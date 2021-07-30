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Олимпиада 2020

Невероятная гандбольная развязка: Россия вырвала победу у Франции

Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал Олимпиады

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В матче четвертого тура группового этапа женского гандбольного турнира находящаяся на грани невыхода в плей-офф сборная России переиграла команду Франции со счетом 28:27 и гарантировала себе выход в плей-офф. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
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09:50

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

09:45

В невероятно напряженном матче сборная России по гандболу забирает важнейшие очки у команды Франции. Бьемся за выход в плей-офф!

'30

ДАААА! Невероятно валидольный матч, по ходу которого наши гандболистки были вынуждены большую часть времени отыгрываться, но в итоге вырвали эту победу! Важнейший результат.

'59

И тут же наш ответ с 7-метрового! Кто? Конечно, Ильина! Снова впереди — 28:27.

'58

Очень обидно — сравнивает Франция с пенальти. Счет 27:27.

'56

Даа! Ильина с пенальти! 27:25! Тайм-аут тут же берет французский тренер.

'55

Потрясающий сейв Седойкиной! Все еще впереди российские гандболистки.

'53

Полина Ведехина! В прыжке перенаправляет мяч в ворота и выводит Россию вперед!

'52

Затяжная атака проходит у француженок — и мяч оказывается в российских воротах, но через несколько секунд Вяхирева восстанавливает равенство — 25:25.

'49

Ох, как спасает сборную России сейчас перекладина! И тут Дарья Дмитриева пользуется пасом и забивает! Счет равный — 24:24.

'46

Забивает еще французская команда, на сей раз реализует 7-метровый удар.

'44

22:21 — впереди Франция. Вяхирева забивает важнейший мяч команды.

'42

Увеличивают француженки отрыв, а россиянок начала подводить реализация. Очень опасные моменты упускает Россия.

'40

Бьются россиянки, но все равно на шаг впереди соперницы почти постоянно — 20:19.

'38

Срабатывает тайм-аут сборной Франции, снова француженки выходят вперед. 19:18.

'36

Да! Фомина! Сравниваем счет! Отличная атака в исполнении России, завершившая красивым ударом.

'34

Ольга Фомина сокращает отрыв! 18:17, догоняем француженок.

'32

Сразу же забирают инициативу француженки, россиянки сдерживают первую волну атаки, но все же пропускают, однако почти тут же Вяхирева забивает. 18:16.

'31

Начался второй тайм!

Перерыв

Отправляет сирена команды на перерыв! Счет 17:15 в пользу Франции, еще ничего не потеряно, и 30 минут второго тайма впереди.

'30

За секунду до сирены, отправляющей на перерыв, еще один мяч забивает Россия. Есть над чем команде подумать в перерыве.

'30

Вяхирева! Еще один мяч нашей сборной залетает во французские ворота, но тут же отвечает Франция. Никак не удается сократить отрыв.

'29

Отыгрывает два мяча российская команда, но и Франция не расслабляется — 16:13 у нас в поединке в пользу француженок.

'28

Мало того, что весьма хороший задел создает Франция — 15:12, так еще и фолят на россиянках до повреждений.

'26

Россия никак не может забить Франции, не удается завершить свои атаки. Счет 13:11, тайм-аут у Франции.

'24

Но вот и есть равный счет — 11:11.

'23

Не отпускают француженки российских спортсменок далеко от себя, но и сравнять пока не могут. На шаг впереди Россия — 11:10.

'21

Срабатывает установка тренерского штаба! 10:8 ведут россиянки.

'20

Фолят на Вяхиревой. Тайм-аут берет сборная России.

'18

Обмениваются голами команды, 9:7, но весьма активно наседают француженки.

'16

Повторение ситуации, произошедшей две минуты назад. Нарушают француженки, привозят себе 7-метровый, а Ильина его реализует. Правда, через несколько секунд Франция забивает сама. 8:6.

'14

И снова пенальти в пользу России, и снова Екатерина Ильина со скамейки запасных реализует! 7:5 в пользу России.

'12

Полина Кузнецова уверенным броском снова выводит сборную России вперед!

'10

Однако достаточно быстро сравнивает сборная Франции, но и Россия не отстает. Зарабатывает пенальти и реализует. Счет 5:5.

'8

Собралась Российская команда и выдала несколько хороший перспективных атак, которые привели к счету 4:3.

'6

7-метровый штрафной зарабатывает Франция и весьма уверенно его реализует. 3:1.

4

В меньшинстве оказывается российская команда, вынуждена обороняться сборная. А счет тем временем 2:1 в пользу Франции.

'3

Открывает счет в этом поединке Франция.

'2

Обменялись обоюдно острыми атаками командами, но выручают вратари и ворота.

'1

Стартовал матч! Поехали, ждем победы от российских девушек.

08:10

На Олимпиаде российские гандболистки провели уже три матча: в первом сыграли вничью с бразильянками, во втором крупно уступили шведкам, а вот в третьем разгромно одолели команду Венгрии.

08.05

Матч начнется в 8.15 мск.

08.00

Женская сборная России по гандболу, являющаяся олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро-2016, сражается за выход из группы в поединке с француженками. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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