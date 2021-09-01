Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Режим ЧС объявлен в Бурятии из-за паводков 08:48
Ушедший из ЦСКА хорватский футболист оценил игру команды в матче с Россией 08:44
Россияне оценили инициативу вступления в брак со стороны женщин 08:43
Владивосток может стать первым дальневосточным городом-миллионником 08:42
Ростуризм запустит зимний этап туристического кешбэка 08:40
В бундестаге назвали абсурдными требования газовой директивы к «Северному... 08:38
Паралимпиец потерял сознание и был госпитализирован в Токио 08:28
«Негатива не было»: Зеленский поделился впечатлениями от встречи... 08:25
В Москве в четверг наступит метеорологическая осень 08:18
Более 1,8 млн доз «ЭпиВакКороны» выпущены в гражданский оборот 08:14
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Россия пропустила британцев на второе место: девятый день Паралимпиады. LIVE

Паралимпиада. Девятый день. ОНЛАЙН

,
Прослушать новость
Остановить прослушивание
2 сентября, в девятый день Паралимпийских игр в Токио, разыгрываются 48 комплектов наград. Сборная России, накануне обогнавшая Великобританию и вышедшая на второе место в медальном зачете, снова опустилась на третью строчку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:40

Россиянин Сергей Малышев завершил на четвертом месте квалификацию в миксте из пистолета с 25 м и пробился в финал! Борьба за золото стартует в 09.30 мск.

close
100%
Стрельба на Паралимпиаде в Токио — 2020

Стрельба на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
08:25

В стрельбе завершился первый этап квалификации в миксте из пистолета с 25 м в классе SH1. Россиянин Сергей Малышев занял там восьмое место из 30-ти. Сейчас идет второй квалификационный этап, и там россиянин уже второй! Будем надеяться на попадание в финал и медаль.

08:10

Россиянин Даниил Сидоров победил азербайджанца Имамаддина Халилова в 1/16 финала паралимпийского турнира по тхэквондо! Счет — 25:19. Прямо сейчас Сидоров сражается в четвертьфинале с турком Махмутом Боцтеке.

В то же время россиянка Анна Поддубская уже одолела в 1/4 украинку Викторию Марчук (63:34). В полуфинале наша спортсменка сразится с турчанкой Мерьем Кадвар. Их поединок начнется в 12.30 мск.

close
100%
Российский тхэквондист Даниил Сидоров на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российский тхэквондист Даниил Сидоров на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
07:58

Бельгийский теннисист Йоахим Жерар был в среду госпитализирован в Паралимпийской деревне из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Бельгии. 1 сентября 32-летний спортсмен упал в обморок. Он был оперативно доставлен в больницу, где пришел в сознание. По итогам первоначальных обследований теннисиста врачи пришли к выводу, что возможной причиной обморока могли стать проблемы с сердцем. Жерар останется в больнице для дальнейшего обследования.

Желаем паралимпийцу скорейшего выздоровления!

close
100%
Бельгийский паралимпиец Йоахим Жерар

Бельгийский паралимпиец Йоахим Жерар

Global Look Press
07:46

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, как будут встречать спортсменов после окончания Паралимпиады:

«Планируем торжественную встречу паралимпийцев на Красной площади 6 сентября. В том же формате, что был реализован при встрече олимпийской сборной. К нашим спортсменам должно быть равное внимание. Насколько я знаю, и президент РФ планирует встречу с нашими паралимпийцами. Мы – единая спортивная семья. И эти Игры показывают значение паралимпийцев для нашего общества. Это пример истинного героизма и отношения к сложностям, которым нужно следовать».

close
100%
Министр спорта Олег Матыцин

Министр спорта Олег Матыцин

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
07:30

Тхэквондистка Закия Худадади, которая ранее была вывезена из Афганистана, где власть захватило радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в РФ), в четверг выступила на Паралимпийских играх в Токио.

