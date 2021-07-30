Невероятная гандбольная развязка: Россия вырвала победу у Франции

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. 09:50 На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

В невероятно напряженном матче сборная России по гандболу забирает важнейшие очки... 09:45 В невероятно напряженном матче сборная России по гандболу забирает важнейшие очки у команды Франции. Бьемся за выход в плей-офф!

ДАААА! Невероятно валидольный матч, по ходу которого наши гандболистки были вынуждены большую... '30 ДАААА! Невероятно валидольный матч, по ходу которого наши гандболистки были вынуждены большую часть времени отыгрываться, но в итоге вырвали эту победу! Важнейший результат.

И тут же наш ответ с 7-метрового! Кто? Конечно, Ильина! Снова впереди — 28:27. '59 И тут же наш ответ с 7-метрового! Кто? Конечно, Ильина! Снова впереди — 28:27.

Очень обидно — сравнивает Франция с пенальти. Счет 27:27. '58 Очень обидно — сравнивает Франция с пенальти. Счет 27:27.

Даа! Ильина с пенальти! 27:25! Тайм-аут тут же берет французский тренер. '56 Даа! Ильина с пенальти! 27:25! Тайм-аут тут же берет французский тренер.

Потрясающий сейв Седойкиной! Все еще впереди российские гандболистки. '55 Потрясающий сейв Седойкиной! Все еще впереди российские гандболистки.

Полина Ведехина! В прыжке перенаправляет мяч в ворота и выводит Россию вперед! '53 Полина Ведехина! В прыжке перенаправляет мяч в ворота и выводит Россию вперед!

Затяжная атака проходит у француженок — и мяч оказывается в российских воротах, но... '52 Затяжная атака проходит у француженок — и мяч оказывается в российских воротах, но через несколько секунд Вяхирева восстанавливает равенство — 25:25.

Ох, как спасает сборную России сейчас перекладина! И тут Дарья Дмитриева пользуется пасом и... '49 Ох, как спасает сборную России сейчас перекладина! И тут Дарья Дмитриева пользуется пасом и забивает! Счет равный — 24:24.

Забивает еще французская команда, на сей раз реализует 7-метровый удар. '46 Забивает еще французская команда, на сей раз реализует 7-метровый удар.

22:21 — впереди Франция. Вяхирева забивает важнейший мяч команды. '44 22:21 — впереди Франция. Вяхирева забивает важнейший мяч команды.

Увеличивают француженки отрыв, а россиянок начала подводить реализация. Очень опасные моменты... '42 Увеличивают француженки отрыв, а россиянок начала подводить реализация. Очень опасные моменты упускает Россия.

Бьются россиянки, но все равно на шаг впереди соперницы почти постоянно — 20:19. '40 Бьются россиянки, но все равно на шаг впереди соперницы почти постоянно — 20:19.

Срабатывает тайм-аут сборной Франции, снова француженки выходят вперед. 19:18. '38 Срабатывает тайм-аут сборной Франции, снова француженки выходят вперед. 19:18.

Да! Фомина! Сравниваем счет! Отличная атака в исполнении России, завершившая красивым ударом... '36 Да! Фомина! Сравниваем счет! Отличная атака в исполнении России, завершившая красивым ударом.

Ольга Фомина сокращает отрыв! 18:17, догоняем француженок. '34 Ольга Фомина сокращает отрыв! 18:17, догоняем француженок.

Сразу же забирают инициативу француженки, россиянки сдерживают первую волну атаки, но все же... '32 Сразу же забирают инициативу француженки, россиянки сдерживают первую волну атаки, но все же пропускают, однако почти тут же Вяхирева забивает. 18:16.

Начался второй тайм! '31 Начался второй тайм!

Отправляет сирена команды на перерыв! Счет 17:15 в пользу Франции, еще ничего не потеряно... Перерыв Отправляет сирена команды на перерыв! Счет 17:15 в пользу Франции, еще ничего не потеряно, и 30 минут второго тайма впереди.

За секунду до сирены, отправляющей на перерыв, еще один мяч забивает Россия. Есть... '30 За секунду до сирены, отправляющей на перерыв, еще один мяч забивает Россия. Есть над чем команде подумать в перерыве.

