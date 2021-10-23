Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Произвольная программа пар. ОНЛАЙН

135,57 — именно столько дают им судьи, что дает японцам набрать в общей сумме 208,20 балла, что дает им гарантированное место в тройке лидеров.
Очень уверенно начинают фигуристы с твиззлов. Тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп у пары тоже оказывается в плюсе, и отдельного внимания заслуживают их отличные поддержки. А вот выброс выходит безумно неудачным — с тройного лутца фигуристка падает и врезается в борт. Но это не мешает паре собраться и дальше исполнить и вращения, и неплохой тройной сальхов. С выбросом с тройным риттбергером они тоже справляются, хоть показалось, что чуть коснулось рукой льда фигуристка.
Набирает американская пара за произвольную программу 128,55 балла, что дает им в общей сумме 197,42 балла.
С твиззлов на третий уровень начинают фигуристы, а вот тройной тулуп не удается у фигуристки, падает она с него, а следом такую же ошибку совершает партнер — падение с двойного сальхова, к которому должен был быть присоединен каскад. Зато выброс с тройным сальховом получается отличным, как и поддержки на четвертый уровень. Выброс с тройным лутцем тоже выходит отличным.
Вторая, сильнейшая разминка на льду. Напомним, две наши пары выступят здесь — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
136,60 — вот столько набирает американский дуэт за произвольную, что дает им первое промежуточное место и в общей сумме 202,97 балла.
Отличные твиззлы на третий уровень исполняет пара, а следом и чистый каскад из тройного тулупа и двойного тулупа. Выброс с тройным риттбергером тоже в плюсе. Синхронный сальхов тоже вышел здоровским, как и следующие за ним поддержки. Фигуристы показали свой, достаточно высокий уровень, в свое время с другими партнерами они становились чемпионами США. Под конец будто бы вошли в раж представители США и выдали прекрасный выброс с тройным лутцем.
В итоге российская пара за произвольную программу получает 118,97 балла, что дает им 183,12 балла.
Твиззлы на третий уровень исполняет пара, а вот каскад из трех тройных тулупов идет в минус, к сожалению, как и тройной сальхов, с которого падает фигуристка. А вот выброс с тройным риттебргером выходит замечательным, как и следующая за ним легкая, почти воздушная поддержка. Дорожки шагов и вращения оказываются оценены высоко, справляется пара и с выбросом с дальнейшим тройным сальховом. Не все у них получилось, но потенциал этой пары — очень большой.
Первый выбросил очень высоким выходит, что идет в плюс. Следом тройной сальхов исполняют фигуристы чисто, но чуть-чуть не синхронного, а вот с тройного тулупа, к которому должен был быть прикреплен еще один прыжок, падает партнер. На четвертый уровень судьи оценивают их дорожки, а вот тройной лутц у фигуристки совсем не удается. Прокат вышел лучше, чем у предыдущего дуэта, но без ошибок достаточно серьезных они не обошлись, к сожалению.
Не особо задалось начало у пары — сначала не уверенное приземление с поддержки, а потом партнерша упала дважды: сначала с тройного тулупа, а потом с тройного риттбергера. Должен был быть каскад сделан, однако только двойной сальхов выполняет пара. Выходит очень красивой высокая поддержка, а потом у фигуристки не получается еще один тройной прыжок. Весьма обидно, поскольку вся программа нежная, плавная, но череда таких серьезных ошибок портит общую картину, конечно. Очень жаль.
А пока мы ждем начала выступления у спортивных пар, напомним, что несколько часов назад на турнире с короткими программами выступили женщины. Лучший результат показала Александра Трусова. Россиянка за свой прокат получила 77,69 балла. Второе и третье места также у российских фигуристок Дарьи Усачевой (76,71) и Ксении Синицыной (71,51).
Итак, совсем скоро свое выступление начнет первая разминочная группа, где под третьим номером выступят российские фигуристы Пепелева и Плешков.
После короткой программы лидерство захватил российский дуэт. Евгения Тарасова и Владимир Морозов почти на пять баллов оказались выше Александры Бойкова и Дмитрия Козловского, которые стали вторыми. Тут стоит вспомнить, что пара, тренером которой является Максим Траньков, весной 2021 года начала сотрудничество с Этери Тутберидзе.
И вот таким образом выглядит у нас стартовый протокол. Первая российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков выступят в первой разминке, а два сильнейших дуэта — Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским — во второй.