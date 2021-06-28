«Не бью ущербных»: Шлеменко отказал Моргенштерну в поединке

Рэпер Алишер Моргенштерн вызывает сильную неприязнь у многих представителей ММА, которые обвиняют его в развращении молодого поколения и пропаганде наркотиков. Особенно ярко высказывался экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко. В ответ на его критику Моргенштерн предложил запретить MMA, указав на то, что этот вид спорта тоже может научить детей плохому.

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«Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — написал Моргенштерн в Instagram Stories.

Позже на YouTube-канале Gazgolder вышло интервью с рэпером, в котором он ответил на вопрос о том, за какие деньги готов провести поединок против Шлеменко.

«Я очень ценю свою голову, и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. $20 млн — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от Шлеменко», — сказал Моргенштерн.

Сам боец от поединка с рэпером открестился.

«Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью. Это очередной пиар-ход, вот и все. Тупой пиар-ход. Согласится ли с ним кто-то подраться? Конечно, согласится. Уровень конкуренции и оппозиции не соответствует», — приводит слова бойца «РБК-Спорт».

Также Шлеменко в комментарии «Газете.Ru» заявил, что не знал о существовании рэпера до тех пор, пока ему не начали писать другие люди с просьбой прокомментировать эпатажное поведение исполнителя.

«Как возникла моя неприязнь к Моргенштерну? Мне просто начали писать про него, рассказывать — мол, наших детей разлагает, какие-то челленджи запускает. Мне сообщили, что есть такой персонаж, попросили высказаться, как-то отреагировать, высказать свое мнение в противовес, поскольку ко мне прислушиваются. Так в моей жизни появился этот человек, раньше я и не знал о его существовании. И сейчас точно так же.

На самом деле, мне до него нет никакого дела. И я сочувствую тем, кто его слушает, особенно родителям детей, которые его слушают. Сейчас постоянно просят его прокомментировать — сейчас вот он про ММА высказался», — сказал Шлеменко.

По мнению спортсмена, песни российского исполнителя пользуются популярностью только среди проблемных детей.

«Почему дети любят Моргенштерна? Я не скажу, что дети к нему тянутся, какая-то часть — да. Мне кажется, тянутся к нему дети брошенные, обделенные вниманием. У нас разные семьи бывают, и проблемные дети бывают. Я начал присматриваться — не хочу никого обидеть, но дети, которые им интересуются, в основном проблемные. А другие дети все понимают.

Почему дети? Очень просто, они — как белый лист бумаги. Появился такой персонаж, который показывает им якобы красивую жизнь, поет песенки дебильные. И, конечно, есть те, кто ведется.

Тем более это все происходит через смартфоны, контроль родителей над этим уменьшен. А дети все впитывают как губки. Родители могли упустить момент, не уследили, и этот персонаж подкрался.

Поверьте мне, взрослым он не зайдет. Потому что взрослые уже понимают, что это, кто это, и уж точно не будут на него смотреть без улыбки. Как еще смотреть на человека с тремя шестерками — наколками на лице», — добавил боец.

Шлеменко критически высказался и о благотворительной акции Моргенштерна. Напомним, в конце июня рэпер призвал своих подписчиков в Instagram собрать деньги на лечение ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА). По словам музыканта, в среднем за каждые сутки удается собрать более 12 млн рублей — во многом благодаря его состоятельным поклонникам. Сам рэпер недавно скинул мальчику 6 666 666 рублей, а до этого делал перевод на сумму около 3 млн.

Однако это не изменило отношения Шлеменко к исполнителю: он считает, что представитель шоу-бизнеса сделал это напоказ.

«Новости про благотворительность Моргенштерна — это глупости. Вот представьте, что наркоторговец переведет деньги больному ребенку и будет это афишировать, при этом тысячи детей продолжат погибать от наркотиков. Точно так же и этот персонаж. Призывая употреблять наркотики, занимаясь пропагандой, скольких детей он загубил. При этом помог одному ребенку — просто смешно», — заявил боец.

«Для этого все и делается, чтобы были потом разговоры: вот, мол, я переслал больному ребенку 10 млн, спас одного. А сколько тысяч детей ты погубил? Вот так надо ставить вопрос. Когда человек взял, снял с себя последнюю рубаху и пожертвовал — это одно. А здесь он пафосно выкинул деньги, и об этом знают все. Думаю, в этом цель и была, это однозначная показуха», — подчеркнул спортсмен.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что призыв Моргенштерна запретить MMA — лишь попытка привлечь к себе внимание. Экс-спортсмен считает, что поведение человека зависит не от вида спорта или музыкальных увлечений, а от восприимчивости.

«Тот, на кого влияет интернет, наигравшись в компьютерные игры, может пойти и пырнуть кого-то кухонным ножом. Равно как и наслушавшись Моргенштерна пойти употреблять наркотики. Или, насмотревшись ММА, ногами повалить на пол человека и добивать его», — приводит слова Валуева Sport24.

Еще один российский боец MMA Виталий Минаков призвал не обращать внимание на эпатажного исполнителя.

«А что вообще мужского знает сам Моргенштерн? Он сам кто? Как можно к мнению этого чуда прислушиваться? Сегодня он есть, завтра исчезнет, и никто не вспомнит о нем. Он не заслуживает нормального общества вокруг», — цитирует Минакова «Спорт-Экспресс».

Экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев также дал нелицеприятную характеристику рэп-исполнителю. «Я не хочу обсуждать этого черта. Моргенштерн — отброс общества», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Бывший боксер удивлен, что министерство культуры не обращает внимания на творчество российского рэпера. «С ним-то все ясно. А нынешнее поколение в будущем поймет, что это все полная лажа, но будет поздно. Но что ж поделать... Видимо, это нужно нам пройти. И свою точку зрения по данному персонажу я не изменил», — добавил Лебедев.

Конфликт между Моргенштерном и представителями MMA начался в марте 2021 года, когда бывший дзюдоист, призер Олимпийских игр и экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов резко высказался о рекламной компании российского банка с участием Моргенштерна. В своих сообщениях бывший парламентарий обвинил представителя шоу-бизнеса в пропаганде наркотиков и растлении подростков.

Мнение Носова поддержали Шлеменко, Лебедев, бывший боксер Константин Цзю, экс-боец UFC Дмитрий Смоляков и многие другие.

Именно Шлеменко, известный популяризацией здорового образа жизни, стал одним из самых ярых сторонников запрета творчества Моргенштерна. Также боец призывал ввести государственную цензуру в отношении подобных исполнителей, однако вскоре заявил, что был слишком категоричен.

«Посмотрев на него, я понял, что это просто черт, а проще сказать — бес. Пентаграммы на лице плюс какие-то три шестерки. Нам предлагают закрывать глаза на то, как тип с тремя шестерками поет про «насосала», «пересосала» и «засосала», — сказал Шлеменко.

Не остался в стороне от вопроса экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он опубликовал в Instagram Stories видео со Шлеменко и поддержал коллегу по смешанным единоборствам. Спортсмен заявил об изменившихся в обществе ценностях, из-за которых страдают дети.

«Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов», — написал дагестанский спортсмен.

Однако рэпер все же получил некоторую поддержку — со стороны представителей шоу-бизнеса. В частности, рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, отметил, что спортсмены выбрали Моргенштерна объектом для осуждения, однако проблема намного глубже.

«Предлагаю всем большим спортсменам написать петицию о запрете торговли алкоголем в стране. Считаю, что это один из самых важных вопросов. Но это никто не обсуждает!»— цитирует Басту Sport24.