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Спорт

Битва учениц Тутберидзе: Щербакова и Хромых дебютируют в сезоне. LIVE

Фигурное катание. Budapest Trophy. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

На турнире по фигурному катанию Budapest Trophy женщины показывают короткую программу. Россию представляют ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Майя Хромых, а также чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
18:53

Оценка Ямады из Швейцарии за короткую программу — 55,69 балла.

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18:52

Смело! Швейцарка исполнила последним элементом самый сложный и дорогой из тройных прыжков — лутц. И справилась.

18:50

Ясмин начала с простого каскада двойной тулуп + тройной тулуп и сольного двойного акселя.

18:49

Следующей выступает Ясмин Кимико Ямада из Швейцарии. Она катается под беспокойную музыку скрипок Summer Destiny (Nigel Kennedy).

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18:48

Оценка британки Комовой за короткую программу — 45,67 балла.

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100%
18:47

Темп композиции увеличивался с каждым тактом — в концовке это уже была задорная русская пляска, но Комова так расстроилась из-за ошибки на первом элементе, что не выдала ничего зажигательного.

18:46

С сольными прыжками Комова все-таки справилась — сделала двойной аксель и тройной тулуп.

18:45

Что-то совсем слабый контент у британки. Первым элементом она попыталась сделать каскад, но скрутила лишь двойной сальхов, а следующий прыжок вообще вышел одинарным — за него девушка получит ноль баллов.

18:44

Открывает прокаты второй группы Елена Комова из Великобритании. Кстати, родилась она в Москве. Фигуристка катается под «Очи черные» в инструментальной версии Stanley Black And His Orchestra.

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18:41

После выступления первой группы лидирует россиянка Софья Самодурова.

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100%
18:37

Началась разминка второй группы участниц, где мы увидим выступление бывшей россиянки Алины Урушадзе, которая представляет сейчас Грузию.

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18:35

Оценка Габрышак из Польши за короткую программу — 48,17 балла.

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18:35

Нарезка музыки у Габрышак какая-то странная: прямо посреди вращения случился топорный переход от одной части куплета к другой, причем со словами певицы, что еще больше подчеркнуло неловкую склейку. И зачем это было нужно?

18:34

Серьезная помарка: польская фигуристка не смогла сделать двойной аксель, сделав «бабочку» и скрутив лишь 1,5 оборота. Теперь этот элемент вообще не будет засчитан, поскольку одинарный аксель нельзя исполнять в короткой программе женщин.

18:33

Девушка спокойно исполнила не очень сложный каскад тройной тулуп + двойной тулуп, а затем сольный тройной риттбергер.

18:31

Следующей выступает Эльсбьета Габрышак из Польши. Она катается под «Ju Suis Malade» (Lara Fabian).

18:30

Оценка Сцигети из Венгрии за короткую программу — 48,64 балла.

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100%
18:29

Еще один сюрприз от Бернадетт: она внезапно сделала колесо в концовке программы, оперевшись обеими руками об лед. Правда, не очень понятно, к чему был этот элемент под нежную музыку клавишных, но выглядело эффектно. Зрители зашлись в аплодисментах.

18:29

Ух ты, Бернадетт в концовке удивила! Сделала последним прыжком самый дорогой элемент в своем арсенале — тройной флип. Хотя приземление вышло тяжелым, но она все-таки устояла и все скрутила.

18:27

По техническому оснащению Бернадетт еще далеко до Самодуровой. Она исполнила двойной аксель, а затем один из самых дешевых каскадов тройной тулуп + двойной тулуп, причем не без проблем выехала со второго прыжка.

18:26

Следующей выступает Бернадетт Сцигети из Венгрии. Она катается под саундтрек к фильму «Амели» (La Valse D'amelie Яна Тирсена).

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100%
18:24

Оценка Самодуровой за короткую программу — 67,15 балла. Это промежуточное первое место.

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100%
18:23

Зажигательные танцы Софьи под современную музыку заставили зрителей зайтись в аплодисментах еще до окончания музыки. Ее в целом принимали гораздо более тепло, чем двух предыдущих участниц. Видимо, на арене сейчас находится много россиян.

18:23

С сольными прыжками Самодурова справилась без проблем — она сделала двойной аксель и тройной лутц (во второй половине программы, за что получит +10% к базовой стоимости).

18:22

Россиянка справилась с каскадом тройной флип + тройной тулуп, хотя выезд со второго прыжка получился не очень уверенным — ее немного занесло в сторону.

18:21

Следующей выступает Софья Самодурова из России. Она катается под песню New Rules в исполнении Дуа Липы.

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100%
18:20

Оценка Филковой из Словакии за короткую программу — 42,50 балла.

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100%
18:18

К счастью, финальный двойной аксель Филкова сделала. Но потеряет много баллов из-за технических ошибок по ходу проката. Вообще катать номера под быстрый ритм композиции очень сложно, и словацкой фигуристке пока явно не хватает физической подготовки для этого. Она неуверенно выезжала с прыжков, подрагивала и опоздала к концу музыки (финальное вращение доделывала уже в тишине).

18:17

Грубая ошибка: Филкова исполнила сольный двойной прыжок (не сумела докрутить до тройного), который вообще не будет засчитан, потому что в короткой программе женщин сольные двойные запрещены (кроме двойного акселя).

18:16

Технический контент у Филковой слабее, чем у Рябовой, да и выезды с прыжков не очень уверенные. Тем не менее она справилась со стартовым каскадом тройной лутц + двойной тулуп.

18:15

Следующей выступает Александра Михаэла Филкова из Словакии. Она катается под страстную инструментальную композицию гитар в испанском стиле Esperanza (Maxime Rodriguez).

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100%
18:14

Оценка азербайджанки Рябовой за короткую программу — 64,32 балла.

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100%
18:13

Рябова катает эту программу уже не первый год, и смотрится этот номер все лучше и лучше. Кто-то из зрителей кричит ей вслед «Молодец!»

18:13

Азербайджанская фигуристка сумела по-настоящему зажечь, а шаги в стиле ча-ча-ча посреди программы еще больше погрузили зрителей в атмосферу латиноамериканской вечеринки.

18:12

Двойной аксель не вызвал у Рябовой проблем, а вот финальный тройной флип немного не задался: девушку повело в сторону на приземлении, но она все же смогла удержать равновесие и не упасть.

18:11

Рябова начала с чисто исполненного дорогого каскада тройной лутц + тройной тулуп! Отлично.

18:10

Открывает соревнования девушек Екатерина Рябова — бывшая россиянка, ныне представляющая Азербайджан. Она катается под зажигательную Mambo Italiano (Bette Midler).

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100%
18:04

Началась разминка первой группы участниц, в которой выступит россиянка Софья Самодурова.

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100%
18:00

Майя Хромых в прогоне короткой программы под музыку один раз упала — с тройного лутца. В остальном все было чисто. Надеемся, в соревновательном прокате будет еще лучше.

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Майя Хромых

Майя Хромых

Александр Вильф/РИА «Новости»
17:55

Немного тревожных новостей: сегодня на тренировке Щербакова каталась со специальным пластырем на шее, поскольку получила «неприятное повреждение мышц шеи», по информации журналиста Telesport Влада Жукова.

Во время прогона короткой программы под музыку Щербакова не смогла сделать финальный каскад тройной лутц + тройной риттбергер, упав со второго прыжка.

А в ходе тренировки без музыки чемпионка мира несколько раз заходила на четверной флип, но ни разу не сделала его чисто. Будем надеяться, что проблемы со здоровьем не помешают Щербаковой начать сезон. В любом случае воли к победе этой девушке не занимать.

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Анна Щербакова

Анна Щербакова

Александр Вильф/РИА «Новости»
17:50

Порядок выступлений сегодня: Самодурова выйдет третьей (примерно в 18.20 мск), Щербакова — 14-й (19.45 мск), Хромых — 15-й (19.49 мск).

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17:45

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня в Венгрии стартуют женские соревнования на турнире Budapest Trophy.

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