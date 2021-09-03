Вернуться на второе место: Россия завоевала три медали подряд. LIVE

И сразу же вторая медаль у России! Александра Могучая взяла серебро в прыжках...

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И сразу же вторая медаль у России! Александра Могучая взяла серебро в прыжках в длину среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Лучшая из шести попыток россиянки — 5,67 метра. Золото завоевала легкоатлетка из Новой Зеландии Анна Гримальди (5,76), а бронзу — спортсменка из Эквадора Кьяра Родригес (5,63).

Поздравляем всех призеров и особенно нашу Могучую, которая впервые взяла медаль Паралимпиады, хотя участвовала ранее в Играх в Афинах, Лондоне и Пекине. Она добилась своей цели!