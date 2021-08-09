«Пусть с Зеленским сначала разберутся»: в Госдуме заступились за легкоатлетку Магучих

Бронзовый призер Олимпиады в Токио украинка Ярослава Магучих подверглась дома настоящей травле всего лишь из-за фотографии, на которой она обнимается с победительницей Игр из России Марией Ласицкене. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в интервью «Газете.Ru» сказал, что Украина использует бесчеловечные методы для того, чтобы запретить людям общаться между собой. И призвал отреагировать на развитие событий и заставить чиновников извиниться перед спортсменкой.

Что произошло

После завершения олимпийских соревнований победительница турнира россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Могучих поздравили друг друга с хорошими результатами, обнялись и попозировали для фото. Снимки облетели весь мир и вызвали очень неоднозначную реакцию на Украине.

Реакция на Украине

В результате, Магучих по возвращению на Украину ждет разговор в Минобороны. Об этом в Facebook заявила замглавы военного ведомства Анна Маляр.

«Ярослава Магучих сейчас находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора», — написала замминистра обороны.

Маляр подтвердила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины и объяснила, что, что подобные фотографии могут стать «объектом информационных операций врага» и использоваться Москвой в пропагандистских целях.

При этом параллельно продолжается настоящая травля спортсменки в соцсетях. Магучих называли предателем, предлагали валить в России и писали еще много всяких оскорбительных вещей.

Впрочем, далеко не все украинцы считают, что прыгунья достойна порицания из-за этих фотографий. Спортсменку поддержал ее один призер Олимпиады в Токио Станислав Горуна, который принес Украине бронзу в карате:

«Спорт, мать вашу, вне политики! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов c вашей ###### политикой.

Спортсмен занимается своим ремеслом. Фото на пьедестале с соперником или другом – это его часть. Пьедестал – это уникальное и исключительное место уважения, которое на момент сводит вместе успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше. Нет «измены» в фото Магучих с Ласицкене», – высказался Горуна в соцсетях.

После чего получил свою долю критики. Спортсмена назвали «проституткой», были и те, кто написал, что «больше никогда не будет болеть за таких уродов».

Мэр Днепра Борис Филатов высказался в защиту Магучих в своем Facebook. Правда, по словам чиновника спортсменка просто допустила маленькую ошибку, за которую не стоит ее травить.

«Ты выигрываешь олимпийскую медаль. Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя – 19-летнюю девчонку, совсем ребенка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками.

Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки. И тебя начинают травить. Тысячи диванных «патриотов», сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты», — написал Филатов.

Реакция в России

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев возмущен ситуацией и считает, что любое государство не вправе запрещать людям общаться.

«Очень странные люди, которые хотят не то что искусственно разделить народы, а запретить общение между людьми. Между друзьями, родственниками. Так до абсурда может дойти. Ну как так: начинают стращать человека Министерством обороны. Спортсменка же не в армии служит, в конце концов, хоть и имеет отношение к ведомству. Запретить ей общаться? У меня на Украине родственники – мне запретят общаться с ними? Да никто и никогда в жизни не запретит. Надеюсь, что мои родственники не пострадают.

Это бесчеловечные методы – запретить людям общаться между собой. Они тренируются вместе, говорят на одном языке, давно знакомы, у них общие соревнования. Есть люди приятные, а есть неприятные. Но запретить человеческие отношения – это просто безобразие. Не знаю, чем апеллируют реально злые люди, которые докопались до фотографии, где девчонки радуются. Это просто человеческий беспредел, таких вещей я не видел вообще нигде! Но таких злых людей, завистников, единицы. Они действительно не знают, как выпустить негативную энергию и начинают цепляться в мелочах.

Ее упрекают в том, что она предатель, что она не должна общаться с россиянкой. Слушайте, президент Украины просит президента России о встрече! Он предатель? Пусть со своим президентом сначала разберутся. Газовики ездят на переговоры, жмут друг другу руки – чего здесь такого? Надо налаживать отношения в переговорном процессе. А спортсмены никакого отношения к межгосударственным проблемам не имеют.

Международному олимпийскому комитету надо обратить на это внимание. Он очень жестко отреагировал, когда белорусская спортсменка Кристина Тимановская спровоцировала белорусских чиновников, и те – тоже, я считаю, неправомерно, — начали ее пугать. А здесь что происходит? Такая же травля, такое же гонение. Почему МОК молчит? Он должен так же жестко отреагировать. Если МОК примет в хартии закон о том, что спортсмены из разных стран не имеют права общаться друг с другом, мы будем его выполнять. Но здесь все абсолютно по-другому. Олимпийские игры должны сплачивать народы, снимать конфликты, останавливать войны. Поэтому МОК должен внимательно отреагировать на развитие событий и заставить чиновников извиниться перед спортсменкой. Если ей будут угрожать – потому что в любой стране есть радикально настроенные элементы, — мы так далеко не уйдем», — сказал Свищев в интервью «Газете.Ru».