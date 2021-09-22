Фигурное катание. 1-й этап Кубка России. Сызрань. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

15:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин на этапе Кубка России в Сызрани. В турнире примут участие Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.