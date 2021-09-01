Россия пропустила британцев на второе место: девятый день Паралимпиады. LIVE

Тхэквондистка Закия Худадади, которая ранее была вывезена из Афганистана, где власть захватило...

07:30

Тхэквондистка Закия Худадади, которая ранее была вывезена из Афганистана, где власть захватило радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в РФ), в четверг выступила на Паралимпийских играх в Токио.

22-летняя Худадади стала второй женщиной в истории Афганистана, принявшей участие в Паралимпиаде, а также первой афганской тхэквондисткой на Играх. Она выступила в категории до 49 кг, уступив в поединке 1/8 финала представительнице Узбекистана Зиёдахон Исаковой. У Худадади с рождения функционирует только одна рука.