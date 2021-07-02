Драма в Питере: Испания прошла швейцарцев по пенальти

Швейцария — Испания — 1:1

Четвертьфинальная стадия чемпионата Европы по футболу открывалась матчем Швейцария — Испания. Фаворит в нем был, конечно же, очевиден, но при этом раззабивавшиеся после скупых стартовых игр испанцы Луиса Энрике вряд ли могли себя чувствовать на сто процентов уверенно, ведь

Швейцария в 1/8 финала выдала невероятный камбэк против чемпионов мира французов, сумев спастись в последние десять минут основного времени с безнадежного счета 1:3 и выиграв в серии пенальти.

Однако сам наставник Красной фурии на вопрос о том, видел ли он на этом турнире команду сильнее своей, бросил лаконичное «нет». Этим Луис Энрике в очередной раз подчернкул свой безоговорочный настрой на титул.

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Само собой, Швейцария, которая к тому же осталась без капитана Гранита Джаки, получившего против Франции приведшую к дисквалификации желтую карточку за разговоры, должна была стать лишь очередной жертвой на пути.

С самого начала все пошло по плану специалиста. Испанцы сразу же забрали тотальный контроль над мячом и территорией и в фирменном стиле принялись раскачивать оборону соперника.

Швейцарцы к такому повороту были вполне готовы, но против них сработал несчастый случай. Жорди Альба выстрелил с подбора после углового из-за штрафной, а мяч предательски срикошетил от защитника Дениса Закарии и, изменив направление полета, влетел мимо дезориентированного Яна Зоммера в ближний угол.

В середине первого тайма альпийцы потеряли еще и Брееля Эмболо. Активный форвард, старавшийся убегать в контратаки, захромал после единоборства с Пау Торресом и был заменен на Рубена Варгаса.

Первая половина встречи вся прошла в неспешной манере и так и завершилась минимальным перевесом давивших, но не настаивавших на увеличении преимущества в счете испанцев.

Унаи Симон в своих воротах откровенно скучал, но и в створ ворот Зоммера за 45 минут мяч прилетел всего один раз.

После перерыв Луис Энрике бросил в бой Дани Ольмо вместо Пабло Сарабии, а вскоре заменил Альваро Морату на Жерара Морено.

И хотя испанцы продолжали давить с уверенностью гидравлического пресса, характер игры поменялся. Да и наполнение тоже.

Сборная Швейцарии на вторую половину вышла куда более заточенной на создание моментов, и они начали возникать.

Джердан Шакири неприятно крутил прямо с углового в ближний угол, Закария в попытке исправиться за автогол бил почти из чужой вратарской головой рядом со штангой, а Симон спасал после удара Стивена Цубера в упор с прострела Варгаса.

По такой игре показалось, что фаворит вполне может и доиграться. И только эта мысль оформилась, как равновесие на табло было восстановлено.

Эмерик Лапорт, выбивая мяч после швейцарского заброса в штрафную, попал в Пау Торреса, а снаряд отскочил точно к Ремо Фройлеру. Отдать пас на набегавшего по центру Шакири было делом техники, ну а тому не составило труда поразить аккуратным ударом дальний угол.

Всего через три минуты, на 77-й Фройлер был удален за подкат прямой ногой в Морено, но численное большинство не дало испанцам ощутимого преимущества. В целом подопечные Петковича без реальных проблем доиграли до конца основного времени.

Зато в самом начале дополнительного Морено просто простил соперников, не попав в створ в упор после идеального прострела Альбы.

Уже сам Альба плотно приложился на 96-й минуте издали, но Зоммер видел момент удара и в штатном режиме перевел мяч одной рукой через перекладину. Еще через пару минут рикошет второй раз чуть не подставил Зоммера. На этот раз Ольмо попал в своего, но, прикоснувшись к Морено, мяч снова миновал створ.

Все испанские моменты даже нет смысла перечислять, потому что они продолжали возникать с той же интенсивностью, но где-то Швейцарии откровенно везло, а где-то надежен был Зоммер.

В итоге за дополнительные полчаса испанцы нанесли 16 ударов, из которых восемь пришлись в створ, в то время как команда Петковича ни разу не добралась до ворот Симона. Альпийцы висели на волоске, но все равно додержались до серии пенальти.

Серия одиннадцатиметровых получилась пока самой драматичной и качельной на турнире. Серхио Бускетс сразу же пробил в штангу, а Швейцария вышла вперед. Но после этого на один сейв Зоммера пришлись два спасения Симона и промах Варгаса мимо ворот.

В итоге Микель Ойарсабаль мог все решить, даже не дав соперникам права на пятый удар, и сделал это разведя вратаря и мяч по разным углам.

Испания вышла в полуфинал и теперь в Лондоне на «Уэмбли» встретится с победителем противостояния Бельгия — Италия.