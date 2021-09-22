Фигурное катание. 1-й этап Кубка России. Сызрань. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

23 сентября в Сызрани на первом этапе Кубка России по фигурному катанию женщины представляют короткие программы. В турнире принимают участие Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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С начала
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С конца
15:35
На льду первая разминка!
15:32
Прокаты начнутся в 15:30 по московскому времени.
15:30
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию короткой программы у женщин на этапе Кубка России в Сызрани. В турнире примут участие Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.
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