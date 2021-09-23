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Спорт

Зажег в образе Христа: Кондратюк принес России третью квоту Олимпиады

Марк Кондратюк завоевал бронзу Nebelhorn Trophy, победу одержал американец Винсент Чжоу

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На турнире Nebelhorn Trophy в Германии российский фигурист Марк Кондратюк защитил третью квоту мужской сборной России на Олимпийские игры — 2022. Чтобы добиться этого, ему нужно было попасть в топ-7 среди спортсменов, которые тоже борются за квоту. Кондратюк же занял третье место по итогам всего турнира и блестяще справился с задачей. Серебро взял француз Адам Сиао Хим Фа, а золото — американец Винсент Чжоу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Впервые в истории Россия поедет на Олимпиаду в максимально возможном составе: в Пекине у нас выступят по три одиночницы, три одиночника, три спортивных пары и три дуэта в танцах на льду. Поздравляем всех с этим историческим событием! На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

20:27

Россиянин Марк Кондратюк занял третье место, а значит, выполнил свою главную задачу на этот турнир — завоевать третью олимпийскую квоту для российских фигуристов-одиночников на Игры в Пекине. Для этого ему нужно было попасть в топ-7 среди тех, кто тоже борется за квоту. И Марк спокойно справился с этой задачей! Более того, россиянин поднялся на третье место с пятого, которое он занимал после короткой программы. Браво!

20:26

Топ-8 по итогам турнира:

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20:25

Оценка американца Винсента Чжоу за произвольную программу — 186,88 балла, а по сумме — 284,23. Поздравляем фигуриста с уверенной победой на Nebelhorn Trophy!

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20:22

Как же идет американскому фигуристу с китайскими корнями эта национальная музыка Поднебесной: он выглядит очень утонченно, но при этом просто обжигает своей энергией и мощью. После финальных аккордов Винсент Чжоу торжествующе молотит кулаком лед, а затем и воздух. Зрители встают и еще очень долго аплодируют — они только что видели выступление безоговорочного победителя турнира! И вполне возможно, будущего олимпийского чемпиона или призера Пекина-2022.

20:21

Тройной лутц + ойлер + тройной сальхов в самой концовке программы, перед заводной дорожкой шагов — сделан прекрасно!

20:20

Винсент исполнил каскад тройной аксель + двойной тулуп во второй половине программы. Пока что все прыжки удаются ему безукоризненно!

20:20

Сольный тройной аксель — сделано! Сразу после этого — четверной тулуп и каскад четверной сальхов + тройной тулуп! Какой же контент у этого парня!

20:19

Четверной сальхов — чисто и точно в музыкальный акцент!

20:18

Четверной лутц — чисто!

20:17

Завершает выступления мужчин американец Винсент Чжоу, который лидировал по итогам короткой программы.

20:15

Оценка французского фигуриста Адама Сиао Хим Фа за произвольную программу — 154,55 балла, а по сумме — 243,78. В произвольной программе он уступил Кондратюку, но обошел его за счет отрыва, достигнутого в короткой программе, и поднялся на промежуточное первое место в таблице.

20:14

Адам — очень пластичный и артистичный фигурист. Даже несмотря на серьезные ошибки по технике, он не выходил из образа и не снижал скорости выступления, попытавшись набрать максимально возможные в своей ситуации баллы. За это ему большое спасибо!

20:13

После предыдущего падения французский фигурист немного расклеился и сделал каскад 3+2 вместо 3+3. Ну а затем случилось второе падение...

20:12

Ох, это было жестко... Адам пытался вкрутиться в прыжок, но все пошло не так, и он упал на лед всем телом, растянувшись на животе.

20:11

Адам показал чистейший четверной сальхов и почти сразу каскад четверной тулуп + тройной тулуп — впечатляет!

20:10

На льду — француз Адам Сиао Хим Фа!

