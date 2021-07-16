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Спорт

«Он ушел героем»: голкипер погиб, спасая друга от фейерверка

Стали известны новые подробности трагической гибели вратаря «Коламбуса»

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Kathy Willens/AP
Случайная смерть вратаря «Коламбуса» Матисса Кивлениекса стала шоком для мирового хоккейного сообщества. После прошедшей церемонии прощания с голкипером, его партнер по команде Элвис Мерзликин заявил, что голкипер пожертвовал собой, закрыв грудью его беременную жену вместе с ним.

В американском Коламбусе состоялась закрытая поминальная служба, посвященная голкиперу «Блю Джекетс» и сборной Латвии Матиссу Кивлениексу. 24-летний вратарь трагически погиб от ранения в грудь 4 июля во время торжественного салюта в честь Дня независимости США.

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05 июля 17:46

Главный национальный американский праздник совпал со свадьбой тренера вратарей «жакетов» Мэнни Легаси. По случаю праздника специалист и пригласил Кивлениекса к себе в дом, где впоследствии и произошла трагедия.

«Он стал членом моей семьи. С тех пор, как Матисс вошел в наш клуб, он каждое лето приезжал к нам с супругой и жил вместе с нами.

Он стал для нас как сын. Он был братом для моей дочери и отличным приятелем для моего племянника.

Я хочу выразить благодарность родителям за то, что они вырастили такого прекрасного сына для нашего общества.

Киви всегда любил тренироваться. С самого первого занятия он просил дополнительных нагрузок.

Думаю, что он не хотел бы видеть такой большой церемонии в свою честь. Он бы желал, чтобы все выпили по бокалу пива и пошли заниматься своими делами.

На церемонию прибыл даже Джон Торторелла (бывший главный тренер «Коламбуса», — прим. «Газеты.Ru), а ведь он ненавидит вратарей», — заявил Легаси.

«Я люблю тебя и буду любить тебя всегда. Ты был больше, чем другом для всех в этом клубе», — обратился Легаси к покойному товарищу.

Нападающий Натан Гребе заявил, что Матисс всегда был трудолюбив и работоспособен.

«Я очень хорошо его знал. В моей семье есть три правила: уважение, хорошее отношение и трудолюбие. Разве это не про Киви? Он жил тремя этими вещами», — заявил форвард.

Высказался и партнер Кивлениекса по вратарской линии в «Коламбусе» Элвис Мерзликин. Он рассказал о начале дружбы со своим соотечественником и заявил, что Матисс спас его семью от гибели, закрыв их своим телом.

«Я постараюсь выразить свои мысли максимально коротко. Мне кажется, что читать с листа — не то же самое, что говорить от души.

Я помню, как впервые услышал о нем. Латвия — очень небольшая страна. Я был в тренинг-кемпе со сборной, ко мне подошел тренер и спросил: «Слышал ли я что-то о новом вратаре, который перешел в «Коламбус»? Я понятия не имел, о ком идет речь. Он взялся из ниоткуда, это правда.

Я размышлял: «Кто этот парень, черт возьми? Почему он хочет отнять у меня место в команде?» Затем я увидел, что клуб действительно подписал с ним контракт. В этот момент я стал очень переживать.

Матисс не был моим другом, он был мне как младший брат. Мы жили с ним еще до того, как нам пришлось изолироваться. Он гостил у нас с женой, и мы просто не вылезали из настольных игр.

Он был невероятно хорошо воспитан, но никогда не рассказывал нам о своей семье. Он был очень дружелюбен, но просто не считал необходимым это делать. Сейчас я встретил его семью — и понял, откуда у него это воспитание.

Я бы хотел рассказать о его последнем дне. На вечеринке было 50-60 человек, но он постоянно находил меня. Он как всегда улыбался.

Когда все случилось, я стоял всего в шести или семи метрах от него и обнимал свою супругу. Он спас ее, меня и нашего сына, взяв удар на себя. Вторым именем моего ребенка будет Матисс.

Он ушел героем. Так сказал не я, а доктор. Если бы он просто остался на месте, то всего этого бы не произошло. Как сказала Сабина, «он поймал свою последнюю шайбу». Я просто хочу, чтобы вы знали — Матисс был героем. Он спас множество жизней.

За те два года, что мы были с ним знакомы, мы никогда не ссорились. Может быть, за исключением пары дней, когда он опаздывал из-за того, что не допил свои две чашечки кофе. Он реально пахал и старался стать во всем лучшим. Буквально. Его машину мы мыли каждые два дня, я не шучу.

Я буду скучать по нему. Мне посчастливилось стать частью лучшей франшизы в НХЛ. У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас за то, что вы пришли попрощаться с Матиссом. Это просто невероятно.

Я хочу сказать семье Матисса, его младший сестрам — честно и прямо, Торторелла научил меня этому. Я не ваш брат, но буду рядом, когда потребуется. Что бы ни случилось, — завершил свою речь Мерзликин.

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