Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Российский боец вышел на поединок под флагом Ирландии 05:38
Райан Гослинг исполнит роль Кена в фильме о Барби с Марго Робби 05:28
Джонсон — о поражении от Емельяненко: Федор зарядил мне прямо в челюсть 05:20
Запуск ракеты Ariane-5 дважды отменили из-за технических проблем 05:06
Глава Bellator об Емельяненко: это человек, который достиг всего в ММА 05:04
Пять человек стали жертвами столкновения грузовика и автобуса в Калмыкии 05:00
Россиянам рассказали, кому с ноября повысят пенсию 04:52
Бывший игрок «Барселоны» и «Анжи» рассказал, почему Кокорин... 04:43
Оружейник фильма «Раст» вызвала проблемы на съемках другого фильма из-за... 04:34
Фигуристка Медведева рассказала о чувстве страха, приходящем с возрастом 04:25
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Ученики Тутберидзе сражаются за золото с чемпионами Европы. LIVE

Фигурное катание. Гран-при. Лас-Вегас. Произвольная программа пар. ОНЛАЙН

В Лас-Вегасе проходит первый этап Гран-при по фигурному катанию. Спортивные пары показывают произвольную программу и разыгрывают золото. По итогам короткой программы лидируют ученики Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а на втором месте — чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:42

Ну что, время истины. На льду Александра Бойкова и Дмитрий Козловский!

05:41

135,57 — именно столько дают им судьи, что дает японцам набрать в общей сумме 208,20 балла, что дает им гарантированное место в тройке лидеров.

05:40

Очень уверенно начинают фигуристы с твиззлов. Тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп у пары тоже оказывается в плюсе, и отдельного внимания заслуживают их отличные поддержки. А вот выброс выходит безумно неудачным — с тройного лутца фигуристка падает и врезается в борт. Но это не мешает паре собраться и дальше исполнить и вращения, и неплохой тройной сальхов. С выбросом с тройным риттбергером они тоже справляются, хоть показалось, что чуть коснулось рукой льда фигуристка.

05:34

А на лед выходит японский дуэт Рику Миюра и Ричи Кихара.

05:33

Набирает американская пара за произвольную программу 128,55 балла, что дает им в общей сумме 197,42 балла.

05:31

С твиззлов на третий уровень начинают фигуристы, а вот тройной тулуп не удается у фигуристки, падает она с него, а следом такую же ошибку совершает партнер — падение с двойного сальхова, к которому должен был быть присоединен каскад. Зато выброс с тройным сальховом получается отличным, как и поддержки на четвертый уровень. Выброс с тройным лутцем тоже выходит отличным.

05:27

Открывает сильнейшую разминку еще один американский дуэт. Джессика Кэлалейн и Брайн Джонсон.

05:20

А турнирное положение таково:

close
100%
05:18

Вторая, сильнейшая разминка на льду. Напомним, две наши пары выступят здесь — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

05:17

136,60 — вот столько набирает американский дуэт за произвольную, что дает им первое промежуточное место и в общей сумме 202,97 балла.

05:15

Отличные твиззлы на третий уровень исполняет пара, а следом и чистый каскад из тройного тулупа и двойного тулупа. Выброс с тройным риттбергером тоже в плюсе. Синхронный сальхов тоже вышел здоровским, как и следующие за ним поддержки. Фигуристы показали свой, достаточно высокий уровень, в свое время с другими партнерами они становились чемпионами США. Под конец будто бы вошли в раж представители США и выдали прекрасный выброс с тройным лутцем.

05:10

Замыкают первую разминку Алекса Книрем и Брэндон Фрейзер из США.

05:10

В итоге российская пара за произвольную программу получает 118,97 балла, что дает им 183,12 балла.

05:07

Твиззлы на третий уровень исполняет пара, а вот каскад из трех тройных тулупов идет в минус, к сожалению, как и тройной сальхов, с которого падает фигуристка. А вот выброс с тройным риттебргером выходит замечательным, как и следующая за ним легкая, почти воздушная поддержка. Дорожки шагов и вращения оказываются оценены высоко, справляется пара и с выбросом с дальнейшим тройным сальховом. Не все у них получилось, но потенциал этой пары — очень большой.

05:02

А вот и российская пара! Алина Пепелева и Роман Плешков!

05:01

За произвольную программу пара получает 115,24, что дало им в общей сумме 175,40 балла.

04:59

Первый выбросил очень высоким выходит, что идет в плюс. Следом тройной сальхов исполняют фигуристы чисто, но чуть-чуть не синхронного, а вот с тройного тулупа, к которому должен был быть прикреплен еще один прыжок, падает партнер. На четвертый уровень судьи оценивают их дорожки, а вот тройной лутц у фигуристки совсем не удается. Прокат вышел лучше, чем у предыдущего дуэта, но без ошибок достаточно серьезных они не обошлись, к сожалению.

04:54

Челси Лю и Данни ОШеа из США выходят на лед.

04:53

Выступление первой пары судьи оценивают 93,58 балла, что дает им 147,61 балла в общей сумме.

04:50

Не особо задалось начало у пары — сначала не уверенное приземление с поддержки, а потом партнерша упала дважды: сначала с тройного тулупа, а потом с тройного риттбергера. Должен был быть каскад сделан, однако только двойной сальхов выполняет пара. Выходит очень красивой высокая поддержка, а потом у фигуристки не получается еще один тройной прыжок. Весьма обидно, поскольку вся программа нежная, плавная, но череда таких серьезных ошибок портит общую картину, конечно. Очень жаль.