20:09

Оценка австралийца Кэрри за произвольную программу — 133,06 балла, а по сумме — 218,95. Промежуточное пятое место. Наш Кондратюк пока лидирует.

20:04

Австралиец сделал попытку четверного тулупа, перевалился на вторую ногу на приземлении и присел почти до самого льда, но все же удержался на ногах. Следом фигурист упал с тройного лутца — очень обидно. К счастью, потом Брендану удались два тройных акселя. Правда, в концовке программы силы начали покидать его — и пошли «бабочки» и некрасивые приземления на две ноги.

20:02

Следующим выступает Брендан Кэрри из Австралии! Он катается под саундтрек к фильму «Величайший шоумен».

20:00

Оценка Франджипани за произвольную программу — 146,28 балла, а по сумме — 229,39. Это промежуточное второе место — он не обогнал Кондратюка.

19:59

Эх, с тройного акселя упал итальянец...

19:56

Франджипани показал отличный каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов!

19:56

Второй четверной сальхов фигуристу удался, да еще и в каскаде с двойным тулупом!

19:56

Ох, как обидно! Итальянец упал с первого же прыжка — четверного сальхова. Надо собраться.

19:55

Следующим выступает итальянец Габриэле Франджипани! Он катается под саундтрек к сериалу «Острые козырьки».

19:53

Оценка Кондратюка за произвольную программу — 159,58 балла, а по сумме — 241,06. Это промежуточное первое место с отрывом. Браво, Марк!

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19:51

Ну ничего себе! Почти в самой концовке программы Марк выдает еще и сольный четверной сальхов — чисто!

И сразу же следует потрясающая дорожка шагов в исполнении Кондратюка! Каждый звук удара хлыста выделил резким жестом, ушел во вращение, драматически сжав голову обеими руками, показал отличную скорость и страсть — это совершенно другой уровень презентации по сравнению со многими другими участниками. Браво!

19:50

А вот с сольного тройного лутца неожиданно получилось плохое приземление — на две ноги.

19:49

Вау! Кондратюк исполнил каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов во второй половине программы! Чисто!

19:49

Кондратюк безукоризненно исполнил каскад двойной аксель + тройной тулуп! Собрался после не самого удачного начала программы, молодец!

19:48

Сольный тройной риттбергер и тройной аксель удались прекрасно!

19:48

Эх, Марк перевалился на вторую ногу при приземлении с первого прыжка — четверного тулупа! Но не упал.

19:47

Следующим выступает россиянин Марк Кондратюк! Он катается под несколько композиций из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в образе самого Иисуса.

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19:45

Оценка азербайджанца Литвинцева за произвольную программу — 148,11 балла, а по сумме — 228,65. Промежуточное второе место.

19:44

Финальный каскад тройной лутц + ойлер + тройной флип буквально на финальных аккордах музыки исполнен идеально. Зрители аплодируют в восторге. Одно из лучших выступлений — и по артистизму, и по прыжкам, несмотря на одно падение.

19:43

Заиграла более ритмичная музыка, и Литвинцев устремился в зажигательную дорожку шагов, предварительно отсчитав несколько щелчков пальцами и заставив немецкую публику аплодировать себе. Браво!

19:42

Ох, как обидно! Литвинцев упал с тройного флипа во второй половине программы.

19:41

Фигурист исполнил каскад тройной аксель + двойной тулуп! Но следом не удался в полной мере еще один прыжок — приземление получилось жестким, но Литвинцев удержался на ногах.

19:41

Жаль, второй четверной тулуп не удался — Литвинцев сделал «бабочку», скрутив всего два оборота.

19:41

Вау! Владимир исполнил чистейший каскад четверной тулуп + тройной тулуп!

19:40

Начинает выступления последней группы Владимир Литвинцев из Азербайджана. Это бывший россиянин, который сменил спортивное гражданство. Он тренируется под руководством Сергея Розанова, который раньше работал в группе Тутберидзе и в академии Плющенко, а сейчас трудится в «Динамо».

