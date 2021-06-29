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«Зенит» может заменить Семака на тренера команды-сенсации Евро-2020

Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему клуб может сменить Семака на тренера сборной Швейцарии

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Руководство петербургского «Зенита», по информации СМИ, готово назначить нового главного тренера перед стартом следующего сезона Российской премьер-лиги. На место Сергея Семака претендует наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович, чья команда сенсационно выбила Францию с Евро-2020. Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха в комментарии «Газете.Ru» объяснил, почему это решение будет некорректным, и предположил, почему руководство клуба вообще могло захотеть уволить Семака.
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Разговоры о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак вот-вот покинет свой пост, муссируется уже не первый год. Каждый раз, как команда с берегов Невы вылетает из Лиги чемпионов с последнего места, слухи о приближающейся отставке нагнетаются с новой силой. Но стоит сине-бело-голубым одержать очередную победу в чемпионате России, как вера в Семака среди болельщиков питерцев и других любителей футбола укрепляется с новой силой.

На этот раз информация о возможной отставке главного тренера «Зенита» пришла не от российских, а от зарубежных источников. Согласно данным итальянского издания Tuttomercattoweb, новым наставником петербургского клуба может стать главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

Боснийский специалист, возглавляющий швейцарскую национальную команду с 2014 года, на нынешнем чемпионате Европы смог вместе со своими подопечными сотворить главную сенсацию турнира, пусть и в серии пенальти, но все же выбив действующих чемпионов мира — сборную Франции — на стадии 1/8 финала.

За все время своей работы Петкович трижды выводил Швейцарию на крупные турниры (Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020) и трижды добивался выхода в плей-офф по итогам группового этапа. Дважды его команда останавливалась на стадии 1/8 финала, а теперь 2 июля получит возможность побороться за выход в полуфинал чемпионата Европы в игре против сборной Испании.

На новость об интересе «Зенита» 57-летний специалист отреагировал с присущим ему чувством юмора.

«Да, я тоже слышал об этом. Знаете, мне кажется, кто-то очень хочет стать моим менеджером. Если я получу подобное предложение, то сразу позвоню вам. Какую комиссию вы хотите получить?» — сказал Петкович одному из журналистов.

О потенциальной смене главного тренера «Зенита» в интервью «Газете.Ru» высказался бывший полузащитник клуба Дмитрий Хомуха. По его мнению, увольнять Сергея Семака только лишь из-за неудач в Лиге чемпионов нельзя.

«Я так понимаю, что руководство «Зенита» исходит из того, что команда неубедительно выглядела в еврокубках в прошлом сезоне, и поэтому Петковичу было сделано такое предложение (если оно действительно было сделано).

Но три года подряд становиться чемпионами и убирать человека, который команду к этому достижению привел, на мой взгляд, не совсем правильно», — сказал Хомуха в интервью «Газете.Ru».

Тем не менее, по словам специалиста, национальная сборная Швейцарии на Евро-2020 действительно кажется очень интересной и сплоченной.

«Сборная Швейцарии выглядит на чемпионате Европы очень организованно, боевито, за счет командно-групповых взаимодействий нивелирует отставание в классе и в индивидуальных возможностях футболистов — и добивается результата. Это полностью командная работа — и футболистов, и тренерского штаба; благодаря этому они и продвигаются по турнирной сетке Евро-2020», — подчеркнул эксперт.

В заключение бывший игрок «Зенита» отметил, что в случае своего назначения 57-летний специалист поставит руководству сине-бело-голубых условия по новым приобретениям на трансферном рынке.

«Если Петкович придет на место Семака, то неизбежно произойдут и изменения в составе. Для того, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов, необходимо качественное усиление команды.

Если будет поставлена такая задача, то позиция тренера будет в этом вопросе однозначной», — заявил Хомуха «Газете.Ru».

Не согласиться с этим тезисом трудно — петербуржцы благодаря победе лондонского «Челси» в Лиге чемпионов сезона-2020/21 не попали в первую корзину, и теперь при жеребьевке группового этапа ЛЧ-2021/22 зенитовцы получат как минимум две команды, чей клубный рейтинг оценивается выше. Это значит, что уровень сопротивления предстоящей осенью у команды Сергея Семака / Владимира Петковича будет еще выше, чем в предыдущие сезоны, которые и без того закончились для сине-бело-голубых неудачно.

Новый футбольный год для «Зенита» начнется уже через три недели матчем за Олимп — Суперкубок России против столичного «Локомотива». Игра запланирована в Калининграде, однако из-за ограничения региональных властей по допуску зрителей на трибуны стадиона «Калининград Арена» она может быть перенесена в другое место. Чтобы успешно войти в новый сезон, клубу нужно в скорейшее время определиться с именем нового главного тренера.

Или же развеять все сомнения насчет действующего.

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