Марк Кондратюк завоевал бронзу Nebelhorn Trophy, победу одержал американец Винсент Чжоу

19:51

Ну ничего себе! Почти в самой концовке программы Марк выдает еще и сольный четверной сальхов — чисто!

И сразу же следует потрясающая дорожка шагов в исполнении Кондратюка! Каждый звук удара хлыста выделил резким жестом, ушел во вращение, драматически сжав голову обеими руками, показал отличную скорость и страсть — это совершенно другой уровень презентации по сравнению со многими другими участниками. Браво!