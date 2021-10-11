23-летний спортсмен Захаров скончался после наезда грузовика в Хабаровске

В Хабаровске трагически погиб конькобежец Руслан Захаров. Ранним утром 10 октября молодой человек, предварительно, вышел на пробежку — и на проезжей части попал под колеса грузовика. По факту случившегося ведется проверка о возможном возбуждении уголовного дела. У водителя, сбившего спортсмена, не было прав на управление грузовым автомобилем.

О смерти 23-летнего Руслана Захарова, который за день до гибели отпраздновал день рождения, вечером 10 октября сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

Позднее стало известно, что трагедия произошла в Хабаровске, эту информацию ТАСС подтвердила исполнительный директор организации Варвара Барышева. По какой именно причине Захаров находился в этом городе, у Союза конькобежцев нет. Судя по записям в социальных сетях Захарова, в родной Хабаровск он приехал на каникулы.

Вскоре также выяснилось, при каких обстоятельства спортсмен ушел из жизни. В экстренных службах агентству рассказали, что Захаров стал участником дорожно-транспортного происшествия ранним утром 10 октября. Примерно в 6.10 по местному времени он бежал в попутном направлении по проезжей части. В этот момент на Захарова наехал грузовой автомобиль Toyota Dyna.

Впоследствии Захарова доставили в больницу с серьезной травмой головы, спасти его не удалось. Мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах эти сведения подтвердил. Удалось установить, что 26-летний водитель, сбивший Захаров, был трезв, однако у него отсутствуют права категории С, то есть он не мог управлять фургоном средней грузоподъемности. Сейчас следствие разбирается, почему Захаров оказался на проезжей части и был ли он трезв. В отношении водителя же решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека»).

Хабаровский портал ДВХАБ подчеркивает, что вдоль дороги, где был сбит Захаров, расположен тротуар, однако пешеход по неустановленным причинам двигался по обочине. В это время также отмечались неблагоприятные погодные условия — шел проливной дождь. Непосредственно в момент столкновения шофер экстренно затормозил и попытался отвернуть автомобиль в сторону, но задел Захарова зеркалом заднего вида, в результате чего тот упал под колеса. Находившийся за рулем мужчина утверждает, что поведение пешехода было неадекватным, поскольку он не только передвигался в неположенном месте, но и находился спиной к направляющимся в параллельном движении машинам. Теперь экспертиза должна установить, имел ли водитель возможность избежать столкновения.

В то же время «КП» — Хабаровск» удалось узнать от тренера по конькобежному спорту ДСЮШ «Максимум» Евгения Панкратова, что в день смерти Захаров так рано появился на улице, поскольку вышел на пробежку и хотел сделать зарядку.

О спортивной карьере Захарова известно не так много. По словам Панкратова, изначально он занимался хоккеем, но вскоре обратил внимание на конькобежный спорт. Прозанимавшись в училище олимпийского резерва в Хабаровске и показывая определенные результаты, вместе с отцом Захаров перебрался в Санкт-Петербург, где стал заниматься у тренера Сергея Литейкина. Молодой человек становился многократным победителем национальных первенств и побеждал на юниорском Кубке мира, а также участвовал в чемпионате мира и других международных соревнованиях.

«Газете.Ru» исполнительный директор Союза конькобежцев России Барышева пояснила, что в последний раз Захаров привлекался в национальную команду в 2018 году и принимал участие в первенстве мира среди юниоров. Там предположили, что это, наверное, были последние международные соревнования спортсмена. После сезонов-2018 и -2019 Захаров перешел на региональный уровень в связи с травмой, из-за чего он также продолжительное время не участвовал во всероссийских соревнованиях.

«К сожалению, мы с ним контакт потеряли», — рассказала она.

В настоящий момент Союз конькобежцев России объявил сбор средств, которые передадут в качестве помощи родителям Захарова. Организация обещает оказать поддержку семье погибшего.