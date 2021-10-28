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Спорт

Турнир в память об убитом Тене: Гуменник выиграл короткую программу

Фигурист Гуменник стал лучшим после короткой программы на мемориале Тена

В Нур-Султане проходит турнир памяти бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена, который трагически погиб в драке с ворами. Мужчины выступали со своими короткими программами. Россию представляли один из главных претендентов на поездку на Олимпиаду-2022 Марк Кондратюк, а также еще два талантливых фигуриста — чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев и бронзовый призер ЮЧМ Петр Гуменник. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
18:45

А на этом наша онлайн-трансляция окончена. Спасибо, что были с нами!

18:37

На ваших экранах результаты соревнований у мужчин в короткой программе.

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100%
18:33

50,75 балла набрал Бралин и замкнул турнирную таблицу короткой программы.

18:31

Очень энергичное получилось выступление у Бралина под музыку из сериала «Молодой папа» — каскад тройной флип + тройной тулуп были сделаны чисто, после тройного лутца Рахат упал, но смог завершить свой прокат без явных ошибок.

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100%
18:27

Завершает соревновательную часть на сегодня Рахат Бралин из Казахстана.

18:26

За свое выступление российский фигурист получает 72,76 балла.

18:25

Совсем не получилось откатать чисто у Мозалева. Россиянин свалился с четверного сальхова, сделал чисто каскад четверной тулуп + двойной тулуп, но ближе к концу выступления упал с еще одного четверного прыжка. Досадно.

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100%
18:21

На льду россиянин Андрей Мозалев!

18:20

Оценка Виртанена — 64,39 балла. На данный момент финн занимает восьмую строчку.

18:18

Следующим выступил Вальтер Виртанен. Каскад из двух тройных тулупов был в его исполнении чист, затем последовала «бабочка» на тройном аскеле, превратившая его в двойной. К сожалению, упал финн с тройного лутца, дорожку шагов ему засчитали второго уровня.

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100%
18:13

68,37 балла набрал Рештенко. Этот результат позволяет ему занять шестое место.

18:12

Четверной тулуп — падение, тройной аксель — чисто. Сорвал каскад тройной лутц + тройной тулуп чех, после чего выдал дорожку шагов лишь первого уровня.

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100%
18:08

На льду Георгий Рештенко из Чехии.

18:07

76,94 балла набрал Иван Шмуратко. Достойный результат!

18:05

Восьмым по счету на лед вышел Иван Шмуратко. Украинец стартовал с безошибочного тройного акселя и каскада тройной лутц + тройной тулуп. Тройной флип и вращения были точны и аккуратны, дорожка шагов была оценена вторым уровнем. Прекрасное выступление!

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100%
18:00

Оценка Кондратюка — 84,79 балла. Это второе место.

17:59

Обидно падает Марк с четверного лутца, но затем чисто исполняет тройной аксель! Каскад четверной сальхов + двойной тулуп принес ему дополнительные баллы GOE, а дорожка шагов была оценена судьями по высшему разряду! Ждем оценок.

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100%
17:55

Открывает вторую разминку Марк Кондратюк!

17:48

Начинаем вторую разминку!

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100%
17:47

Енербаев за свою короткую программу набрал 52,63 балла. Он располагается на последнем месте.

17:45

Начал спортсмен с двойного акселя, затем исполнил каскад двойной лутц + риттбергер, который не был распознан арбитрами, после чего чисто прыгнул тройной флип. Очень спокойное выступление, без падении, но и без каких-либо всплесков со стороны фигуриста.

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17:41

Закрывает первую разминку еще один представитель страны-хозяйки турнира Диас Енербаев.

17:40

За свой прокат Шайдоров получил 57,45 балла. Это последнее место.

17:39

Спортсмен выступал в образе французского мима, и этот образ очень понравился публике! К сожалению, четверной тулуп представитель Казахстана сорвал, как и последовавший каскад с тройным лутцем, но зато чисто сделал тройной аксель.

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100%
17:35

На льду «Барыс-Арены» Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан!

17:34

За свою короткую программу Гуменник получил 91,84 балла! Увереннейшая первая строчка!

17:33

Прекрасное выступление от россиянина! Начал он с шикарного каскада четверной тулуп + тройной сальхов, затем сделал чисто четверной сальхов, добавил ко всему вышеперечисленному тройной аксель. Дорожка шагов засчитана четвертым уровнем! Это должно быть оценено как минимум хорошо!

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100%
17:29

На льду Петр Гуменник!

17:28

Ника Егадзе получил почти 70 баллов и забрался на вторую строчку в турнирной таблице!

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100%
17:26

Третьим свое выступление публике продемонстрировал грузин Ника Эгадзе, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе. Фигурист сразу же начал с чистого четверного сальхова, но затем сорвал четверной тулуп, лишившись дополнительных баллов за технику. Последовавший следом тройной аксель был исполнен без ошибок. Ждем оценок судей.

17:21

За свое выступление Михаил получил 78,80 балла. Это уверенное первое место!

17:20

Тройной флип и тройной аксель сделаны эстонцем безукоризненно, каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже не вызывает никаких вопросов. Все вращения сделаны на четвертом уровне сложности, музыкальное сопровождение в виде бессмертной группы Metallica лишь добавляет номеру яркости и артистизма. Браво!

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100%
17:17

Следующим на льду появляется Михаил Селевко, который также представляет Эстонию.

17:16

За свой прокат Александр Селевко получил 67,52 балла.

17:14

Здорово начал эстонский атлет, чисто исполнил тройной лутц, но затем болезненно упал с тройного акселя. Каскад тройной флип + двойной тулуп получился безошибочным, дорожка шагов была оценена судьями на третий уровень сложности.

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17:10

Начинаем! Первым на лед выходит эстонец Александр Селевко.

17:00

На льду появились участники первой разминки! Напомним, что в ней принимают участие Александр Селевко, Михаил Селевко, Ника Эгадзе, Петр Гуменник, Михаил Шайдоров и Диас Енирбаев.

16:45

Напомним, что этот турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является шестым его этапом.

16:40

Старт соревнований запланирован на 17:00 мск.

16:30

Фигуристы выйдут на лед в таком порядке:

1. Александр Селевко (Эстония)

2. Михаил Селевко (Эстония)

3. Ника Эгадзе (Грузия)

4. Петр Гуменник (Россия)

5. Михаил Шайдоров (Казахстан)

6. Диас Енирбаев (Казахстан)

Вторая разминка

7. Марк Кондратюк (Россия)

8. Иван Шмуратко (Украина)

9. Георгий Рештенко (Чехия)

10. Вальтер Виртанен (Финляндия)

11. Андрей Мозалев (Россия)

12. Рахат Бралин (Казахстан)

16:20

Сегодня, в первый соревновательный день, на лед «Барыс-Арены» выйдут мужчины со своими короткими программами.

16:15

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мемориала Дениса Тена.

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