Финальная битва с США: россиянка взяла серебро в марафоне и расплакалась. LIVE

Милый кадр: серебряная призерка Токио-2020 Елена Паутова плачет от счастья после финиша марафона.
Российская легкоатлетка Елена Паутова со своим лидером на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Милый кадр: серебряная призерка Токио-2020 Елена Паутова плачет от счастья после финиша марафона.
Российская легкоатлетка Елена Паутова со своим лидером на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
После успешного забега Павловой на счету России стало 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. Наша сборная по-прежнему занимает третье место в общекомандном зачете Паралимпиады — после Великобритании и Китая.
Медали Паралимпийских игр в Токио — 2020Reuters
Паутова начала заниматься бегом еще в детстве и специально переехала из родного Адлера в Уфу, чтобы начать заниматься профессионально. Там ее наставником стал знаменитый тренер Петр Буйлов, который привел к медалям многих чемпионов и призеров Паралимпийских игр.
Успехи не заставили себя долго ждать. В 17 лет Паутова установила мировой рекорд на дистанции 5 000 м, а затем приняла участие в Паралимпийских играх в Афинах — 2004 и взяла золото в беге на 1 500 м и бронзу — на 800 м.
Второе паралимпийское золото в своей карьере она завоевала в Лондоне-2012 — тоже на дистанции 1 500 м.
В Токио Паутову назначили знаменосцем сборной России на церемонии открытия Паралимпиады вместе с Андреем Вдовиным.
Российская легкоатлетка Елена Паутова на церемонии открытия Паралимпиады в Токио — 2020РИА Новости
Напомним, что Паутова ранее уже неоднократно выступала на Паралимпийских играх — в Афинах, Пекине и Лондоне — и завоевала два золота и три бронзы.
Также 35-летняя легкоатлетка успешно показывала себя на чемпионатах мира: на ее счету три золота, два серебра и две бронзы.
Есть первая медаль дня! Российская легкоатлетка Елена Паутова завоевала серебро в марафоне.
Спортсменка выступала в классе Т12, где представлены легкоатлетки с нарушением зрения, и преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд. Золото взяла японка Мисато Мичисита (3:00,50), а бронзу — спортсменка из ЮАР Лузанн Кутзее (3:11,13). Поздравляем всех призерок!
Российская легкоатлетка Елена Паутова со своим лидером на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Главная задача российских спортсменов на сегодня — это сохранить место в топ-3 медального зачета. В данный момент Россия располагается на третьей строчке: в ее активе 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. На втором месте — Великобритания (41, 38, 43), а на первом — Китай (95, 58, 51), который еще вчера досрочно одержал победу в общекомандном зачете. Третьему месту сборной России угрожают США, которые располагаются на четвертой строчке и отстают всего на одну золотую медаль (35, 36, 31).
Медаль Паралимпийских игр в Токио — 2020РИА Новости
Российские спортсмены сразятся сегодня за медали в марафоне и стрельбе.
В марафоне выступят Виталий Гриценко в классе Т54 (спортсмены с травмами спинного мозга), Денис Гаврилов и Елена Паутова — в классе Т12 (спортсмены с нарушением зрения) и Александр Яремчук — в классе Т46 (спортсмены с ампутацией выше или ниже локтя).
А Сергей Ночевной, Андрей Кожемякин и Татьяна Рябченко выступят в смешанных соревнованиях по стрельбе лежа из винтовки с 50 м.
Сегодня пройдут соревнования по легкой атлетике, бадминтону, стрельбе, волейболу сидя и баскетболу на колясках.
Баскетбол на колясках на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
В Токио завершаются летние Паралимпийские игры. В заключительный день будет разыграно 15 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.