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Спорт

Битва четверных: звездные ученицы Тутберидзе раскрывают олимпийские программы. LIVE

Фигурное катание. Открытые прокаты сборной России. Произвольная программа. ОНЛАЙН

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Александра Трусова, которая владеет всеми четверными прыжками, Камила Валиева с четверным сальховом и тулупом, Алена Косторная и Елизавета Туктамышева с тройным акселем и другие фигуристки сборной России впервые показывают свои произвольные программы на олимпийский сезон. Также свои новые номера представляют танцевальные дуэты, спортивные пары и мужчины-одиночники. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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13:08

Сейчас небольшой перерыв, и в 13.30 нас ждут произвольные программы мужчин-одиночников с множеством четверных прыжков. Будет очень интересно!

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Фигурист Михаил Коляда выступает с короткой программой

Фигурист Михаил Коляда выступает с короткой программой

РИА Новости
13:00

Гурейро и Загорски показали очень резвый танец под рэп в индийском стиле Jogi (Panjabi MC) и более размеренную композицию в томном ритме латины — Buzz (Aastha Gill Feat Badshah).

К слову, этот ритм-танец очень понравился хореографу-постановщику Бетине Поповой — она похвалила фигуристов за выбор музыки в интервью «Газете.Ru»:

«Наверное, больше всего мне запомнилось выступление Джонатана Гурейро и Тиффани Загорски. Мы все знаем, что Джоник, к сожалению, пропустил большую часть подготовки из-за коронавируса. Да, они сейчас вышли в хорошей форме, но, разумеется, могли бы быть и лучше. Но сама задумка очень оригинальная: индийские фридэнсы мало кто использовал, и это очень классная идея.

Когда ребята вкатают эту программу, будет просто супер. Даже сегодня они уже катались с присущим им драйвом — ярко и зажигательно. И даже сейчас это выглядело хорошо. А когда программа будет вкатана, это будет просто отдушина для всех нас (смеется). Потому что блюз — достаточно невеселый танец, и на это будет интересно смотреть».

12:58

Завершают прокаты танцевальных пар Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Партнер пропустил много времени из-за травмы, поэтому произвольный танец они еще не успели доделать, поэтому прокатают сейчас еще раз ритм-танец.

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12:54

Комментарий Авербуха в эфире Первого канала: «В первой части программы ребята будто на каком-то облаке. Есть только он и она. При этом оба стараются вплести каждый элемент в музыкальную канву. Но впереди еще много работы. Я уверен, что мы будем рукоплескать этой программе на Олимпийских играх в Пекине».

12:52

У Синициной и Кацалапова получилась классическая программа: более спокойная в первой половине (когда звучал второй концерт Рахманинова) и более ритмичная, но по-прежнему сдержанная и красивая во второй половине (когда звучала энергичная «Рапсодия на тему Паганини»).

12:50

На льду — действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов! Они выступают под второй концерт Рахманинова.

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12:49

«Мне очень нравится партнерша в этом дуэте. Она выступает и за себя, и за того парня (смеется). Видны ее возможности, понятно, насколько глубоко она все чувствует. Мне не хватило в этом номере «дуэтности». Надо их соединить, — считает Авербух, который комментирует выступления в эфире Первого канала. — Базин даже не смотрит на партнершу, сосредоточен на физике. Я вижу, насколько чувственна Лиза, а партнер пока отстает».

12:47

Концовку программы Худайбердива и Базин провели под боевитую, обладающую жестким ритмом Lose Yourself (David Garrett), которая навевала ощущение неотвратимости трагического конца. В итоге Базин схватил девушку за шею, и она повисла на нем. Неоднозначно, но зрители в восторге — аплодируют и кричат, не желая отпускать фигуристов.

12:45

Фигуристы сразу ринулись покорять публику под захлебывающуюся скрипку, которая все ускорялась с каждым тактом, словно герои боролись с каким-то соперником — или с ужасами в своей голове. Периодически партнеры закрывали друг другу глаза. Выглядело это трогательно и обыгрывало название композиции «Дождь в твоих черных глазах».

12:43

На льду — Елизавета Худейбердиева и Егор Базина. Они выступают под мощный инструментал Эцио Боссо «Rain, In Your Black Eyes».

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12:41

Постановщик программы Скопцовой и Алешина Авербух: «Главная цель, которую я преследовал в этом танце, — сделать так, чтобы у ребят произошел новый качественный рывок. В программе они должны показать единое дыхание на протяжении всего выступления. Сделать так, чтобы мы растворились в их танце. Сейчас я увидел вещи, которые нужно усилить. Пока не хватает скорости. Но я верю, что ребята включатся в борьбу за путевку на Игры в Пекине. Специалисты высоко оценили эту программу».

12:37

Очень нежная, с драматичным надрывом музыка. Учитывая, что номер переполнен очень сложными поддержками и множеством хореографических движений, программа выглядит немного перегруженной. Возможно, пока спортсменам не хватает физической формы. Когда они ее наберут, номер заиграет новыми красками.

12:35

На льду — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Они катаются под композиции на тему «Ромео и Джульетты». В частности, в начале звучит «I'm Kissing You».

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12:30

Пока ждем окончания разминки, полюбуемся на Тутберидзе — так мило она наблюдала за прокатом своей дочери.

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12:29

На лед вышли для разминки следующие четыре пары:

1. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин

2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

3. Виктория Синицина и Никита Кацалапов

4. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

12:25

Замечательная программа! Дэвис и Смолкин оставили этот произвольный танец с прошлого сезона, и заметно, насколько он отработан. Технически все просто превосходно для начала сезона: твиззлы исполнены в музыкальные акценты, все поддержки и каждый взмах руки тоже связаны с музыкой, — фигуристы не отставали по темпу. Очень впечатляющее выступление. Также Дэвис и Смолкин идеально передали страсть танго — настроение музыки «Роксэн» захватило всю арену.

12:21

Следующими выступают дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин. Они катаются под саундтрек из мюзикла «Мулен Руж». Ребята тренируются в США у знаменитого наставника Игоря Шпильбанда.

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12:13

Все выступление прошло под уточненную музыку скрипок — тренеры не стали добавлять битов или современную обработку, оставили классику Вивальди. Фигуристы казались немного тяжеловатыми, в движениях ощутимо не хватало изящества для такой музыки. Работы еще много, но зрители уже проводили пару теплыми аплодисментами. Потенциал у Дрозда и Абашкиной есть.

12:15

На льду — Анжелика Абашкина и Павел Дрозд! Это ученики Александра Жулина, которые только в этом сезоне стали в пару. Они катаются под «Времена года» Вивальди.

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12:11

Ух, какая шикарная последняя поддержка! Багин поставил Морозов себе на одну ногу и удерживал ее за коньки, в то время как она победно вытянулась во весь рост, возвышаясь над ареной. И как не страшно? Публика зашлась в аплодисментах.

12:10

Сложнейшие поддержки переходят одна в другую: сначала Багин держал девушку вверх ногами перед собой, а затем уложил на плечо и закружил на невероятной скорости.

12:08

Образы очень яркие и весьма идут ребятам, особенно Аннабель. Темный костюм партнера удачно выделяет ее светло-зеленый восточный наряд.

12:07

На льду — Аннабель Морозов и Андрей Багин! Они катаются под «Шехерезаду» Римского-Корсакова.

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12:00

К сожалению, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный снялись с прокатов из-за травмы партнерши.

11:55

Танцевальные дуэты уже разминаются! Порядок их выступления:

1. Аннабель Морозов и Андрей Багин

2. Анжелика Абашкина и Павел Дрозд

3. Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Разминка 2

1. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин

2. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

3. Виктория Синицина и Никита Кацалапов

4. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро

11:50

Расписание сегодняшних прокатов:

12.00. Танцы. Произвольный танец

13.30. Мужчины. Произвольная программа

15.05. Пары. Произвольная программа

16.15. Женщины. Произвольная программа

11:45

В Челябинске сборная России по фигурному катанию выступает в рамках открытых прокатах. Сегодня танцевальные дуэты, мужчины, спортивные пары и женщины покажут произвольные программы.

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