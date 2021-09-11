Фигурное катание. Открытые прокаты сборной России. Произвольная программа. ОНЛАЙН

13:00

Гурейро и Загорски показали очень резвый танец под рэп в индийском стиле Jogi (Panjabi MC) и более размеренную композицию в томном ритме латины — Buzz (Aastha Gill Feat Badshah).

К слову, этот ритм-танец очень понравился хореографу-постановщику Бетине Поповой — она похвалила фигуристов за выбор музыки в интервью «Газете.Ru»:

«Наверное, больше всего мне запомнилось выступление Джонатана Гурейро и Тиффани Загорски. Мы все знаем, что Джоник, к сожалению, пропустил большую часть подготовки из-за коронавируса. Да, они сейчас вышли в хорошей форме, но, разумеется, могли бы быть и лучше. Но сама задумка очень оригинальная: индийские фридэнсы мало кто использовал, и это очень классная идея.

Когда ребята вкатают эту программу, будет просто супер. Даже сегодня они уже катались с присущим им драйвом — ярко и зажигательно. И даже сейчас это выглядело хорошо. А когда программа будет вкатана, это будет просто отдушина для всех нас (смеется). Потому что блюз — достаточно невеселый танец, и на это будет интересно смотреть».