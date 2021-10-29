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Ян - Сэндхаген, Махачев - Хукер, Волков - Тыбура, Блахович - Тейшейра. Анонс главных боев UFC 267

30 октября в Абу-Даби будут драться 12 россиян. Рассказываем о самом важном.

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volkov_alex/Instagram
30 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 267. Главное событие вечера - титульный поединок Яна Блаховича и Гловера Тейшейры. При этом бои проведут сразу 12 россиян! Петр Ян против Кори Сэндхагена, Ислам Махачев против Дэна Хукера, Александр Волков против Марчина Тыбуры. Вы можете сделать бесплатную ставку на наших бойцов - получите 2000 рублей от Winline на первую ставку сразу после регистрации.

Петр Ян - Кори Сэндхаген: когда чемпион боится реванша

Изначально соперником Петра Яна на UFC 267 должен был стать действующий чемпион Алджамейн Стерлинг. У них высокие отношения. Россиянин владел титулом и полностью доминировал в очной встрече, но совершил запрещенный удар коленом в голову. Американец показал все свое актерское мастерство, отказался продолжать.

И стал новым обладателем пояса. Такие уж правила в UFC. Разумеется, тут же начали прорабатывать реванш. Но за месяц до назначенной даты Стерлинг снялся. Официальная причина - травма шеи. Хотя после отказа его неоднократно видели в зале на тренировках.

Ян не удивился. Он практически сразу говорил, что Стерлинг после форменного избиения в первом поединке будет его избегать. И найдет способ не выходить на реванш. Так и вышло. Теперь на кону всего лишь бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе.

Кори Сэндхаген тоже из США, он выходит на замену, а потому не имел возможности провести полноценный тренировочный лагерь. Сэндхаген мощно бьет и не испытывает проблем с выносливостью. А еще выше на 10 сантиметров и имеет длинные руки. Это должно помочь в стойке.

Но Петр Ян очень хорош, а обидная потеря пояса наверняка стала уроком. Winline не сомневается в успехе россиянина. Ставки на победу Яна принимаются с коэффициентом 1.30, что соответствует 74 процентам вероятности. Поставить на Кори Сэндхагена предлагается за 3.85 (26%).

Ислам Махачев - Дэн Хукер: «Наследник Хабиба» приближается к титулу

Ислама Махачева называют «Наследником Хабиба». Он тоже выступает в легком весе и входит в топ-5 официального рейтинга. Уроженец Махачкалы за шесть лет в UFC успел потерпеть одно поражение. Еще в 2015 году улетел в нокаут в первом раунде от бразильца Адриану Мартинса.

С тех пор россиянин одержал восемь побед кряду. Справедливости ради, по-настоящему опасных соперников у него не было. Арман Царукян (13-я строчка рейтинга), Тиагу Мойзес (15-я строчка) - вот и все. Остальные на данный момент не входят даже в число 15 сильнейших.

Соперником Ислама на UFC 267 был Рафаэль дос Аньос, который одно время даже владел чемпионским поясом. В итоге бразилец снялся из-за травмы, на замену в срочном порядке вышел опытный Дэн Хукер. Новозеландец никогда не прятался от опасностей, в последние годы проигрывал только Дастину Порье и Майклу Чандлеру.

И все же справиться с россиянином без полноценной подготовки будет сложно. Хукер выйдет в октагон во второй раз за пять недель - для профессионального уровня нагрузка большая. Поставить на победу Ислама Махачева предлагается с коэффициентом 1.15. Если сильнее окажется Дэн Хукер, сыграет коэффициент 5.40.

Александр Волков - Марчин Тыбура: Драго остудит пыл поляка

Россиянин давно на хорошем счету в UFC. Классный боец по кличке Драго, который часто выигрывает нокаутами и не любит паузы. Поединок с Марчином Тыбурой станет для Волкова третьим за девять месяцев. Неудивительно, что Драго стабильно входит в топ-5 рейтинга в тяжелом весе.

Он был чемпионом M1 Global и начал в UFC с четырех побед. Стабильно убирает с пути крепких середняков, причем в основном делает это досрочно и зрелищно. Но с топовыми бойцами не складывается. За три года были три боя, которые могли отправить его в элиту. Все проиграл.

Отправился в нокаут за 11 секунд до завершения поединка с Дерриком Льюисом, хотя явно выигрывал по очкам. Затем уступил единогласным решением судей Кертису Блэйдсу и Сирилу Гану. Опустился на пятое место в рейтинге и сойдется с крепким поляком, который занимает восьмую строчку.

Тыбура добыл четыре победы кряду и постепенно приближается к элите. Посмотрим, сдаст ли он экзамен россиянину. Winline считает Александра явным фаворитом: шансы Волкова оценены коэффициентом 1.32, а победа Тыбуры идет за 3.30.

Ян Блахович - Гловер Тейшейра: впервые стать чемпионом в 41 год - это реально?

Гловер Тейшейра влюбил в себя практически всех нейтральных болельщиков. 41 год, огромный опыт выступлений и хорошая статистика (32-7). Побеждал Куинтона Джексона, Фабио Мальдонадо и Райана Бейдера в те годы, когда они были по-настоящему опасны.

Проводил и титульный бой. Еще в 2014 году проиграл легендарному Джону Джонсу. Но только решением судей. Дальше случилось еще несколько неудач. Возникло ощущение, что карьера близится к закату. Однако бразилец выдал серию из пяти побед, возглавил рейтинг UFC и снова сразится за чемпионский пояс.

Соперник что надо. У Яна Блаховича девять побед в десяти предыдущих поединках, восемь месяцев назад поляк нанес первое поражение в карьере Исраэлю Адесанье. Это главный бой UFC 267, до решения судей он вряд ли дойдет. Тейшейра не любит затягивать и выигрывать по очкам.

История бразильца очень красива, но он считается явным аутсайдером. Заключить пари на Яна Блаховича можно с коэффициентом 1.32, победа Гловера Тейшейры идет за 3.35. Похоже, Гловер не дотянется до пояса.

Хамзат Чимаев - Ли Цзинлян: в каком состоянии уроженец Чечни?

Чимаев стремительно ворвался в UFC. Две досрочные победы за девять дней, еще через пару месяцев - третья. Все это под аккомпанемент громких заявлений, шумного поведения в социальных сетях и скандалах. В октагон уроженец Чечни не выходил уже 13 месяцев. То коронавирус, то травмы.

И вот Хамзат возвращается. Его ждет Ли Цзинлян, которого вполне можно назвать ветераном UFC. Выступает в организации с 2014 года, часто получает бонусы за зрелищные выступления, занимает 11-е место в официальном рейтинге. Оппонентов такого уровня у Чимаева еще не было. Хотя букмекер Winline в китайца не верит. Поставить на Хамзата Чимаева можно с коэффициентом 1.16, победа Ли Цзинляна идет за 5.00.

Теперь вы знаете все о главных боях UFC 267. Сделайте ставку типа «экспресс» на Winline на победу всех вышеперечисленных фаворитов и тогда, в случае их победы, сыграет коэффициент 3.54. Таким образом, при ставке 2000 рублей вы сможете выиграть 7080 рублей, а еще вы получите дополнительно 5% к выигрышу.

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