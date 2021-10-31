Фигурное катание. Гран-при Канады. Произвольный танец. ОНЛАЙН

04:28

Под музыку из мультфильма «Король Лев» катается пара. Тоже весьма оригинальную поддержку в один момент показали фигуристы, которая им прекрасно удалась. Да и в целом элементы получаются неплохо, но сама программа выглядела немного рваной, будто бы не единым целым.