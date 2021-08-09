Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Олимпийская чемпионка заступилась за израильскую гимнастку, обошедшую Аверину 19:01
Московский визовый центр Венгрии приостановил выдачу туристических виз 19:01
Врач назвал лучший источник витамина D 18:56
Псаки призналась, что ее расстраивала критика российских журналистов 18:56
«Мы русские! Мы сборная России! Ура!»: спортсмены ОКР вернулись на родину 18:44
Протестующие против антиковидных мер попытались штурмовать студию «Би-би-си»... 18:40
Автобусы с олимпийцами сборной России проехали по Москве 18:37
«Единая Россия» открыла штаб федеральной общественной поддержки 18:37
Винер-Усманова: первый концерт Чайковского — это тоже как гимн России 18:32
Посол РФ раскритиковал санкции США против российских компаний 18:21
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

«Пусть с Зеленским сначала разберутся»: в Госдуме заступились за легкоатлетку Магучих

Депутат Госдумы осудил травлю украинской легкоатлетки за фото с россиянкой

,
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ярослава Могучих и Мария Ласицкене

Ярослава Могучих и Мария Ласицкене

РИА Новости
Бронзовый призер Олимпиады в Токио украинка Ярослава Магучих подверглась дома настоящей травле всего лишь из-за фотографии, на которой она обнимается с победительницей Игр из России Марией Ласицкене. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в интервью «Газете.Ru» сказал, что Украина использует бесчеловечные методы для того, чтобы запретить людям общаться между собой. И призвал отреагировать на развитие событий и заставить чиновников извиниться перед спортсменкой.

Что произошло

После завершения олимпийских соревнований победительница турнира россиянка Мария Ласицкене и бронзовый призер украинка Ярослава Могучих поздравили друг друга с хорошими результатами, обнялись и попозировали для фото. Снимки облетели весь мир и вызвали очень неоднозначную реакцию на Украине.

Реакция на Украине

В результате, Магучих по возвращению на Украину ждет разговор в Минобороны. Об этом в Facebook заявила замглавы военного ведомства Анна Маляр.

«Ярослава Магучих сейчас находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня назначена встреча с ней. Я сообщу об итогах разговора», — написала замминистра обороны.

Маляр подтвердила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины и объяснила, что, что подобные фотографии могут стать «объектом информационных операций врага» и использоваться Москвой в пропагандистских целях.

При этом параллельно продолжается настоящая травля спортсменки в соцсетях. Магучих называли предателем, предлагали валить в России и писали еще много всяких оскорбительных вещей.

Впрочем, далеко не все украинцы считают, что прыгунья достойна порицания из-за этих фотографий. Спортсменку поддержал ее один призер Олимпиады в Токио Станислав Горуна, который принес Украине бронзу в карате:

«Спорт, мать вашу, вне политики! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов c вашей ###### политикой.

Спортсмен занимается своим ремеслом. Фото на пьедестале с соперником или другом – это его часть. Пьедестал – это уникальное и исключительное место уважения, которое на момент сводит вместе успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше. Нет «измены» в фото Магучих с Ласицкене», – высказался Горуна в соцсетях.

После чего получил свою долю критики. Спортсмена назвали «проституткой», были и те, кто написал, что «больше никогда не будет болеть за таких уродов».

Мэр Днепра Борис Филатов высказался в защиту Магучих в своем Facebook. Правда, по словам чиновника спортсменка просто допустила маленькую ошибку, за которую не стоит ее травить.

«Ты выигрываешь олимпийскую медаль. Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя – 19-летнюю девчонку, совсем ребенка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками.

Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки. И тебя начинают травить. Тысячи диванных «патриотов», сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты», — написал Филатов.

Реакция в России

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев возмущен ситуацией и считает, что любое государство не вправе запрещать людям общаться.

«Очень странные люди, которые хотят не то что искусственно разделить народы, а запретить общение между людьми. Между друзьями, родственниками. Так до абсурда может дойти. Ну как так: начинают стращать человека Министерством обороны. Спортсменка же не в армии служит, в конце концов, хоть и имеет отношение к ведомству. Запретить ей общаться? У меня на Украине родственники – мне запретят общаться с ними? Да никто и никогда в жизни не запретит. Надеюсь, что мои родственники не пострадают.

Это бесчеловечные методы – запретить людям общаться между собой. Они тренируются вместе, говорят на одном языке, давно знакомы, у них общие соревнования. Есть люди приятные, а есть неприятные. Но запретить человеческие отношения – это просто безобразие. Не знаю, чем апеллируют реально злые люди, которые докопались до фотографии, где девчонки радуются. Это просто человеческий беспредел, таких вещей я не видел вообще нигде! Но таких злых людей, завистников, единицы. Они действительно не знают, как выпустить негативную энергию и начинают цепляться в мелочах.

