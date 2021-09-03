Пекин ждет Овечкина: игроков НХЛ отпустили на Олимпиаду

Международная федерация хоккея объявила, что игроки Национальной хоккейной лиги смогут принять участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Таким образом, после перерыва болельщики вновь увидят сильнейших хоккеистов мира на олимпийских соревнованиях – предыдущие Игры они пропустили из-за принципиальной позиции НХЛ. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что руководство заокеанской лиги уже вряд ли пойдет на попятную, хотя такая возможность формально сохраняется.

Стороны нашли компромисс

Международная федерация хоккея (ИИХФ) обрадовала миллионы болельщиков по всему миру, сообщив, что игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут выступить на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Соответствующее соглашение было заключено между ИИХФ, НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ. Как следует из сообщения пресс-службы лиги, переговоры шли в течение нескольких месяцев.

«Я знаю, что выражу мнение любителей хоккея во всем мире, когда скажу, что мы полностью приветствуем решение вернуть самый лучший хоккей на Олимпийские игры. У нас было много конструктивных дискуссий, проделана большая работа, чтобы это случилось в установленные сроки. Хочу поблагодарить все вовлеченные стороны за их поддержку и обязательства», — заявил президент ИИХФ Рене Фазель.

Таким образом, это будет уже шестая Олимпиада, в которой примут участие игроки из НХЛ, начиная с Игр-1998 в Нагано. С тех пор они пропустили лишь один олимпийский турнир — в 2018 году в Пхенчхане. Его, напомним, выиграла сборная России, в финале одолев Германию 4:3 в овертайме. Энхаэловцы же не поехали в Южную Корею из-за жесткой позиции лиги.

Почему НХЛ была против

В 2017 году стало известно, что НХЛ отказалась отпускать игроков команд лиги в расположение сборных для участия в Олимпийских играх. Это решение вызвало негодование многих звезд североамериканского чемпионата, в числе которых был и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он до последнего заявлял о намерении присоединиться к сборной, но в итоге был вынужден уступить.

Как выяснилось впоследствии, он упустил шанс выиграть олимпийское золото и заполнить брешь в богатой трофейной коллекции: Олимпиада остается единственным крупным международным турниром, на котором Овечкин не побеждал. Более того, существовал риск, что такого шанса ему более не представится: на полном серьезе обсуждалась возможность тотального исключения хоккея из олимпийской программы.

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен выдвигал весьма спорную аргументацию запрета игрокам ехать на Игры. Он утверждал, что это станет ударом по имиджу североамериканского чемпионата. Такую логику понять можно: действительно, многие ходят на матчи, условно, «на Овечкина». И если его или какой-то другой звезды не будет на льду, зрительский интерес упадет. Кроме того, НХЛ не была готова нести расходы, связанные с поездкой хоккеистов на Игры — не собиралась на себя брать финансовые обязательства и ИИХФ. С другой стороны, раньше на время Олимпиады лига делала перерыв.

Рене Фазель настаивал на том, что участие энхаэловцев в Олимпиаде необходимо, так как играть должны лучшие из лучших. Бэттмен же прямым текстом говорил журналистам, что Игры – большая проблема для лиги:

«Олимпиада нам очень мешает. Мы раньше отпускали хоккеистов на Игры и взамен получали лишь трудности, а не удовлетворение».

Что может помешать игрокам из НХЛ поехать в Пекин

На данный момент подробности соглашения не раскрываются. Неизвестно, каким образом и на каких условиях был достигнут компромисс с руководством НХЛ. Однако существует причина, которая все же может помешать представителям североамериканской лиги выступить на Олимпиаде.

Как поясняет ИИХФ, подписанный договор предоставляет НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ право отслеживать ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в мире. Соответственно, за ними остается возможность запретить игрокам поездку на Олимпиаду, если они сочтут эпидемиологическую ситуацию неблагоприятной.

ФХР будет готовить два состава сборной

В связи с этим интересна реакция Федерации хоккея России (ФХР). Глава организации Владислав Третьяк допустил, что НХЛ может изменить свое решение. На этот случай будет наигрываться два возможных состава национальной команды.

«Мы рады такому решению НХЛ! Болельщики смогут увидеть почти всех сильнейших игроков мира. Для сборной России, равно как и для любой страны-участницы, предстоящий турнир станет серьезным вызовом. И мы полностью готовы к нему.

Вместе с тем, учитывая, что НХЛ может изменить свое решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной: с игроками НХЛ и без них. Будем двигаться шаг за шагом, бороться за повторение успеха 2018 года.

Что касается усиления тренерского штаба, то мы сможем внести коррективы до начала Игр, когда станет точно известно, поедут ли игроки североамериканской лиги в Пекин. Это будет после 10 января», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

«Плана Б» для сборной быть не может»

Однако бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев не верит, что НХЛ может изменить позицию и вернуться к запрету игрокам выступать на Олимпиаде. Он также считает, что нет смысла говорить о двух составах.

«Энхаэловцы подтвердили свое участие, а переговоры шли не один день и не один месяц. Там все было со страховками игроков НХЛ, потому что там ребята очень дорогие. И если они пришли к общему знаменателю, то «планов Б» быть просто не может. Потом, ясно: если энхаэловцы участвуют, значит, прерогатива при комплектовании команды будет отдана им. Не будут – значит, соберут из своих. Что здесь тень на плетень наводить? Поэтому то, что игроки приедут сильнейшие, будет праздником для хоккея.

Приедут те игроки, которые будут показывать, в какую сторону развивается хоккей на современном этапе – это всегда интересно. Будет сталкиваться несколько различных школ — североамериканская, европейская, скандинавская, российская. Всегда интересно смотреть на больших мастеров, а не на ширпотреб и полуфабрикаты», — заявил Плющев.

«Овечкину может помешать выступить лишь травма»

Несомненно, российские болельщики будут ждать на Олимпиаде выступления Александра Овечкина. Плющев убежден, что ему ничто не помешает поехать в Пекин — разве что он может получить травму, которая не позволит ему помочь национальной команде.

«Насколько я знаю, Овечкин никогда не отказывался от участия в сборной, если у него была возможность играть без ущерба для своей команды. Если будет официальный перерыв в НХЛ, его сделают для всех игроков независимо от происхождения — чехи, поляки, шведы, русские. Они все будут освобождены. Разве что Саше может помешать какая-то травма, не хочу загадывать. А формирование состава — прерогатива главного тренера», — заключил специалист.

Какие команды будут участвовать

На турнире выступят 12 сборных, которые будут разбиты на три группы.

В их числе окажется восемь сильнейших команд из рейтинга ИИХФ: Канада, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, США, Германия и Швейцария. Кроме того, на правах хозяев соревнований будут выступать хоккеисты из Китая. Остальные три участника олимпийского хоккейного турнира определились по итогам квалификации — ими стали Словакия, Латвия и Дания.

Напомним, что на Играх-2022 российские спортсмены по-прежнему будут выступать без национального флага и гимна, а на их форме не будет государственной символики. Впрочем, эти ограничения, связанные с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), не помешали отечественным хоккеистам стать олимпийскими чемпионами в 2018 году.