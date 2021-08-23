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Спорт

Скандал в лиге Месси: фанаты забросали футболистов бутылками и избили во время матча

Трое игроков «Марселя» были ранены во время конфликта с фанатами «Ниццы»

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Eric Gaillard/Reuters
Болельщики «Ниццы» массово выбежали на поле во время матча 3-го тура чемпионата Франции против «Марселя», чтобы избить футболистов соперника. Трое игроков были ранены, и гости отказались продолжать игру. В то же время президент «Ниццы» заявил, что и его футболисты пострадали: их якобы побили сотрудники безопасности «Марселя».

Конфликт начался с того, что на 74-й минуте встречи болельщики «Ниццы» принялись активно кидать в игроков «Марселя» бутылки с водой, когда те пытались подать угловой.

Это вывело футболистов из себя: они остановились у кромки поля и начали выкрикивать оскорбления в сторону трибун, а лидер провансальцев Димитри Пайет даже схватил одну бутылку и бросил ее обратно в толпу. Футболисты «Ниццы» в тот момент пытались успокоить и своих болельщиков, и своих соперников, однако это ни к чему не привело, а жест Пайета лишь усугубил ситуацию.

Неконтролируемая толпа хлынула на поле, несмотря на усилия множества стюардов и самих игроков. В итоге болельщикам «Ниццы» удалось добраться до Пайета: на его спине остались красные следы от ударов.

Также пострадали еще как минимум два игрока «Марселя» — Маттео Гендузи и Луан Перес. На шее у каждого видны следы удушения.

Матч был прерван. Казалось, что игра должна быть как минимум перенесена, однако руководство Лиги 1 приняло решение продолжить встречу спустя час после инцидента, несмотря на катастрофическую обстановку на трибунах и в раздевалке.

Игроки «Марселя» ответили отказом и не вышли на поле. Судья был вынужден завершить матч.

До начала конфликта «Ницца» вела со счетом 1:0, и теперь Профессиональная лига Франции (LFP) должна принять решение об исходе матча. Согласно правилам лиги, за отказ продолжать игру «Марсель» должен получить техническое поражение. Сделают ли для него исключение? По информации французских СМИ, маловероятно.

Сообщается, что на данный момент руководство лиги склоняется к тому, чтобы отдать победу «Ницце», а не отказавшемуся выполнять ее требования «Марселю». Также известно, что провансальцы намерены обжаловать этот вердикт. Об этом заявил президент бело-голубых Пабло Лонгория.

«Мы должны создать подобный прецедент в чемпионате Франции.

Рефери матча был на нашей стороне: он согласился, что в случае продолжения игры наша безопасность не была гарантирована. Судья хотел прервать матч, однако Федерация футбола Франции настояла на возобновлении. Это было неприемлемо для нас», — цитирует Лонгорию GFFN.

Действительно трудно понять, почему руководство лиги решило продолжить игру. Не далее как в прошлом сезоне матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» был прерван и доигран позже только из-за слова «negru» («черный» в переводе с румынского). Его произнес резервный судья Себастьян Кольцеску, когда описывал главному рефери Овидиу Хацегану, кого из тренерского штаба «Истанбула» нужно удалить. Красную карточку тогда заслужил камерунец Пьер Вебо, однако Кольцеску не знал, как его зовут, и обозначил его как «negru».

Это посчитали расистским оскорблением, хотя сам Кольцеску объяснял, что слово «negru» на его языке не является оскорблением, а лишь обозначает афроамериканцев, что подтверждали затем и румынские СМИ. Тем не менее матч был прерван, и французский клуб «ПСЖ» полностью поддержал это решение.

А вот игру «Ницца» — «Марсель», во время которой футболисты гостей подверглись серьезному риску, почему-то решили продолжить.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы провансальцы согласились выйти на поле: атмосфера была гнетущей, стычек и споров в каждом эпизоде было не избежать, и, возможно, фанаты во второй раз прорвали бы оборону стюардов.

Однако у представителей «Ниццы» свой взгляд на ситуацию. Президент клуба Жан-Пьер Ривьер заявил на пресс-конференции, что игроки «Марселя» сами виноваты в инциденте, а также отметил, что служба безопасности гостей якобы избивала футболистов «Ниццы»:

«Катализатором конфликта стало поведение двух игроков «Марселя». Очень жаль, что все так закончилось. Все совершенно ясно… Сотрудники службы безопасности «Марселя» не должны были выходить на поле и бить наших игроков. Я действительно не понимаю, почему «Марсель» отказался от продолжения игры».

В «Ницце» уточнили, что от действий охраны «Марселя» пострадали двое игроков клуба — Жан-Клер Тодибо и Джастин Клюйверт. Ситуация складывается неоднозначная, но ясно одно: с поведением французских болельщиков нужно срочно что-то делать. Ранее они уже поджигали базу «Марселя», врывались на тренировку «Сент-Этьена» в количестве 300 человек, окружая игроков и запугивая их, а сейчас переходят и к срывам официальных матчей.

Учитывая, что в Лиге 1 теперь выступает шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, подписавший контракт с «ПСЖ», руководству чемпионата необходимо решить вопрос с безопасностью. Фанаты соперников явно не упустят шанс оказать давление на такого игрока.

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