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Помешать Джоковичу собрать «Большой шлем»: Медведев начинает US Open. LIVE

US Open. Мужчины. Первый круг. Гаске — Медведев. ОНЛАЙН

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В матче первого круга US Open вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев играет с опытным французом Ришаром Гаске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
06:16

Забирает напряженный гейм француз. 1:1. Кажется, нас ждет очень интересный матч.

06:15

Обмениваются обоюдно острыми ударами теннисисты и ошибками. Больше, укоротил Ришар с лета навылет.

06:13

Трижды ровно. Сорвал удар с форхенда россиянин.

06:13

Меньше. Небольшую ошибку по длине ударом с бэкхенда по линии допускает Ришар.

06:12

40:40. Укорачивает с лета Гаске.

06:12

40:30, брейк-поинт зарабатывает Даниил.

06:10

30:15, очень плотная борьба на корте. Отличный удар справа по линии в угол корта от Медведева.

06:09

15:0, с неплохого удара начинает второй гейм россиянин.

06:08

Берет гейм на своей подаче Даниил! 1:0 повел он после ошибки соперника по длине.

06:06

Достаточно ровно идет первый гейм, стоит признать. 30:30. Переиграл Даниил соперника на задней линии.

06:05

Обмениваются неточностями теннисисты на подаче Медведева. 15:15.

06:03

Ну что же, мы ждали этого два часа, поехали! Даниил Медведев стартует на US Open!

05:55

Матч стартует примерно в 6.00 по московскому времени.

05:50

История личных встреч теннисистов насчитывает два поединка. В последний раз они встречались в 2020 году на турнире в Санкт-Петербурге, тогда победа досталась Медведеву со счетом 2:1. А вот двумя годами ранее в Монпелье сильнее оказался француз — 2:0.

05:45

Поединок должен был начаться на пару часов раньше, однако все затянулось из-за битвы двух грандов — Стефаноса Циципаса и Энди Маррея. Встреча завершилась победой грека в пяти сетах, а следом на этом же корте японка Наоми Осака в двух сетах одолела Мари Боузкову.

05:40

В первом круге Открытого чемпионата США по теннису посеянный под вторым номером россиянин Даниил Медведев играет с опытным французом Ришаром Гаске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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