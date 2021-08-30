Забирает напряженный гейм француз. 1:1. Кажется, нас ждет очень интересный матч.
Помешать Джоковичу собрать «Большой шлем»: Медведев начинает US Open. LIVE
US Open. Мужчины. Первый круг. Гаске — Медведев. ОНЛАЙН
Обмениваются обоюдно острыми ударами теннисисты и ошибками. Больше, укоротил Ришар с лета навылет.
Трижды ровно. Сорвал удар с форхенда россиянин.
Меньше. Небольшую ошибку по длине ударом с бэкхенда по линии допускает Ришар.
40:40. Укорачивает с лета Гаске.
40:30, брейк-поинт зарабатывает Даниил.
30:15, очень плотная борьба на корте. Отличный удар справа по линии в угол корта от Медведева.
15:0, с неплохого удара начинает второй гейм россиянин.
Берет гейм на своей подаче Даниил! 1:0 повел он после ошибки соперника по длине.
Достаточно ровно идет первый гейм, стоит признать. 30:30. Переиграл Даниил соперника на задней линии.
Обмениваются неточностями теннисисты на подаче Медведева. 15:15.
Ну что же, мы ждали этого два часа, поехали! Даниил Медведев стартует на US Open!
Матч стартует примерно в 6.00 по московскому времени.
История личных встреч теннисистов насчитывает два поединка. В последний раз они встречались в 2020 году на турнире в Санкт-Петербурге, тогда победа досталась Медведеву со счетом 2:1. А вот двумя годами ранее в Монпелье сильнее оказался француз — 2:0.
Поединок должен был начаться на пару часов раньше, однако все затянулось из-за битвы двух грандов — Стефаноса Циципаса и Энди Маррея. Встреча завершилась победой грека в пяти сетах, а следом на этом же корте японка Наоми Осака в двух сетах одолела Мари Боузкову.
В первом круге Открытого чемпионата США по теннису посеянный под вторым номером россиянин Даниил Медведев играет с опытным французом Ришаром Гаске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.