22-летняя Худадади стала второй женщиной в истории Афганистана, принявшей участие в Паралимпиаде, а также первой афганской тхэквондисткой на Играх. Она выступила в категории до 49 кг, уступив в поединке 1/8 финала представительнице Узбекистана Зиёдахон Исаковой. У Худадади с рождения функционирует только одна рука.

close
100%
Depositphotos
07:17

Россия опустилась на третью строчку в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио, пропустив вперед команду Великобритании. Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай — 71-44-37 (152)

2. Великобритания — 32-26-32 (90)

3. Россия — 32-20-37 (89).

close
100%
Медаль Паралимпийских игр в Токио — 2020

Медаль Паралимпийских игр в Токио — 2020

РИА Новости
07:00

Бочча. Сегодня сборная России по бочча в составе Михаила Гутника, Дмитрия Козьмина, Дианы Цыплиной и Ольги Долговой сыграет на групповом этапе Паралимпиады против Аргентины (в 08.25 мск) и Таиланда (12.05). Кроме того, российские спортсмены выступят в парном разряде паралимпийского турнира, где сразятся с Японией в 10.20 мск. Состав сборной России — Дарья Адонина, Сергей Сафин и Иван Фролов.

close
100%
Игра в бочча на Паралимпиаде в Токио — 2020

Игра в бочча на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
06:45

Стрельба из лука. В самом разгаре соревнования женщин по стрельбе из изогнутого лука. К сожалению, в 1/8 финала россиянка Маргарита Сидоренко проиграла британке Хэйзел Чейсти со счетом 5:6, а Светлана Баранцева уступила Захре Немати из Ирана (5:6).

06:30

Велоспорт. Россиянин Арслан Гильмутдинов уже пришел к финалу шоссейной гонки среди классов С1-С3. Это промежуточное девятое место. Михаил Асташов преодолел уже 66 км и тоже должен скоро финишировать. Надеемся, что он сможет подняться повыше.

close
100%
Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
06:15

Россияне Игорь Баскаков и Сергей Шаталов сейчас соревнуются в метании диска в классе F11. Впереди еще две попытки, и пока наши парни занимают четвертое и седьмое место соответственно.

06:00

Анна Поддубская одержала победу над Соукайной Эс-Саббар из Марокко в 1/16 финала турнира по тхэквондо! Счет — 41:15. Поздравляем с удачным стартом на Паралимпиаде!

А Даниил Сидоров прямо сейчас борется с азербайджанцем Имамаддином Халиловым.

05:45

В соревнованиях по тхэквондо, которые стартуют на Паралимпиаде сегодня, принимают участие два представителя России — Анна Поддубская (в категории до 49 кг в классе К44) и Даниил Сидоров (в категории до 61 кг в классе К44).

05:30

Волейбол сидя. Сегодня мужская сборная России сыграет в полуфинале с Бразилией. Будет очень сложно, но на кону золотой финал. Поболеем за наших — матч начнется в 12.30 мск.

close
100%
Мужская сборная России по волейболу сидя на Паралимпиаде в Токио — 2020

Мужская сборная России по волейболу сидя на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
05:15

Стрельба. Сейчас проходит квалификация в миксте из пистолета с 25 м в классе SH1. Из россиян здесь участвует Сергей Малышев. Соперников очень много, так что желаем удачи!

close
100%
Российский стрелок Сергей Малышев на Паралимпиаде

Российский стрелок Сергей Малышев на Паралимпиаде

РИА Новости
05:00

Велоспорт. Прямо сейчас проходят шоссейные гонки среди мужчин (в классе С1-3) и женщин (С4-5). В мужском заезде россиянин Арслан Гильмутдинов держится пока на восьмой строчке, но впереди у него еще около половины дистанции. Еще больше дистанции впереди у Михаила Асташова, так что будем надеяться на медали.

В женском заезде участвует одна россиянка Алина Пунина. Она пока на 11-й строчке из 13-ти.

close
100%
Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российский велосипедист Михаил Асташов на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:45

Больше всего медалей сегодня будут на кону в легкой атлетике (18) и в плавании (15). Также интересно, что в этот день стартуют соревнования по тхэквондо.

close
100%
Российский легкоатлет Андрей Вдовин на Паралимпиаде в Токио — 2020

Российский легкоатлет Андрей Вдовин на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:30

Сегодня пройдут соревнования по 1) легкой атлетике, 2) бадминтону, 3) гребле на байдарках и каноэ, 4) велоспорту, 5) бочча, 6) голболу, 7) футболу, 8) стрельбе, 9) тхэквондо, 10) волейболу сидя, 11) плаванию, 12) настольному теннису, 13) баскетболу на колясках, 14) теннису на колясках, 15) стрельбе из лука. Всего будут разыграны 48 комплектов наград.

close
100%
Соревнования по настольному теннису на Паралимпиаде в Токио — 2020

Соревнования по настольному теннису на Паралимпиаде в Токио — 2020

Reuters
04:15

В предыдущий день соревнований Россия вырвалась на вторую строчку в медальном зачете Паралимпиады, обогнав Великобританию.

