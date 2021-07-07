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Шанс Хачанова: четвертьфинал Уимблдона против Шаповалова. LIVE

Уимблдон. Четвертьфинал. Хачанов — Шаповалов. ОНЛАЙН

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В четвертьфинале Уимблдона дошедший до этой стадии впервые Карен Хачанов играет с представляющим Канаду Денисом Шаповаловым. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Трансляция
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15:36

40:15. Карен начал гейм с ошибки, но быстро исправился. Сначала мощной подачей, затем двумя четкими розыгрышами.

15:34

3:3. Даже несмотря на три двойные ошибки, Шаповалов не отдал гейм на своей подаче. Хачанов отправил снаряд за заднюю линию.

15:33

Больше. Хладнокровно действует канадец. Эффектный розыгрыш — и финальный удар в корт без шансов для оппонента.

15:32

Ровно. Принимает в сетку Хачанов.

15:31

Меньше. Третья двойная ошибка Дениса в гейме!

15:31

40:40. И снова не удается толком среагировать на подачу Шаповалова. Ровно.

15:30

30:40. Немного выравнивает ситуацию Денис. Сначала получился эффектный косой удар, затем Хачанов не сумел принять мяч.

15:29

0:40. Тройной брейк-поинт у Карена! Грубо ошибся Шаповалов при ударе с форхенда.

15:28

0:30. Вот это да! Две подряд двойные ошибки Шаповалова. Хачанов должен пользоваться этим шансом!

15:28

3:2. Очередной легкий гейм на своей подаче забирает Карен.

15:27

40:15. Снова здорово разыгрывает мяч Хачанов. Удар справа — и мяч идет навылет.

15:27

30:15. А вот справа по линии россиянин бьет безупречно.

15:26

15:15. Попытка глубокого удара слева в исполнении Карена оказывается неудачной.

15:25

15:0. На этот раз Шаповалов не справляется с подачей Хачанова.

15:25

2:2. Чистый, без единой помарки победный гейм Дениса.

15:24

40:0. Чуть дольше продлился розыгрыш, однако вновь Шаповалов на высоте.

15:23

30:0. Два эйса подряд от канадца! Пока по слишком предсказуемому сценарию проходит матч — теннисисты просто убивают соперника на своих подачах.

15:22

2:1. Слишком сильный удар Шаповалова от сетки — мяч вылетает за пределы корта. Хачанов вновь впереди.

15:20

40:15. Шаповалов с приема посылает мяч в линию, Карен оказывается к этому не готов.

15:20

40:0. Очень быстро выигрывает Хачанов сразу три розыгрыша, ничего канадец не может сделать с его подачами «в тело».

15:19

1:1. Карену не удается обводящий удар — счет по геймам сравнивается.

15:19

40:15. Дважды хорошо разыгрывает канадец, Хачанов не может зацепиться за гейм.

15:17

15:15. Зато Шаповалов делает эйс.

15:16

0:15. Совсем не работает форхенд у Дениса, очень слабый удар.

15:15

1:0. Однако первый гейм за Кареном. Мощная подача — и соперник бессилен.

15:14

40:15. Наконец, справляется с нервами канадец, набирает первое очко мощным ударом по линии.

15:13

40:0. Шаповалов посылает мяч в «коридор».

15:12

30:0. Снова Денис ошибается при ударе с форхенда, теперь от задней линии.

15:11

Шаповалов хорошо выдвинулся к сетке, но с форхенда пробил точно в нее. 15:0.

15:10

Все готово к началу матча. Хачанов подает, поехали!

15:05

Теннисисты вышли на корт номер 1. Начинается разминка.

15:00

Добрый день всем любителям тенниса! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию матча россиянина Карена Хачанова и канадца Дениса Шаповалова в четвертьфинале Уимблдона.

14:50

Поединок пройдет на первом корте, оборудованном крышей, и начнется в 15.00 мск.

14:45

Российский теннисист Карен Хачанов впервые играет в четвертьфинале «Уимблдона». Его соперником является представляющий Канаду Денис Шаповалов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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