспосабливался к обстоятельствам, его бы не было там, где он сейчас. Так что он определенно попытается что-то изменить, и заранее непонятно, что конкретно», — заявил теннисист.
В последний раз эти теннисисты встречались совсем недавно, в сентябре, в финале турнира US Open. Тогда победа досталась российскому спортсмену — Медведев победил Джоковича в трех сетах, причем сет по геймам в каждом был равный — 6:4, 6:4, 6:4.
Даниил Медведев и Новак Джокович после финала US OpenReuters