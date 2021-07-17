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Спорт

«Это против наших ценностей»: игроки сборной Германии ушли с поля из-за расистского оскорбления

Игрок сборной Гондураса оскорбил немецкого футболиста

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Подготовительный матч к Олимпиаде-2020 в Токио между командами Германии и Гондураса был прерван на 85-й минуте. Немцы покинули поле, мотивировав это тем, что игрок соперников оскорбил на расовой почве немецкого игрока Джордана Торунаригу.

Что произошло

За пять минут до конца товарищеской игры против Гондураса олимпийская сборная Германии в полном составе покинула поле. Позже пресс-служба немецкого футбольного союза сообщила, что причиной ухода игроков с поля стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги. Оскорбление исходило от футболиста из Гондураса.

Главный тренер команды Штефан Кунц, который, кстати говоря, значится в списке претендентов на пост наставника сборной России, после игры заявил, что подобная ситуация против тех ценностей, которые исповедует Немецкий футбольный союз.

«За пять минут до конца матча на поле произошел конфликт. Я побежал прямо к Джордану, он был очень расстроен и сказал, что его неоднократно оскорбляли на расовой почве. Это против наших ценностей, мы такого не потерпим. Поэтому мы решили покинуть поле и рассказать об этом судье и соперникам», – заявил Кунц.

На Олимпиаде в Токио сборная Германии сыграет в группе D с национальными командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Гондурас сыграет в группе В со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.

Реакция Гондураса

Соперники немцев, сборная Гондураса, после матча заявила следующее: «Игра была прекращена на 87-й минуте из-за того, что немецкий игрок заявил о предполагаемом расистском оскорблении со стороны кого-то из национальной сборной Гондураса. Наша команда по этому поводу заявляет, что ситуация возникла из-за недопонимания на поле».

Позже это заявление прокомментировал Кунц.

«Когда я приходил из школы домой с низкой оценкой, я всегда говорил маме, что между мной и учителем возникло недопонимание», – сказал тренер.

С Торунаригой такое уже происходило

В 2020 году Торунарига услышал расистские оскорбления с трибун в матче Кубка Германии. На каждое касание Джорданом мяча трибуны реагировали уханьем. Тогда Торунарига заплакал, а представители «Герты» уведомили о случившемся судью, но тот не стал прерывать матч. Позже футболист толкнул тренера команды соперника «Шальке», за что был удален с поля. Гельзенкирхенский клуб по итогам той игры оштрафовали на €50 тысяч.

Торунариге — 23 года, он воспитанник берлинской «Герты». В бундеслиге он провел 66 матчей и забил пять голов. По оценкам портала Transfermarkt, его трансферная стоимость на данный момент оценивается в €9 млн.

В мае 2018 года, после того как он сыграл за молодежную сборную Германию, игрок отказался от возможности выступать за Нигерию.

Реакция со стороны

Поступок сборной Германии уже многие поддержали.

«Мы поддерживаем сборную Германии. Наши различия – это то, что делает игру и мир лучше. В футболе нет места расизму или дискриминации любого рода», – написали в твиттере adidas Football.

Поддержку игроку выразили немецкие клубы «Герта» и «Байер», но пока нет официальной реакции ни от Немецкого футбольного союза, ни от ФИФА и УЕФА.

Их реакция очень интересна, поскольку создан интересный прецедент, когда команды запросто может покинуть поле на основании слов одного игрока, который обвинил другого в оскорблениях на расовой почве.

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