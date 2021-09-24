Экс-глава РФС предложил превратить «Краснодар» в акционерное общество

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий признался, что болезнь мешает ему принимать активное участие в делах команды и посещать матчи. В связи с этим Галицкий сейчас меняет структуру клуба так, чтобы управление командой и распределение бюджета происходило без его непосредственного участия, а контролировала все новая система. Бывший генсек Российского футбольного союза Анатолий Воробьев объяснил «Газете.Ru», почему это решение Галицкого выведет «Краснодар» на новый уровень.

Известный бизнесмен и основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий, который при помощи личных средств создал успешный клуб Российской премьер-лиги «Краснодар», рассказал о своей болезни. В эфире «Коммент.Шоу» президент «быков» признался, что из-за недуга пропустил уже три матча, но отказался раскрывать, чем именно болеет.

«Наши болельщики имеют право понимать, что происходит, и они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это все говорю. А уже дальше, нюансы — это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить», — подчеркнул Галицкий.

Следом владелец «Краснодара» сделал важное заявление: из-за своей болезни он начал работать над изменением структуры клуба, чтобы команда могла успешно функционировать без его непосредственного участия.

В частности, бизнесмен хочет создать систему из совета директоров, наблюдательного совета и банков, которые будут контролировать исполнение всех обязательств «Краснодара». Предприниматель планирует прописать четкие ограничения по использованию средств: сколько менеджмент будет тратить на свою зарплату, сколько — на трансферы. Финансирование будет идти из денег Галицкого, но управлять всем этим будут другие люди.

«Клуб не должен зависеть от одного человека. Я работаю над структурой, чтобы бюджет в $50-60-70 млн использовался без меня, чтобы футбольная школа могла функционировать без меня. Думаю, к марту-апрелю закончим все эти процессы. И я буду свободен от клуба в плане моральных обязательств», — отметил Галицкий.

«Газета.Ru» обратилась с просьбой проанализировать эту идею к автору первой программы развития футбола в России, бывшему генеральному секретарю Российского футбольного союза (РФС) и экс-вице-президенту московского «Динамо» Анатолию Воробьеву.

«Прежде всего, надо пожелать Галицкому здоровья. Футбол — это очень важно, но здоровье человека намного важнее. Более того, клуб «Краснодар» своим рождением и своим развитием во многом обязан Сергею Николаевичу», — в первую очередь отметил Воробьев.

Затем экс-генсек РФС объяснил, почему идея Галицкого не только жизнеспособна, но и даст клубу новый толчок в развитии:

«Краснодар» действительно развивался раньше немножко неравномерно. Так, клуб замечательно прогрессировал с точки зрения инфраструктуры и отдельных футбольных институтов — в частности, был построен прекрасный стадион, учреждена школа, создана хорошая агентская сеть для поиска молодых талантов.

Но в организационном плане система «Краснодара» действительно была устроена так, что все зависело от одного человека — Галицкого. Сейчас он столкнулся с проблемой и как выдающийся менеджер в своем деле понял, что эта структура уже начинает сдерживать развитие клуба.

Жаль, что это вызвано такой печальной причиной как болезнь, но то, что Галицкий сейчас предлагает, — это действительно современные механизмы управления клубом. Наверняка над этой структурой будет работать известная консалтинговая компания и люди, которые хорошо знают систему управления клубом. Я думаю, что они создадут такую систему, которая действительно позволит «Краснодару» работать», — отметил Воробьев.

Бывший вице-президент «Динамо» привел в качестве удачного примера компанию Apple, которая продолжает успешно функционировать, несмотря на уход из жизни своего бывшего лидера Стива Джобса в 2011 году:

«Конечно, не хочется проводить такие сомнительные аналогии, но, например, Стив Джобс вообще умер, а компания Apple вот уже 14-й iPhone выпускает. Его место занял Тим Кук и другие люди, а капитализация Apple выше всего нашего фондового рынка.

Поэтому я думаю, что и «Краснодар», если пройдет это сложное время реструктуризации и ребрендинга (в каком-то смысле) и выстроит новую систему управления, то даже выиграет в конечном счете».

Наконец, Воробьев внес свое предложение по инновациям в системе «Краснодара».

«На мой взгляд, магистральным направлением должно стать акционирование. Тогда будет достигнут баланс интересов всех держателей акций краснодарского футбола — и бизнесменов, и банков, о которых говорится, и городских, и региональных властей. Это все решается с помощью такой хорошо известной формы, как акционерное общество.

В этом году уже исполняется 30 лет с создания первого акционерного футбольного общества «Динамо» (Москва). Так что я думаю, что эта форма любому бизнесмену хорошо известна.

Более того, тогда «Краснодар» сможет выпускать облигации, которые с удовольствием будут раскупать, если они будут обеспечены соответствующим образом. Футбол уже заждался каких-то инноваций в этом смысле.

Поэтому я считаю, что вся экосистема футбола будет с интересом смотреть за тем, что сейчас будет происходить в «Краснодаре». Остается только пожелать клубу удачи на этом непростом пути, а Сергею Николаевичу — здоровья», — подытожил Воробьев.