19:33

Разминка финальной группы участников началась! Вот-вот стартуют и прокаты.

19:19

Сейчас у нас небольшой перерыв на заливку льда, а затем мы увидим выступления финальной шестерки фигуристов, среди которых будет и наш Марк Кондратюк:

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19:17

Топ-8 на данный момент выглядит так:

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19:15

Оценка южнокорейца Сийона Ли за произвольную программу — 149,19 балла, а по сумме — 229,14. Это промежуточное первое место с большим отрывом! И фигурист это полностью заслужил.

19:14

Сийон Ли весь прокат держал зрителя в напряжении — все элементы выполнены на высокой скорости, элегантно. Настоящий артист на льду! Были некоторые технические помарки, но он вполне может стать лидером таблицы сейчас.

19:13

Тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы почти идеален. Только выезд со второго прыжка получился у Ли не очень красивым. Но в любом случае браво!

19:12

К сожалению, один из тройных прыжков — риттбергер — не задался: корейский фигурист недокрутил его и резко воткнулся в лед, едва не упав.

19:11

Следом Ли демонстрирует чистый тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп!

19:11

Блестящее начало программы — южнокореец показывает чистый четверной сальхов точно в мощный музыкальный акцент!

19:09

Следующим выступает Сийон Ли из Южной Кореи! Он катается под музыку из «Кармен».

19:06

Оценка канадца Садовского за произвольную программу — 131,52 балла, в целом — 207,62. Это промежуточное первое место.

19:05

Эх, не смог Роман исполнить последний прыжок тройной лутц — сделал «бабочку», скрутил один оборот, а потом еще и приземлился на две ноги (степ-аут). Но в любом случае его выступление — с отрывом лучшее на данный момент.

19:04

Садовский демонстрирует очень чувственное выступление — с непревзойденным скольжением и очень красивыми линиями, которые помогают выразить на льду лиричную композицию группы Snow Patrol под названием Chasing Cars.

19:03

Вау! Четверной сальхов во второй половине программы в каскаде с тройным сальховом (через ойлер) прямо под сильный музыкальный акцент — это было круто! Зрители взрываются аплодисментами.

19:02

Канадец справился с сольным тройным акселем — отлично!

19:02

Ох, Роман упал с первого же прыжка — четверного сальхова! Выглядело это страшно. Вслед за этим коснулся рукой льда после тройного флипа.

19:01

На льду — канадец Роман Садовский! Он борется за олимпийскую квоту для своей страны, как и наш Марк Кондратюк.

18:59

Оценка Басара за произвольную программу — 128,45 балла, в целом — 203,22. Это промежуточное второе место после Демирбоги.

18:58

Басар, в отличие от своего соотечественника Демирбоги, наоборот, слишком рано завершил программу и замер в финальной позе, а музыка длилась еще несколько секунд.

18:57

Эх, Басар сделал «бабочку» на одном из прыжков — слишком рано раскрылся от страха, скрутив один оборот. В итоге вообще чуть не упал и оперся рукой о лед, чтобы сохранить равновесие. Но турецкий спортсмен тут же справился с каскадом тройной лутц + тройной тулуп — браво!

18:56

Неожиданно у турецкого фигуриста возникают проблемы на тройном прыжке — он перевалился на вторую ногу во время приземления и едва удержался от падения.

18:55

Басар начал с чистого каскада тройной аксель + двойной тулуп, а затем так же хорошо исполнил сольный тройный аксель. Такое же начало, как у Демирбоги. Видно, что представляют одну страну.

18:54

Следом выступает еще один турецкий фигурист Басар Октар! Он катается под композиции на тему «Нотр-Дам де Пари».

18:51

Оценка турецкого фигуриста Демирбоги за произвольную программу — 129,72 балла, в целом — 203,28. Это промежуточное первое место.

18:50

Немножко не уложился в музыку Демирбога — финальное вращение он завершил уже в полной тишине. Как бы судьи не сняли за это балл.