Ее упрекают в том, что она предатель, что она не должна общаться с россиянкой. Слушайте, президент Украины просит президента России о встрече! Он предатель? Пусть со своим президентом сначала разберутся. Газовики ездят на переговоры, жмут друг другу руки – чего здесь такого? Надо налаживать отношения в переговорном процессе. А спортсмены никакого отношения к межгосударственным проблемам не имеют.

Международному олимпийскому комитету надо обратить на это внимание. Он очень жестко отреагировал, когда белорусская спортсменка Кристина Тимановская спровоцировала белорусских чиновников, и те – тоже, я считаю, неправомерно, — начали ее пугать. А здесь что происходит? Такая же травля, такое же гонение. Почему МОК молчит? Он должен так же жестко отреагировать. Если МОК примет в хартии закон о том, что спортсмены из разных стран не имеют права общаться друг с другом, мы будем его выполнять. Но здесь все абсолютно по-другому. Олимпийские игры должны сплачивать народы, снимать конфликты, останавливать войны. Поэтому МОК должен внимательно отреагировать на развитие событий и заставить чиновников извиниться перед спортсменкой. Если ей будут угрожать – потому что в любой стране есть радикально настроенные элементы, — мы так далеко не уйдем», — сказал Свищев в интервью «Газете.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Цветы, музыка, фуршет: как встречают российских туристов в Египте
Россияне рассказали, что изменилось на египетских курортах
«Не надо гадать»: Лукашенко заявил о «скором» уходе с поста президента
Лукашенко заявил, что у оппозиции «нет перспектив» на выборах президента Белоруссии
Новая Война Судного дня. Возможно ли столкновение между Израилем и Россией
Журнал The National Interest заявил о рисках противостояния Москвы и Тель-Авива в Сирии
США вводят новые санкции против России
Протестующие против антиковидных мер попытались штурмовать студию «Би-би-си» в Лондоне
Автобусы с олимпийцами сборной России проехали по Москве
Стали известны мотивы женщины, привязавшей себя к дереву в парке Москвы
Новости и материалы
Олимпийская чемпионка заступилась за израильскую гимнастку, обошедшую Аверину
Московский визовый центр Венгрии приостановил выдачу туристических виз
Врач назвал лучший источник витамина D
Псаки призналась, что ее расстраивала критика российских журналистов
«Мы русские! Мы сборная России! Ура!»: спортсмены ОКР вернулись на родину
«Единая Россия» открыла штаб федеральной общественной поддержки
Винер-Усманова: первый концерт Чайковского — это тоже как гимн России
Посол РФ раскритиковал санкции США против российских компаний
В Госдуме ответили на требование Украины репараций за Крым
На Украине возмутились из-за петуха в «русской косоворотке» у офиса Зеленского
Самая маленькая в мире новорожденная девочка вернулась домой после 13 месяцев в больнице
Лавров предупредил, что Запад может подвергнуть сомнению итоги выборов в Госдуму
США вводит новые санкции против Белоруссии
Беженец, поджегший собор Нанта, убил священника
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Канада вводит новые санкции против Белоруссии
В Крыму отреагировали на заявление Лукашенко о признании статуса региона
Россияне начали активно скупать роботы-пылесосы
Все новости
«Беру вещи у знакомых»: как одевается Грета Тунберг
Грета Тунберг оказалась на обложке скандинавского Vogue
«Дети заметили нож». Что известно о проникновении в детский сад под Петербургом
В Кудрово задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в частный детсад
«Это система массовой слежки»: функция сканирования фото от Apple вызвала шквал критики
Эксперты назвали поиск изображений с детским порно на iPhone обычным бэкдором
Смертельная жара, наводнения и засухи: что ждет Землю
Эксперт ООН сообщил о необратимых последствиях глобального потепления
«Думала, что пролежала в коме два дня»: МакSим вышла на связь с поклонниками
МакSим рассказала о своем состоянии после комы
Шлосберга снова сняли с выборов, но уже в Москве
Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом в Госдуму
Страховка на случай конца света: зачем IT-миллиардеры переезжают в Океанию
Ларри Пейдж получил ВНЖ в Новой Зеландии
«Образец правозащитника». Умер один из авторов российской Конституции
На 92-м году жизни умер Сергей Ковалев
Правительство готовит программу перехода на российское программное обеспечение
Госслужащих и учителей решили перевести на отечественные мессенджеры
«За мной не заржавеет»: Белоруссия готова признать Крым, но при одном условии
Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России
Биологи научились ловить ДНК животных прямо из воздуха
Ученые нашли в атмосфере ДНК тигров, рыб и лемуров
«Остались считанные недели»: посол РФ в ФРГ рассказал о строительстве «Северного потока — 2»
Российский посол в Германии сообщил о скором завершении строительства экспортного газопровода
От «Амели» до «Одиссеи»: 10 лучших ролей Одри Тоту
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях