Финальная битва с США: россиянка взяла серебро в марафоне и расплакалась. LIVE

Паутова начала заниматься бегом еще в детстве и специально переехала из родного Адлера...

05:10

Паутова начала заниматься бегом еще в детстве и специально переехала из родного Адлера в Уфу, чтобы начать заниматься профессионально. Там ее наставником стал знаменитый тренер Петр Буйлов, который привел к медалям многих чемпионов и призеров Паралимпийских игр.

Успехи не заставили себя долго ждать. В 17 лет Паутова установила мировой рекорд на дистанции 5 000 м, а затем приняла участие в Паралимпийских играх в Афинах — 2004 и взяла золото в беге на 1 500 м и бронзу — на 800 м.

Второе паралимпийское золото в своей карьере она завоевала в Лондоне-2012 — тоже на дистанции 1 500 м.

В Токио Паутову назначили знаменосцем сборной России на церемонии открытия Паралимпиады вместе с Андреем Вдовиным.