04:46

Канадская пара Эвелин Волш и Трент Мишо открывают произвольную программу.

04:40

Первая разминочная группа на льду.

04:35

А пока мы ждем начала выступления у спортивных пар, напомним, что несколько часов назад на турнире с короткими программами выступили женщины. Лучший результат показала Александра Трусова. Россиянка за свой прокат получила 77,69 балла. Второе и третье места также у российских фигуристок Дарьи Усачевой (76,71) и Ксении Синицыной (71,51).

04:25

Итак, совсем скоро свое выступление начнет первая разминочная группа, где под третьим номером выступят российские фигуристы Пепелева и Плешков.

04:15

После короткой программы лидерство захватил российский дуэт. Евгения Тарасова и Владимир Морозов почти на пять баллов оказались выше Александры Бойкова и Дмитрия Козловского, которые стали вторыми. Тут стоит вспомнить, что пара, тренером которой является Максим Траньков, весной 2021 года начала сотрудничество с Этери Тутберидзе.

04:05

И вот таким образом выглядит у нас стартовый протокол. Первая российская пара Алина Пепелева и Роман Плешков выступят в первой разминке, а два сильнейших дуэта — Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским — во второй.

04:00

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Продолжается первый этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе. Сегодня будут соревноваться спортивные пары со своими произвольными программами.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Рестораны закрывают, музеи — по QR-кодам. Как в Петербурге борются с COVID-19
В Санкт-Петербурге ужесточают антиковидные меры и закрывают почти весь общепит
Историческая победа в Москве: Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона в первом раунде
На турнире Bellator 269 Федор Емельяненко и Усман Нурмагомедов одержали победы
«Разворошил осиное гнездо». Самойлов объяснил свое заявление о либералах и ЛГБТ
Лидер «Агаты Кристи» отказался считать свои слова в Ельцин-центре гомофобными
В МИД осудили провокационные действия властей Косово
Стивен Сигал заявил, что поможет «починить» отношения России и Японии
Раненный Болдуином режиссер высказался о трагически погибшем на съемках операторе
На Украине заявили, что США хотят «откупиться» от Киева оружием вместо членства в НАТО
Новости и материалы
Российский боец вышел на поединок под флагом Ирландии
Райан Гослинг исполнит роль Кена в фильме о Барби с Марго Робби
Джонсон — о поражении от Емельяненко: Федор зарядил мне прямо в челюсть
Запуск ракеты Ariane-5 дважды отменили из-за технических проблем
Глава Bellator об Емельяненко: это человек, который достиг всего в ММА
Пять человек стали жертвами столкновения грузовика и автобуса в Калмыкии
Россиянам рассказали, кому с ноября повысят пенсию
Бывший игрок «Барселоны» и «Анжи» рассказал, почему Кокорин растерял свой талант
Оружейник фильма «Раст» вызвала проблемы на съемках другого фильма из-за халатности
Фигуристка Медведева рассказала о чувстве страха, приходящем с возрастом
В ФРГ отреагировали на объявление Эрдоганом послов персонами нон грата
Facebook обвинили в разжигании религиозной ненависти в Индии
Пушков назвал власти Молдавии «совсем отчаявшимися людьми»
Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на Гран-при США
Собаковод с топором изрубил двух мужчин в Екатеринбурге
Разработчики рассказали о возможностях робота «Маркер» бороться против беспилотников
Федор Емельяненко рассказал, как ему удалось нокаутировать Джонсона на Bellator 269
Бывший спортивный директор «Зенита» о Кокорине: не все пончики получаются с дырочкой
Все новости
Нет равных: россиянки Трусова, Усачева и Синицына лидируют в США
На этапе Гран-при в Лас-Вегасе Трусова выиграла короткую программу с травмой
«Силы НАТО будут уничтожены в Черном море за несколько часов»
Украина и Грузия могут изменить баланс сил на Черном море в пользу НАТО
«Что для немцев радость, то для президента России – печальное событие»
Меркель обнаружила «существенные разногласия» во взглядах с Путиным еще в 2001 году
Что будет с ценами на квартиры в крупных городах
Эксперты рассказали, сколько стоит самое доступное жилье в городах-миллионниках
«Необходимо ввести ЧП в энергетике». На Украине заканчивается уголь
Славянская ТЭС на Украине остановила работу из-за нехватки угля
«В Берлине должны помнить, чем это заканчивается»
Шойгу заявил о последовательном стягивании сил НАТО к границам России
Дэдпул, спецагент и погребенный заживо: лучшие роли Райана Рейнольдса
Длинные выходные: какие ограничения ждут путешественников в регионах
Стало известно, куда полетят россияне во время длинных нерабочих дней
«Убийства в одном здании»: комедия про фанатов тру-крайма, которые ищут убийцу соседа
Рецензия на сериал «Убийства в одном здании» со Стивом Мартином и Селеной Гомес
«Без остановки ходили по переходу». Зачем жители блокировали трассу под Сочи
Власти выполнили требования сочинцев, протестовавших против изменения схемы движения
Жарить или печь: как приготовить идеальные пирожки
Шефы поделились воспоминаниями о бабушкиных пирожках и своими рецептами
«После случая с Болдуином в США запретят стрелять на съемках»
Найшуллер рассказал о последствиях инцидента с Болдуином для Голливуда
Обыск на съемочной площадке. Следствие изучает версии инцидента с Болдуином
Ассистент режиссера сказал Болдуину, что пистолет заряжен холостыми патронами
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях