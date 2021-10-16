Фигурное катание. Budapest Trophy. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

18:18

К счастью, финальный двойной аксель Филкова сделала. Но потеряет много баллов из-за технических ошибок по ходу проката. Вообще катать номера под быстрый ритм композиции очень сложно, и словацкой фигуристке пока явно не хватает физической подготовки для этого. Она неуверенно выезжала с прыжков, подрагивала и опоздала к концу музыки (финальное вращение доделывала уже в тишине).