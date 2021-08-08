Ушел, но обещал вернуться. Месси в слезах попрощался с «Барселоной»

Лионель Месси провел пресс-конференцию, посвященную его уходу из «Барселоны». Аргентинец с семьей плакал и констатировал, что шокирован от невозможности подписать новый контракт. По словам футболиста, в ближайшие годы он намерен вернуться в клуб, а вопрос его перехода в другую команду все еще не решен.

«Сделал все возможное, чтобы остаться»

8 августа войдет в историю как один самых драматичных дней в футболе — Лионель Месси, олицетворявший «Барселону» последние почти два десятка лет, официально покидает клуб. Сегодня аргентинец выступил с прощальной пресс-конференцией.

«Барселона», провожая Месси и говоря про оставленное им наследие, выставила все трофеи, завоеванные игроком за годы в клубе. В сумме это 35 разных кубков, включая четыре Лиги чемпионов и 10 чемпионатов Испании.

Пресс-конференция началась с того, что долгое время Месси не мог подобрать слов, чтобы начать, и плакал — платок ему подавала супруга, тоже прикрывавшая лицо. Месси собрался и заявил, что никак не ожидал, что ему в конечном счете придется покинуть клуб.

«Честно говоря, я не могу ни о чем думать. Учитывая то, что я провел всю карьеру здесь, мне сложно думать о чем-то другом. Я не готов к этому», — констатировал Месси.

A tearful Lionel #Messi confirms he is leaving FC #Barcelona after the club says it can no longer afford to pay his high wages without jeopardizing its future.https://t.co/AVT6CjuZrz pic.twitter.com/7gUDSS0bXr — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 8, 2021

По словам шестикратного обладателя «Золотого мяча», его новый контракт с «Барселоной» был уже согласован, однако наложенные Ла Лигой ограничения не позволили его подписать. Тем самым он подтвердил, что был полон уверенности остаться в клубе и даже согласился на понижение зарплаты на 50% (а вдобавок опроверг, что дополнительно его просили снизить оклад еще на 30%).

«Я сделал все возможное. Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь свыкнуться с этой мыслью», — сказал аргентинец.

«С переходом в «ПСЖ» не все решено»

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Месси является французский «Пари Сен-Жермен». Эту информацию уже подтвердил президент «блауграны» Жоан Лапорта, также «ПСЖ» на 10 августа забронировали Эйфелеву башню — такое парижане делали только тогда, когда презентовали Неймара.

По сведениям L'Équipe, в ближайшие несколько дней аргентинец должен пройти медосмотр перед переходом в «ПСЖ». 34-летний форвард подпишет контракт по схеме «2+1» и будет получать €40 млн в год + €30 млн в качестве подписного бонуса.

Месси же настаивает, что подписание контракта с «ПСЖ» не предрешено. Он подчеркнул, что у него остаются разные варианты.

«ПСЖ» – это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления «Барселоны» я получил много звонков от других клубов. Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры», – сообщил футболист.

«Мы вернемся»

Приоритетом для семьи Месси, как он сам неоднократно заявлял, было проживание в Барселоне, что делает его переезд в другую страну еще более сложным. Тем не менее он уверен, что через несколько лет вернется в город — судя по всему, продолжать играть за иной клуб и жить за пределами Каталонии долгие годы аргентинец не намерен, несмотря на появившуюся сейчас необходимость.

«Я и моя семья были уверены, что останемся здесь, в Барселоне, в нашем доме. Но сегодня я должен попрощаться. Спустя 21 год я уезжаю из дома. Не сомневаюсь, что через несколько лет мы вернемся обратно, потому что это наш дом», — добавил Месси.

Прощальные слова Месси были спутанными и эмоциональными, что он сам и отмечал, однако посыл вернуться в «Барселону» был озвучен, причем в любой роли.

«Надеюсь, в какой-то момент я смогу вернуться, чтобы стать частью этого клуба. Хочу быть здесь в любой роли и иметь возможность делать что-то, чтобы «Барса» оставалась лучшим клубом мира. Конечно, о многом я сейчас забываю. Сейчас я не в лучшем состоянии, чтобы думать и говорить», – заключил он.

Зал провожал аргентинца долгими аплодисментами — стоя.