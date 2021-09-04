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Олимпиада 2020

Финальная битва с США: россиянка взяла серебро в марафоне и расплакалась. LIVE

Паутова финишировала второй в марафоне на Паралимпиаде в Токио

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В Токио завершаются Паралимпийские игры. В заключительный, 12-й день в японской столице будут разыграны 15 комплектов наград. Россия борется с США за третью строчку медального зачета. Легкоатлетка Елена Паутова завоевала серебро в марафоне в классе Т12, где выступают спортсменки с нарушением зрения. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий.
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05:30

Милый кадр: серебряная призерка Токио-2020 Елена Паутова плачет от счастья после финиша марафона.

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Российская легкоатлетка Елена Паутова со своим лидером на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российская легкоатлетка Елена Паутова со своим лидером на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
05:20

После успешного забега Павловой на счету России стало 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. Наша сборная по-прежнему занимает третье место в общекомандном зачете Паралимпиады — после Великобритании и Китая.

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Медали Паралимпийских игр в Токио — 2020

Медали Паралимпийских игр в Токио — 2020

Reuters
05:10

Паутова начала заниматься бегом еще в детстве и специально переехала из родного Адлера в Уфу, чтобы начать заниматься профессионально. Там ее наставником стал знаменитый тренер Петр Буйлов, который привел к медалям многих чемпионов и призеров Паралимпийских игр.

Успехи не заставили себя долго ждать. В 17 лет Паутова установила мировой рекорд на дистанции 5 000 м, а затем приняла участие в Паралимпийских играх в Афинах — 2004 и взяла золото в беге на 1 500 м и бронзу — на 800 м.

Второе паралимпийское золото в своей карьере она завоевала в Лондоне-2012 — тоже на дистанции 1 500 м.

В Токио Паутову назначили знаменосцем сборной России на церемонии открытия Паралимпиады вместе с Андреем Вдовиным.

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Российская легкоатлетка Елена Паутова на церемонии открытия Паралимпиады в Токио — 2020

Российская легкоатлетка Елена Паутова на церемонии открытия Паралимпиады в Токио — 2020

РИА Новости
05:05

Напомним, что Паутова ранее уже неоднократно выступала на Паралимпийских играх — в Афинах, Пекине и Лондоне — и завоевала два золота и три бронзы.

Также 35-летняя легкоатлетка успешно показывала себя на чемпионатах мира: на ее счету три золота, два серебра и две бронзы.

05:00

Есть первая медаль дня! Российская легкоатлетка Елена Паутова завоевала серебро в марафоне.

Спортсменка выступала в классе Т12, где представлены легкоатлетки с нарушением зрения, и преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд. Золото взяла японка Мисато Мичисита (3:00,50), а бронзу — спортсменка из ЮАР Лузанн Кутзее (3:11,13). Поздравляем всех призерок!

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Российская легкоатлетка Елена Паутова со своим лидером на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российская легкоатлетка Елена Паутова со своим лидером на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:45

Главная задача российских спортсменов на сегодня — это сохранить место в топ-3 медального зачета. В данный момент Россия располагается на третьей строчке: в ее активе 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. На втором месте — Великобритания (41, 38, 43), а на первом — Китай (95, 58, 51), который еще вчера досрочно одержал победу в общекомандном зачете. Третьему месту сборной России угрожают США, которые располагаются на четвертой строчке и отстают всего на одну золотую медаль (35, 36, 31).

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Медаль Паралимпийских игр в Токио — 2020

Медаль Паралимпийских игр в Токио — 2020

РИА Новости
04:30

Российские спортсмены сразятся сегодня за медали в марафоне и стрельбе.

В марафоне выступят Виталий Гриценко в классе Т54 (спортсмены с травмами спинного мозга), Денис Гаврилов и Елена Паутова — в классе Т12 (спортсмены с нарушением зрения) и Александр Яремчук — в классе Т46 (спортсмены с ампутацией выше или ниже локтя).

А Сергей Ночевной, Андрей Кожемякин и Татьяна Рябченко выступят в смешанных соревнованиях по стрельбе лежа из винтовки с 50 м.

04:15

Сегодня пройдут соревнования по легкой атлетике, бадминтону, стрельбе, волейболу сидя и баскетболу на колясках.

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Баскетбол на колясках на Паралимпиаде в Токио — 2020

Баскетбол на колясках на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:00

В Токио завершаются летние Паралимпийские игры. В заключительный день будет разыграно 15 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

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