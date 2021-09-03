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Олимпиада 2020

Вернуться на второе место: Россия завоевала три медали подряд. LIVE

Кузнецов взял серебро Паралимпиады в метании копья

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Сборная России пытается вернуться на вторую строчку медального зачета Паралимпийских игр 3 сентября, когда разыгрываются 55 комплектов наград. Александра Могучая завоевала серебро в прыжках в длину, Александр Работницкий — в беге на дистанции 1 500 метров, а Алексей Кузнецов — в метании копья. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию всех основных событий.
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06:10

Вовсю идут соревнования по тхэквондо. В весовой категории до 75 кг в классе К44 выступает россиянин Магомедзагир Исалдибиров. В 1/8 финала он одолел южнокорейца Хуна Джонга Джо (35:31), а в 1/4 встретится с японцем Шунсуки Кудо. Поединок начнется в 06.30 мск.

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Соревнования по тхэквондо на Паралимпиаде в Токио

Соревнования по тхэквондо на Паралимпиаде в Токио

Reuters
05:55

Третья медаль России за сегодня! Алексей Кузнецов завоевал серебро в метании копья сидя в классе F54, где выступают спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Его результат — 31,19 метра. Золото взял иранец Хамед Амири (31,35), а бронзу — американец Джастин Фонгсэван (31,09). Поздравляем призеров!

05:50

Сейчас проходит квалификация в стрельбе из винтовки из трех позиций с 50 м. Здесь участвует лишь один россиянин — Андрей Кожемякин. Пока он на 15-й позиции. Надо подниматься!

05:40

Российский велосипедист Сергей Пудов сейчас принимает учатие в шоссейной гонке на 92,4 км! Пока идет десятым, позади почти 80 км дистанции. Держим кулачки за нашего парня!

05:30

Совсем скоро стартует финал индивидуальных соревнований по гребле на байдарках и каноэ — спринт на 200 м в классе KL3. Там примет участие россиянин Леонид Крылов. Желаем удачи!

05:15

В самом разгаре паралимпийский турнир по бочча в парном разряде. Сегодня российская команда уже проиграла на групповом этапе в первом матче Гонконгу (2:8), но впереди еще игры с Таиландом (08.25 мск) и с Колумбией (12.05 мск). Нужно набирать очки. Также параллельно проходит командный турнир (там за одну сборную играют три спортсмена). Прямо сейчас российская команда сражается с Китаем.

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Россиянин Дмитрий Козьмин в составе сборной России по бочча на Паралимпиаде в Токио

Россиянин Дмитрий Козьмин в составе сборной России по бочча на Паралимпиаде в Токио

Reuters
05:05

Прямо сейчас проходят соревнования по метанию копья в классе F54, где принимает участие россиянин Алексей Кузнецов. Его лучшая попытка из шести — 31,19 м. На данный момент это второе место, но впереди еще выступление двух участников. Ждем!

04:55

И сразу же вторая медаль у России! Александра Могучая взяла серебро в прыжках в длину среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Лучшая из шести попыток россиянки — 5,67 метра. Золото завоевала легкоатлетка из Новой Зеландии Анна Гримальди (5,76), а бронзу — спортсменка из Эквадора Кьяра Родригес (5,63).

Поздравляем всех призеров и особенно нашу Могучую, которая впервые взяла медаль Паралимпиады, хотя участвовала ранее в Играх в Афинах, Лондоне и Пекине. Она добилась своей цели!

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Российская легкоатлетка Александра Могучая на Паралимпиаде в Токио -- 2020

Российская легкоатлетка Александра Могучая на Паралимпиаде в Токио -- 2020

РИА Новости
04:50

Есть первая медаль дня! Александр Работницкий завоевал серебро в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Результат 27-летнего россиянина — 3 минуты 55,78 секунды. Золото взял британец Оуэн Миллер (3.54,57), а бронзу — итальянец Ндиага Дьен (3.57,24). Поздравляем всех призеров!

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Reuters
04:45

Стартовал мужской индивидуальный турнир по стрельбе из изогнутого лука. В 1/16 финала россиянин Бато Цыдендоржиев одолел малазийца Сурэша Селватамби со счетом 6:2! Скоро на этой стадии турнира также состоятся выступления Кирилла Смирнова и Антона Зяпаева. Что же касается Бато Цыдендоржиева, то в 1/8 финала он встретится с индийцем Харвиндером Сингхом. Матч начнется в 11.45 мск.

04:30

Больше всего комплектов медалей разыграют в легкой атлетике — 17. Следующим идет плавание — 16.

Будем надеяться, что эти виды помогут России вернуться на второе место в общем зачет. На данный момент наша команда находится на третьем — у нее 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На втором располагается Великобритания (34-27-35), а на первом — Китай (77-46-44).

04:15

Сегодня пройдут соревнования по 1) стрельбе из лука, 2) легкой атлетике, 3) бадминтону, 4) бочча, 5) гребле на байдарке и каноэ, 6) велоспорту, 7) стрельбе, 8) голболу, 9) футболу сидя, 10) плаванию, 11) настольному теннису, 12) тхэквондо, 13) теннису на колясках, 14) баскетболу на колясках.

04:00

В десятый день Паралимпиады в Токио разыгрываются 55 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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