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Спорт

Дошло до Интерпола: игроков сборной России наказали за сдачу матчей

Федерация гандбола просит завести уголовное дело по факту игры на тотализаторе

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Молодежная сборная России по гандболу на Евро-2021

Молодежная сборная России по гандболу на Евро-2021

@rushandball/Instagram
Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала восемь игроков юношеской национальной команды за причастность к махинациям со ставками на матчи сборной на чемпионате Европы 2021 года. Также спортсменам грозит уголовная ответственность. «Газета.Ru» — о громком скандале в российском гандболе.

Восемь гандболистов юношеской сборной России понесли наказание за участие в договорных матчах на чемпионате Европы 2021 года, который прошел в Хорватии на чемпионате Европы. На турнире национальная команда заняла предпоследнее, 15-е место.

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) признала Дмитрия Кандыбина, Александра Морозова, Никиту Гоголева, Дмитрия Фролова, Даниила Дмитриева, Максима Найдунова, Максима Ермолина и Георгия Кириленко виновными в нарушении этического кодекса организации.

По итогам расследования было установлено, что игроки через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах, а затем сознательно влияли на исходы матчей.

Найдунов, Кириленко, Дмитриев и Морозов получили отстранение сроком на пять лет. Гоголев и Ермолин были дисквалифицированы на два года, а Фролов и Кандыбин смогут вернуться в гандбол 30 июля 2022 года.

Отмечается, что все спортсмены смогут обжаловать решение федерации в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Генеральный директор ФГР Лев Воронин заявил, что минимальные сроки дисквалификации получили те гандболисты, которые сотрудничали с организацией во время расследования скандального инцидента, а пятилетнее отстранение — те, кто отказался признавать свою вину.

«Пять лет получили те игроки, кто абсолютно не хотел сотрудничать, они меняли свои объяснения», — цитирует Воронина РИА «Новости».

Также функционер рассказал, что на протяжении всего турнира ему поступали сигналы о том, что спортсмены были замечены в ставках на свои матчи, поэтому он связался с главным тренером сборной России Виталием Ивановым, чтобы выяснить причины произошедшего.

«Мы знаем, что деньги поступали через транзакции. Суммы, а также другую информацию сказать не можем, поскольку ведется расследование», — приводит слова Воронина ТАСС.

Глава ФГР Сергей Шишкарев заявил, что многие провинившиеся уже не смогут вернуться в гандбол. Он также добавил, что у игроков, участвовавших в афере, не было проблем с доходами в своих командах.

«Эти дисквалифицированные игроки играют в тех российских клубах, где финансовые условия одни из лучших. В ближайших странах Европы условия в два раза хуже, чем у этих ребят. Они живут на полном обеспечении, на хорошей зарплате. Я не могу сказать, что им чего-то не хватало в своих клубах», — сказал Шишкарев.

Дисквалификация — не единственное возможное наказание для провинившихся гандболистов.

Как заявил Шишкарев, организация попросит возбудить уголовное дело по статье 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Также ФГР сообщила о скандале в Международный олимпийский комитет (МОК). В организации пообещали помощь Интерпола.

Чтобы предотвратить в дальнейшем игру спортсменов на ставках глава ФГР предложил Российскому футбольному союзу (РФС) и Федерации хоккея России (ФХР) подписать хартию о противодействии договорным матчам, которая будет состоять из восьми пунктов. Также эти меры организация намерена предложить на конгрессах Международной и Европейской федераций гандбола. Хартия уже получила поддержку Министерства спорта, администрации президента России, а также правоохранительных органов.

Международная и Европейская федерации гандбола пока не планируют вводить дополнительные санкции к игрокам или ФГР, так как российская сторона самостоятельно проводит расследование.

«Мы сами вскрыли проблему, проводим деятельное расследование. Рассчитываем на поддержку, но на какое-то дополнительное наказание мы пока не выходим и такой угрозы нет», — сказал функционер.

Скандал со ставками повлиял не только на игроков юношеской сборной, но и на тренерский штаб. Наставник национальной команды Виталий Иванов, возглавлявший ее с декабря 2018 года, подал заявление об отставке.

«Исполком ФГР признал выступление юношеской сборной России на чемпионате Европы неудовлетворительным и принял заявление Иванова об отставке», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

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