Вяхирева! Еще один мяч нашей сборной залетает во французские ворота, но тут же отвечает Франция... '30 Вяхирева! Еще один мяч нашей сборной залетает во французские ворота, но тут же отвечает Франция. Никак не удается сократить отрыв.

Отыгрывает два мяча российская команда, но и Франция не расслабляется — 16:13 у нас... '29 Отыгрывает два мяча российская команда, но и Франция не расслабляется — 16:13 у нас в поединке в пользу француженок.

Мало того, что весьма хороший задел создает Франция — 15:12, так еще и фолят... '28 Мало того, что весьма хороший задел создает Франция — 15:12, так еще и фолят на россиянках до повреждений.

Россия никак не может забить Франции, не удается завершить свои атаки. Счет 13:11, тайм-аут... '26 Россия никак не может забить Франции, не удается завершить свои атаки. Счет 13:11, тайм-аут у Франции.

Но вот и есть равный счет — 11:11. '24 Но вот и есть равный счет — 11:11.

Не отпускают француженки российских спортсменок далеко от себя, но и сравнять пока не могут... '23 Не отпускают француженки российских спортсменок далеко от себя, но и сравнять пока не могут. На шаг впереди Россия — 11:10.

Срабатывает установка тренерского штаба! 10:8 ведут россиянки. '21 Срабатывает установка тренерского штаба! 10:8 ведут россиянки.

Фолят на Вяхиревой. Тайм-аут берет сборная России. '20 Фолят на Вяхиревой. Тайм-аут берет сборная России.

Обмениваются голами команды, 9:7, но весьма активно наседают француженки. '18 Обмениваются голами команды, 9:7, но весьма активно наседают француженки.

Повторение ситуации, произошедшей две минуты назад. Нарушают француженки, привозят себе 7-метровый... '16 Повторение ситуации, произошедшей две минуты назад. Нарушают француженки, привозят себе 7-метровый, а Ильина его реализует. Правда, через несколько секунд Франция забивает сама. 8:6.

И снова пенальти в пользу России, и снова Екатерина Ильина со скамейки запасных реализует! 7:5... '14 И снова пенальти в пользу России, и снова Екатерина Ильина со скамейки запасных реализует! 7:5 в пользу России.

Полина Кузнецова уверенным броском снова выводит сборную России вперед! '12 Полина Кузнецова уверенным броском снова выводит сборную России вперед!

Однако достаточно быстро сравнивает сборная Франции, но и Россия не отстает. Зарабатывает пенальти и... '10 Однако достаточно быстро сравнивает сборная Франции, но и Россия не отстает. Зарабатывает пенальти и реализует. Счет 5:5.

Собралась Российская команда и выдала несколько хороший перспективных атак, которые привели... '8 Собралась Российская команда и выдала несколько хороший перспективных атак, которые привели к счету 4:3.

7-метровый штрафной зарабатывает Франция и весьма уверенно его реализует. 3:1. '6 7-метровый штрафной зарабатывает Франция и весьма уверенно его реализует. 3:1.

В меньшинстве оказывается российская команда, вынуждена обороняться сборная. А счет тем... 4 В меньшинстве оказывается российская команда, вынуждена обороняться сборная. А счет тем временем 2:1 в пользу Франции.

Открывает счет в этом поединке Франция. '3 Открывает счет в этом поединке Франция.

Обменялись обоюдно острыми атаками командами, но выручают вратари и ворота. '2 Обменялись обоюдно острыми атаками командами, но выручают вратари и ворота.

Стартовал матч! Поехали, ждем победы от российских девушек. '1 Стартовал матч! Поехали, ждем победы от российских девушек.

На Олимпиаде российские гандболистки провели уже три матча: в первом сыграли вничью... 08:10 На Олимпиаде российские гандболистки провели уже три матча: в первом сыграли вничью с бразильянками, во втором крупно уступили шведкам, а вот в третьем разгромно одолели команду Венгрии.

Матч начнется в 8.15 мск. 08.05 Матч начнется в 8.15 мск.