18:49

Облаченный во все черное Бурак продемонстрировал элегантную дорожку шагов в мрачном стиле, а затем чисто исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп. Четверных в программе у Демирбоги нет, но у него есть сложные каскады. Например, только что он сделал тройной флип + ойлер + тройной сальхов — чисто!

18:48

Ох, какое неожиданное падение со следующего прыжка — тройного риттбергера, который вышел только двойным. Обидно.

18:48

И сразу же сольный тройной аксель! Чисто.

18:48

Турецкий фигурист начал с чистого каскада тройной аксель + двойной тулуп!

18:47

Следующим выступает Бурак Демирбога из Турции!

18:45

Судьи тоже видят проблемы. Всего лишь 121,38 за произвольную, и пока третье место у немца с общим результатом 194,70 балла.

18:43

Энергичное рок-выступление показывает фигурист, но не идеальное в техническом плане. Мощная первая часть программы, но серьезная помарка на тройном акселе и немного сбитый темп во второй части.

18:39

Вау, представитель Германии Пауль Фенц, можно сказать, хозяин соревнований, выступает под кавер-версию песни «Here I am» группы Scorpions (тоже немецкой).

18:39

129,58 за произвольную программу и 199,47 за обе — это чистое первое место в таблице на данный момент.

18:35

Славик выступил без четверных, допустил ошибку на первом тройном акселе, но сумел сделать второй в каскаде с двойным тулупом. Также вместо тройного лутца сделал одинарный — разволновался. Из плюсов можно отметить, что фигурист катался очень изящно и пластично во всех элементах. Особенно хорош был на вращениях.

18:31

Итак, армянский фигурист Славик Хайрапетян выступает под песню другого талантливого армянина Шарля Азнавура «Вечная любовь».

18:28

В следующей шестерке спортсмены выйдут в таком порядке: Славик Хайрапетян (Армения), Пауль Фенц (Германия), Бурак Демирбога (Турция), Башар Октар (Турция), Роман Садовски (Канада) и Си Янь Ли (Корея).

18:24

Но судьи не слишком высоко оценили выступление последнего спортсмена в этой разминке — 121,11 за произвольную С результатом 190,39 Яри забирается лишь на третью строчку в таблице.

18:22

Яркое выступление Яри: идеальный каскад «тройной аксель + двойной тулуп», пластичное следование музыке, отсутствие серьезных ошибок.

18:18

Яри Кесслер из Хорватии попытается перехватить лидерство у британца Хэллама.

18:18

Да, явно судьи обратили внимание на падение швейцарца. Всего 118,30 за произвольную и лишь четвертое предварительное место с 185,09 балла за два выступления.

18:15

Заметно испортил себе оценку Никола серьезным падением, однако остальные прыжки он исполнил вполне успешно, в целом крепкое среднее выступление.

18:10

На очереди — швейцарец Никола Тодескини.

18:09

Хэллан получает 129,62 за произвольную программу и возглавляет турнирную таблицу с общим результатом 196,39 балла.

18:05

Британский фигурист построил свое выступление на эстетике и музыке «ревущих 20-х». Почти все получилось у спортсмена, а главное — он сумел зацепить аудиторию, ему хлопали громче, чем всем предыдущим спортсменам. Сам он явно очень доволен своим прокатом.

18:03

Британец Питер Джеймс Хэллан начинает свое выступление.

18:02

111,78 балла за произвольную программу и общие 176,10 выводят филиппинца на третье место.

17:59

Трогательным и мелахонличным получилось выступление Пола. Блестяще исполненные тройной аксель + тройной тулуп в начале, но множество небольших ошибок во второй части программы — в целом, программу надо обкатывать, но выступление достойное.

17:55

Эдриан Пол Селестино, представляющий Филиппины, вступает в борьбу.

17:53

Впрочем, вполне достойные оценки у Маурицио. 129,88 за произвольную программу (что для него рекорд сезона) и общие 192,73 балла, позволяющие ему занять предварительную первую строчку в зачете.

17:51

Хороший тройной флип, достойный тройной аксель, неплохая комбинация акселя и сальхова, и в целом на полную выложился австриец, однако были и серьезные ошибки.

17:46

Судьи ставят за прокат фигуристу из Монако 107,75 балла, что дало ему в сумме 170,13 балла. Второе промежуточное место!

17:47

Под музыку из «Алисы в стране чудес» будет выступать следующий участник турнира — австриец Маурицио Зандрон.

17:44

На первый прыжок неудачно зашел фигурист и сорвал его, обидно, да и во время второго его постигла неудача — слишком сильно присел на ногу, почти коснувшись льда туловищем. Но стоит отметить, что очень элегантно смотрится спортсмен на льду — полностью в черном, с красивыми переходами и вращениями. Жаль, что ошибки на прыжках портят немного это впечатление. Но вторая часть программы смотрелась куда лучше, пусть без недочетов не обошлось, но грубых ошибок фигурист не совершил.

17:39

Откроет третью разминку фигурист из Монако — Дэвид Льютон Брейн.

17:33

На разминку выходит третья группа! Напомним, что согласно регламенту перед выступлениями у фигуристов есть шесть минут.

17:20

Объявляется технический перерыв на заливку льда.

17:20

Вот такое положение у нас после двух разминок.

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17:17

Болгарский фигурист получает за свой прокат 101,98 балла, что дает ему в общей сумме 163,80 балла и четвертое промежуточное место.

17:13

На первом прыжке у болгарского фигуриста неясное ребро, зато второй удался очень даже неплохо. Будто бы не цельная программа получается у спортсмена, не прослеживается четкая история, будто просто набор элементов. Да еще и бабочка на одном из прыжков. Но ко второй половине программы она будто бы приобрела очертания, превратилась в интересный перформанс.

17:09

Замыкает вторую разминку болгарский фигурист Ларри Луполовер.

17:08

Немецкий фигурист получает за свой прокат 107,75 балла, что дает ему в общей сумме 169,23 балла. Он выходит на второе место.

17:06

С трудом, но прицепляет второй прыжок к каскаду немец, немного проблемным выдался выезд с первого элемента. Приземление с сольного прыжка тоже получилось неудачным, но удалось удержаться на ногах. Неплохие дорожки показал Кай, но падение во второй части программы чуть смазало впечатление от его проката.

17:01

На льду представитель Германии Кай Ягода.

17:00

Судьи оценивают выступление венгерского фигуриста в 104,89 балла, что дало ему 164,41 в общей сумме. Это пока что второе место.

16:58

Первый сольный прыжок завершается падением, а вот каскад и следующий сольный элемент выходят весьма неплохо. Не самая насыщенная элементами программа, но красиво и элегантно смотрится на льду венгерский фигурист, несмотря на прыжковые недочеты.

16:54

Андрас Церноч из Венгрии покажет свою произвольную программу.

16:53

Судьи тоже оценивают по достоинству его выступление — 128,27 балла, что дало ему 187,72 балла — а это промежуточное первое место.

16:50

Стоит сказать, что очень достойные каскады выходят у испанского фигуриста — высокие, качественно исполнение прыжки. И музыка нагнетающая идеально вписывается в его выступление. Прекрасно подобранные элементы. Очень достойно смотрелся испанский спортсмен.

16:46

Испанец Томас Лорьен Гурьяно Сабате на льду.

16:46

104,06 балла получает он, что дает ему 160,15 балла. Очень, и очень достойно!

16:43

И если с первым прыжком еще более менее справляется фигурист, то вот со второго очень больно падает. Но программу продолжает дальше, правда, прыжковые элементы удаются слабо — и недокруты, и касания льда руками. Но в целом не самое плохое исполнение показывает фигурист, но дыхание у него сбито сильно после выступление.

