Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Произвольная программа пар. ОНЛАЙН

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Первый выбросил очень высоким выходит, что идет в плюс. Следом тройной сальхов исполняют фигуристы чисто, но чуть-чуть не синхронного, а вот с тройного тулупа, к которому должен был быть прикреплен еще один прыжок, падает партнер. На четвертый уровень судьи оценивают их дорожки, а вот тройной лутц у фигуристки совсем не удается. Прокат вышел лучше, чем у предыдущего дуэта, но без ошибок достаточно серьезных они не обошлись, к сожалению.