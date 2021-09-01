Россия пропустила британцев на второе место: девятый день Паралимпиады. LIVE

Россиянин Сергей Малышев завершил на четвертом месте квалификацию в миксте из пистолета с 25 м и пробился в финал! Борьба за золото стартует в 09.30 мск.
Стрельба на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Россиянин Сергей Малышев завершил на четвертом месте квалификацию в миксте из пистолета с 25 м и пробился в финал! Борьба за золото стартует в 09.30 мск.
Стрельба на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
В стрельбе завершился первый этап квалификации в миксте из пистолета с 25 м в классе SH1. Россиянин Сергей Малышев занял там восьмое место из 30-ти. Сейчас идет второй квалификационный этап, и там россиянин уже второй! Будем надеяться на попадание в финал и медаль.
Россиянин Даниил Сидоров победил азербайджанца Имамаддина Халилова в 1/16 финала паралимпийского турнира по тхэквондо! Счет — 25:19. Прямо сейчас Сидоров сражается в четвертьфинале с турком Махмутом Боцтеке.
В то же время россиянка Анна Поддубская уже одолела в 1/4 украинку Викторию Марчук (63:34). В полуфинале наша спортсменка сразится с турчанкой Мерьем Кадвар. Их поединок начнется в 12.30 мск.
Российский тхэквондист Даниил Сидоров на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Бельгийский теннисист Йоахим Жерар был в среду госпитализирован в Паралимпийской деревне из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Бельгии. 1 сентября 32-летний спортсмен упал в обморок. Он был оперативно доставлен в больницу, где пришел в сознание. По итогам первоначальных обследований теннисиста врачи пришли к выводу, что возможной причиной обморока могли стать проблемы с сердцем. Жерар останется в больнице для дальнейшего обследования.
Желаем паралимпийцу скорейшего выздоровления!
Бельгийский паралимпиец Йоахим ЖерарGlobal Look Press
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, как будут встречать спортсменов после окончания Паралимпиады:
«Планируем торжественную встречу паралимпийцев на Красной площади 6 сентября. В том же формате, что был реализован при встрече олимпийской сборной. К нашим спортсменам должно быть равное внимание. Насколько я знаю, и президент РФ планирует встречу с нашими паралимпийцами. Мы – единая спортивная семья. И эти Игры показывают значение паралимпийцев для нашего общества. Это пример истинного героизма и отношения к сложностям, которым нужно следовать».
Министр спорта Олег МатыцинРамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Тхэквондистка Закия Худадади, которая ранее была вывезена из Афганистана, где власть захватило радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в РФ), в четверг выступила на Паралимпийских играх в Токио.
22-летняя Худадади стала второй женщиной в истории Афганистана, принявшей участие в Паралимпиаде, а также первой афганской тхэквондисткой на Играх. Она выступила в категории до 49 кг, уступив в поединке 1/8 финала представительнице Узбекистана Зиёдахон Исаковой. У Худадади с рождения функционирует только одна рука.
Россия опустилась на третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио, пропустив вперед команду Великобритании. Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Китай — 71-44-37 (152)
2. Великобритания — 32-26-32 (90)
3. Россия — 32-20-37 (89).
Медаль Паралимпийских игр в Токио — 2020РИА Новости
Бочча. Сегодня сборная России по бочча в составе Михаила Гутника, Дмитрия Козьмина, Дианы Цыплиной и Ольги Долговой сыграет на групповом этапе Паралимпиады против Аргентины (в 08.25 мск) и Таиланда (12.05). Кроме того, российские спортсмены выступят в парном разряде паралимпийского турнира, где сразятся с Японией в 10.20 мск. Состав сборной России — Дарья Адонина, Сергей Сафин и Иван Фролов.
Игра в бочча на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Стрельба из лука. В самом разгаре соревнования женщин по стрельбе из изогнутого лука. К сожалению, в 1/8 финала россиянка Маргарита Сидоренко проиграла британке Хэйзел Чейсти со счетом 5:6, а Светлана Баранцева уступила Захре Немати из Ирана (5:6).
Велоспорт. Россиянин Арслан Гильмутдинов уже пришел к финалу шоссейной гонки среди классов С1-С3. Это промежуточное девятое место. Михаил Асташов преодолел уже 66 км и тоже должен скоро финишировать. Надеемся, что он сможет подняться повыше.
Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Россияне Игорь Баскаков и Сергей Шаталов сейчас соревнуются в метании диска в классе F11. Впереди еще две попытки, и пока наши парни занимают четвертое и седьмое место соответственно.
Анна Поддубская одержала победу над Соукайной Эс-Саббар из Марокко в 1/16 финала турнира по тхэквондо! Счет — 41:15. Поздравляем с удачным стартом на Паралимпиаде!
А Даниил Сидоров прямо сейчас борется с азербайджанцем Имамаддином Халиловым.
В соревнованиях по тхэквондо, которые стартуют на Паралимпиаде сегодня, принимают участие два представителя России — Анна Поддубская (в категории до 49 кг в классе К44) и Даниил Сидоров (в категории до 61 кг в классе К44).
Волейбол сидя. Сегодня мужская сборная России сыграет в полуфинале с Бразилией. Будет очень сложно, но на кону золотой финал. Поболеем за наших — матч начнется в 12.30 мск.
Мужская сборная России по волейболу сидя на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Стрельба. Сейчас проходит квалификация в миксте из пистолета с 25 м в классе SH1. Из россиян здесь участвует Сергей Малышев. Соперников очень много, так что желаем удачи!
Российский стрелок Сергей Малышев на ПаралимпиадеРИА Новости
Велоспорт. Прямо сейчас проходят шоссейные гонки среди мужчин (в классе С1-3) и женщин (С4-5). В мужском заезде россиянин Арслан Гильмутдинов держится пока на восьмой строчке, но впереди у него еще около половины дистанции. Еще больше дистанции впереди у Михаила Асташова, так что будем надеяться на медали.
В женском заезде участвует одна россиянка Алина Пунина. Она пока на 11-й строчке из 13-ти.
Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Больше всего медалей сегодня будут на кону в легкой атлетике (18) и в плавании (15). Также интересно, что в этот день стартуют соревнования по тхэквондо.
Российский легкоатлет Андрей Вдовин на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
Сегодня пройдут соревнования по 1) легкой атлетике, 2) бадминтону, 3) гребле на байдарках и каноэ, 4) велоспорту, 5) бочча, 6) голболу, 7) футболу, 8) стрельбе, 9) тхэквондо, 10) волейболу сидя, 11) плаванию, 12) настольному теннису, 13) баскетболу на колясках, 14) теннису на колясках, 15) стрельбе из лука. Всего будут разыграны 48 комплектов наград.
Соревнования по настольному теннису на Паралимпиаде в Токио — 2020Reuters
В предыдущий день соревнований Россия вырвалась на вторую строчку в медальном зачете Паралимпиады, обогнав Великобританию.
По итогам восьми дней на Играх наша команда завоевала 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей.
На первом месте в общекомандном зачете сейчас сборная Китая — 68 золотых, 43 серебряные и 36 бронзовых медалей. А на третьем находится Великобритания — 30 золотых, 24 серебряных и 32 бронзовых награды.
Будем надеяться, что сегодня Россия укрепит свое преимущество над британцами и не позволит им вновь обогнать себя.
Медали Паралимпийских игр в Токио — 2020Reuters
2 сентября на Паралимпийских играх в Токио будут разыграны 48 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.