16:39

Следующим на льду оказывается Мэттью Самуэльс.

16:38

За свою произвольную фигуристо получает 105,80, что дает ему в сумме 161,02 балла.

16:34

Выезды с прыжков не удаются у финского фигуристу, чуть не падает несколько раз после выездов. Но во второй части программы падение все-таки происходит, очень неудачно падает на лед, выставляя руку. но переходы плавные выходят у фигуриста, неплохие дорожки шагов вышли.

16:32

Открывать вторую разминку будет Вальтер Виртанен из Финляндии.

16:27

На льду уже следующие шесть фигуристов, выступающих во второй разминке.

16:25

После первой разминки таблица выглядит так.

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16:23

В итоге судьи ставят спортсмену 108,21 балла, что дает ему 162,41 балла в общей сумме.

16:20

Не удался первый же прыжок, сорвал его словацкий футболист. И дальше с прыжковыми элементами возникали проблемы в виде недокрутов и неудачных приземлений. Но ко второй половине программе будто бы раскатался футболист, стали лучше получаться все элементы.

16:16

Замыкает первую разминку представитель Словакии Адам Хагара.

16:15

Судьи оценивают его прокат в 104,94 балла. Общая сумма — 158,49 балла.

16:13

Трудно дались спортсмену выходы из прыжков, кажется, будто он на грани упасть балансировал. Но весьма неплохо в целом удалась ему программа, хорошо справился со своими элементами, не допустив действительно серьезных ошибок.

16:08

Харрисон Жон-Йен Вонг из Гонконга появляется льду.

16:08

Ирландец получает 87,66 балла, что дает ему в целом 140,67 балла.

16:05

Ряд неплохих прыжков показывает ирландец. особенно эффектно этом смотрится из-за его роста — весьма высокий фигурист. Но без ошибок тоже не обходится. Очень уж неудачное приземление с одного из прыжков.

16:01

На льду появляется Конор Стакеюм из Ирландии.

16:01

В итоге за свой прокат фигурист набирает 103,48 балла, что дает ему в сумме 156,29 балла.

15:59

Очень уж были хороши вращения у казахстанского фигуриста, но с прыжками возникали трудности — и бабочка, и недокруты. Но в общем очень цельно смотрелась программа. Хотя сам фигурист не особо доволен своим прокатом, серьезные недочеты все же присутствовали.

15:54

Диас Джиринбаев под музыку из «Алладина» представит свою произвольную программу. Он представляет Казахстан.

15:53

Судьи оценивают прокат немецкого фигуриста в 101,45 баллов, что дало ему в общей сумме 153,77 балла.

15:50

Неплохо начал свое выступление немецкий фигурист, но ошибка на каскаде — падение со второго прыжка — может дорого ему обойтись по очкам. Но в целом неплохо справлялся он со своими элементами, хоть ошибки тоже имели место быть.

15:46

Томас Штолл из Германии следующим появляется на льду.

15:46

За свое выступление спортсмен получает 90,22 балла, что дало ему в общей сумме 137,13 балла.

15:43

Достаточно приятное впечатление оставила программа тайваньского фигуриста, хоть и понятно, что высокой сложностью он похвастаться не может. Достаточно помарок он сделал, но выложился. Была грубая ошибка на риттбергере — коснулся рукой льда фигурист.

15:38

Первым произвольную программу покажет представитель Тайваня Че Ю Йен.

15:32

Выходит первая группа на разминку.

15:20

И две сильнейшие.

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100%
15:20

Первые три группы.

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100%
15:10

По итогам короткой программы Марк стал пятым, и сегодня выступит в сильнейшей разминке.

15:00

На турнире Nebelhorn Trophy мужчины показывают произвольную программу. От России принимает участие Марк Кондратюк, цель которого — попасть в топ-7, чтобы подтвердить третью квоту национальной команды на Олимпийские игры.

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