По итогам восьми дней на Играх наша команда завоевала 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей.

На первом месте в общекомандном зачете сейчас сборная Китая — 68 золотых, 43 серебряные и 36 бронзовых медалей. А на третьем находится Великобритания — 30 золотых, 24 серебряных и 32 бронзовых награды.

Будем надеяться, что сегодня Россия укрепит свое преимущество над британцами и не позволит им вновь обогнать себя.

close
100%
Медали Паралимпийских игр в Токио — 2020

Медали Паралимпийских игр в Токио — 2020

Reuters
04:00

2 сентября на Паралимпийских играх в Токио будут разыграны 48 комплектов наград. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Заболотный на одном уровне с Дзюбой»
Тренеры и футболисты — о матче России с Хорватией
«Одна система ценностей»: первый личный разговор Байдена и Зеленского
В Белом доме прошли переговоры президентов США и Украины
МакSим, Пугачева, Бородина, Муцениеце: российские звезды проводили детей в школу
Как 1 сентября встретили российские звезды и их дети
«Негатива не было»: Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Байденом
Размер маткапитала на первого ребенка в 2022 году превысит полмиллиона рублей
В Москве в четверг наступит метеорологическая осень
В Госдуме предложили увеличить штраф за драки
Новости и материалы
Режим ЧС объявлен в Бурятии из-за паводков
Ушедший из ЦСКА хорватский футболист оценил игру команды в матче с Россией
Россияне оценили инициативу вступления в брак со стороны женщин
Владивосток может стать первым дальневосточным городом-миллионником
Ростуризм запустит зимний этап туристического кешбэка
В бундестаге назвали абсурдными требования газовой директивы к «Северному потоку — 2»
Паралимпиец потерял сознание и был госпитализирован в Токио
Более 1,8 млн доз «ЭпиВакКороны» выпущены в гражданский оборот
Мутко раскритиковал большинство российских городов
Минприроды планирует повысить качество жизни в России
В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за мощного ливня
В Омске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек
Россияне задолжали банкам рекордную сумму
Россия опустилась на третью строчку в медальном зачете Паралимпиады-2020
«Локомотив» официально объявил о переходе игрока «Челси»
Попова рассказала о первых заразившихся гриппом AH3N2
Британец с фут-фетишем звонил в службу экстренной помощи, прося операторов рассказать о ногах
Экс-игрок сборной СССР: Дзюба и Соболев — это футболисты 30-х годов, тормозят игру
Все новости
«Хотелка Зеленского — и не более того»
Эксперты оценили предложение Украины включить США в «нормандскую четверку»
Какие автокомпании не дожили до осени
Brilliance, Zotye, Lifan и легковой Foton свернули бизнес в России
Американцы назвали COVID-19 сосудистым заболеванием. В России с ними не согласны
Иммунолог предложил создать новую группу болезней, включив туда COVID-19 и Эболу
Кто самый жадный: Mercedes-Benz и Lada сильнее всех повысили цены
За 2021 год автомобильные бестселлеры подорожали на 15%
«Оскорбления евреев и мусульман»: в деле Николая Романова появился экстремизм
Стало известно о новом уголовном деле против экс-схиигумена Сергия
«Российские ракеты накроют Украину целиком»
Как украинские эксперты ошиблись в оценке потенциала «Искандер-М»
Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
Что смотреть в сентябре: Джеймс Бонд, Серебренников, Marvel, «Дюна» и другие новинки
Какие фильмы выходят в сентябре 2021 года в России
Экспорт холодного отжима: что будет с ценами на растительное масло
С 1 сентября правительство вводит пошлину на экспорт подсолнечного масла
«Мадуро перехватил инициативу»: зачем оппозиция в Венесуэле вернулась на выборы
«Единая платформа Венесуэлы» заявила об участии в региональном голосовании
Игроки цифрового рынка взялись защитить детей от вредного контента
Эксперты — о том, станет ли Альянс по защите детей в интернете инструментом самоцензуры
Конец ипотеке: как резкое снижение объема жилищных кредитов меняет рынок
ЦБ фиксирует значительное падение числа выданных ипотечных займов
«Падение Кабула в этом году считалось маловероятным»: в Лондоне признали ошибку НАТО
Глава МИД Великобритании заявил, что страны НАТО не ожидали быстрого падения Кабула
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях