«Лицо нашего судейского корпуса»: чего ждут от арбитра Карасева на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев вместе со своей бригадой будет работать на матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Эта уже вторая игра судьи на турнире, до этого он обслуживал встречу группового этапа между Италией и Швейцарией (3:0), после которой заслужил достаточно высокую оценку своей работы.



Экс-наставник юношеской сборной России Андрей Гордеев обратил внимание на уверенную работу Карасева. По мнению специалиста, судья умеет контролировать эмоции игроков на поле, и это очень ценное качество.

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«Хочется отметить очень уверенное судейство Сергея Карасева. Чем отличается работа тренера от судейской? Мы каждый день занимаемся оценкой того или иного игрового эпизода. Бросилось в глаза, когда страсти накалялись в матче, он подбежал, одним словом успокоил игроков, хотя страсти бушевали хорошие, с сильными эмоциями.

Это один эпизод, но ты понимаешь, как сложно управлять эмоциями футболистов, тем более на таких крупных соревнованиях, когда многое поставлено на карту.

Хочется пожелать, чтобы профессионализм, выдержка и внутренний стержень помогали нашему судье и дальше проводить матчи. У нас ведь хорошая судейская школа», — сказал Гордеев.

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Сергей Ташуев, известный также по работе в «Краснодаре» и «Анжи», отметил, что Карасев, будучи еще начинающим арбитром, уже казался очень перспективным. Ташуев вспомнил несколько эпизодов с Карасевым, которые, по мнению тренера, позволяют дать рефери высокую характеристику.

«Карасева я знаю, что называется, с юных лет, когда он только начинал карьеру. Уже на первенстве Москвы он считался одним из самых интересных арбитров. Уже тогда он получил прозвище Коллина, поскольку итальянец тогда еще судил. Сергей — профессионал. Я часто отдыхаю в Кисловодске и пересекаюсь там с судьями — Карасевым, Владом Безбородовым, которые там работают, много бегают, трудятся. Это профессионал, который серьезно готовится и хочет стремиться к успехам. Его трудолюбие, амбиции и интерес позволяют ему работать на хорошем уровне», — подчеркнул специалист.

«Карасев сейчас — лицо нашего судейского корпуса, дает толчок в развитии и другим нашим молодым судьям, которые работают и в премьер-лиге, и в первом дивизионе», — уверен Ташуев.

«У нас ведь всегда был сильный судейский корпус — дай бог, чтобы наша судейская братия как можно больше появлялась на международной арене. Это поднимает интерес к нашему футболу во всем мире. Так что желаю ему хорошей работы. Конечно, он может рассчитывать на финал — но это частное мнение: мое, ваше. А решать будет УЕФА. Им виднее, мне сложно сказать, по каким коэффициентом определяется уровень судьи. Мы бы, конечно, хотели увидеть Сергея в финале. Он коммуникабельный, с чувством юмора», — добавил тренер.

Также он вспомнил эпизод, который с ним произошел, когда он тренировал «Анжи» и готовился вывести команду в высший дивизион чемпионата России.

«Когда я выводил «Анжи» в премьер-лигу, мы играли с «Тосно». Игра была принципиальная, я на бровке пытался давить на Карасева. Он подходит, говорит: «Не мешайте мне работать». Я ему отвечаю: «Да я ведь тоже работаю». Он очень удивился: «Это как?» Я говорю: «На тебя давление оказываю». Он все понял, посмеялись, обнялись и продолжили работать спокойно», — заключил Ташуев.

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Александр Самедов был лаконичен. Он пожелал Карасеву удачи и выразил надежду, что, раз УЕФА доверяет арбитру, он сможет получить и другие игры на Евро-2020.

«Карасеву желаю хорошо провести этот матч. Будем переживать за него. Он получил третью игру на турнире — мне сложно оценить его работу. Но раз к нему есть доверие, значит, все идет неплохо. Дай бог ему отсудить этот матч хорошо. Все карты в руки — и вперед», — заявил Самедов.

Подробнее всех о работе коллеги высказался бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев, неоднократно работавший на международных турнирах и судивший центральные матчи российского первенства. Николаев подчеркнул, что Карасев хорошо стартовал на Евро-2020, и, если он удачно отработает предстоящий матч, то есть основания надеяться вновь увидеть его на турнире.

«Лучшие идут дальше — как команды, так и арбитры. Для судьи очень важно хорошо отработать первую игру, чтобы получить вторую — и так же дальше, чтобы побороться за плей-офф. Первый матч Карасева на турнире сложился очень удачно. В той игре наши арбитры отработали безупречно, хотя не было сложных моментов в штрафной для принятия решений. Полная концентрация внимания на таких турнирах очень важна. После той игры у меня не было сомнений, что наша бригада заслужила еще один матч групповой стадии. Вторая игра была определяющей. Сергею досталась непростая игра, обе команды претендовали на то, чтобы выйти в плей-офф — и «немецкая машина» разогналась, и венгры после ничьей с чемпионами мира французами с хорошим настроением приехали в Мюнхен. Хотя прослеживался явный фаворит, на деле мы его чуть не потеряли», — отметил специалист.

«Для нашей бригады этот матч тоже сложился очень удачно, потому что не было спорных моментов, не было вмешательства VAR. Отработали надежно и объективно», — уверен Николаев.

«После того, как в третьем туре ряд других арбитров допустил ошибки, на этом фоне и благодаря собственной хорошей работе я не сомневался, что наши арбитры заслужили право судить на стадии плей-офф. Хоть наша сборная туда и не пробилась, наши представители все равно там будут», — сказал эксперт.

Он заметил, что встреча Нидерландов и Чехии также не будет простой, но Сергей Карасев, вне сомнений, подойдет к ней с полной серьезностью и ответственностью. Николаев выразил надежду, что Карасев даст соперникам играть, не будет мельчить и будет объективен и последователен в своих решениях по отношению к обеим командам.



«Если все лучшие методики, которые сейчас используются на Евро, будут у нас применены в следующем чемпионате, то тогда мы можем говорить о том, насколько после турнира уровень судейства у нас подрастет.

Сергей Карасев является сейчас нашим флагманом, который позволит применять полученные им на Евро знания в нашем чемпионате. В премьер-лиге он нестабилен, но в Европе матчи ему удаются», — заключил Николаев.

Стоит отметить, что ранее только два российских и советских арбитра обслуживали матчи плей-офф турниров такого уровня. Николай Латышев работал на четвертьфинале и финале ЧМ -1962, а Валентин Иванов работал на матчах Евро-2004 и ЧМ-2006.

Матч Нидерланды — Чехия состоится 27 июня, стартовый свисток Карасев даст в 19.00 по московскому времени.