Отрыв растет: Ферстаппен снова выиграл гонку

Ну вот и все. Десятка завершила гонку в той же последовательности, в какой шла в концовке. Ферстаппен отрывается от Хэмилтона в зачете пилотов уже на 18 очков, а в Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Мерседес» уже на 40 баллов! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Полсекунды отстал Перес! Валттери Боттас третий на подиуме!
Хэмилтон второй и с лучшим кругом! 1:07.058!
МАКС ФЕРСТАППЕН ВЫИГРАЛ ГОНКУ!
Последний круг. +1,25 у Переса от Боттаса. Достает стремительно, но успеет ли?
Топ-10 за круг до финиша: 1.Ферстаппен, 2.Хэмилтон, 3.Боттас, 4.Перес, 5.Норрис, 6.Сайнс, 7.Леклер, 8.Стролл, 9.Алонсо, 10.Цунода.
Льюис Хэмилтон в боксах на бесплатном пит-стопе для установления лучшего круга. Но выехал в трафик.
Перес стремительно приближается к Боттасу и, кажется, достанет его до финиша!
Леклер прошел Стролла и идет уже на седьмом месте!
Хэмилтона дважды предупредили за нарушение пределов трассы. Британец сбавил обороты и уже 11 секунд проигрывает Ферстаппену.
1:08,049 — Перес ожидаемо устанавливает лучший круг, отбирая виртуальное дополнительное очко у Хэмилтона.
И еще один обгон от Леклера! Теперь в роли жертвы Фернандо Алонсо.
Леклер обогнал Цуноду и вышел на девятое место!
Переса решили зазвать на второй пит-стоп за новыми и быстрыми шинами!
Леклер прошел Цуноду, но японец сумел контратаковать.
Обогнав Мазепина, Шумахер стремительно уехал от него на пять секунд.
При этом Ферстаппен сообщил команде, что у него проблема с педалью тормоза. Интересно, насколько все серьезно.
Ферстаппен проходит свои круги быстрее Хэмилтона. -7,620 сейчас у него от преследователя.
Леклер просто стремительно приблизился к Себастьяну Феттелю, догнал его, обогнал и вошел в очковую зону!
Да, Мик Шумахер все-таки обогнал Никиту Мазепина.
Положение в гонке после 48 кругов: 1.Ферстаппен, 2.Хэмилтон, 3.Боттас, 4.Перес, 5.Норрис, 6.Сайнс, 7.Стролл, 8.Алонсо, 9.Цунода, 10.Феттель, 11.Леклер, 12.Джовинацци, 13.Райкконен, 14.Окон, 15.Риккардо, 16.Шумахер, 17.Мазепин, 18. Латифи.
Леклер прошел Райкконена и выбрался на 12-ю позицию.
Леклер начал отыгрывать позиции. Прошел Райкконена и теперь прессингует Джовинацци.
Опять Расселлу не повезло в гонке... Окончательно заехал в боксы и сошел.
Леклер на второй пит-стоп заехал, так как у него началась деградация шин. Выехал 14-м.
Тем временем лучший круг гонки на данный момент забрал себе Льюис Хэмилтон.
Побывал наконец в боксах Мик Шумахер, и немец выехал позади Мазепина.
У Переса, кстати, был неудачный пит-стоп — 4,8 секунды. И благодаря этому Боттас теперь выше!
1:09,071 — лучший круг у Боттаса.
Хэмилтон побывал на пит-стопе раньше Ферстаппена, но голландец классно провел свой круг и спокойно остался лидером.
Массовая волна пит-стопов на трассе. Механики «Уильямса» испортили в боксах гонку Расселла... А так все было перспективно. Но сейчас он предпоследний, аккурат перед партнером по команде!
Хэмилтон на выходе из четвертого поворота чуть не потерял машину и сообщил команде, что «опять вибрации болида».
Шарль Леклер прошел уже и Антонио Джовинацци, выбравшись на 15-ю позицию.
Мазепин первым из гонщиков заехал на плановый пит-стоп.
1:09,564 — снова у Ферстаппена лучший круг.
У Ферстаппена лучший круг гонки.
А между пилотами «Хааса» опять очень жесткая борьба. Шумахер вроде даже прошел Мазепина, но затем заблокировал шины, и россиянин смог контратаковать.
Леклер в хвосте пелотона прошел уже и Шумахера, и Мазепина. Никита сейчас 17-й.
Хэмилтон уже 4 секунды проигрывает Ферстаппену. Перес позади лидера в 16-ти секундах. Боттас мексиканцу уступает примерно те же 4 секунды.
Очень плотная группа, начиная с занимающего седьмую позицию Алонсо. За ним собрались Расселл, Цунода, Сайнс, Феттель и Райкконен.
Как видите, Джовинацци на более быстрой «Альфа-Ромео» прошел и Мазепина. Ну а Леклер прессингует Шумахера уже.
Позиции после 12-ти кругов: 1.Ферстаппен, 2.Хэмилтон, 3.Перес, 4.Боттас, 5.Норрис, 6.Стролл, 7.Алонсо, 8.Расселл, 9.Цунода, 10.Сайнс, 11.Феттель, 12.Райкконен, 13.Риккардо, 14.Окон, 15.Джовинацци, 16.Мазепин, 17.Шумахер, 18.Леклер, 19.Латифи.
Норрис начал терять темп. В итоге сначала его смог пройти Перес, а затем и Боттас!
Пьер Гасли, добравшись до боксов, логично сошел с дистанции.
Латифи также побывал в боксах, так как его машина тоже получила повреждение в том тройном столкновении.
Никита Мазепин на старте прошел Мика Шумахера. Сейчас он 15-й! Ну а Шумахер уже пропустил вперед Джовинацци.
Расселл прорвался на восьмое место! У Леклера прокол, похоже, он тоже потерял много позиций и сейчас 18-й. Было столкновение в хвосте пелотона. Там поучаствовали Латифи и Джовинацци, а также все тот же Гасли. У Гасли вывернуто колесо.
СТАРТ! Ферстаппен смог сохранить лидерство, Перес вроде обошел Норриса, но Ландор смог отыграться. Проблемы случились у Гасли, который на прямой потерял темп и откатился на последнее место.
Вот полный стартовый порядок:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 3. Ландо Норрис («Макларен») 4. Серхио Перес («Ред Булл») 5. Валттери Боттас («Мерседес») 6. Пьер Гасли («Альфа Таури») 7. Шарль Леклер («Феррари») 8. Фернандо Алонсо («Альпин») 9. Ланс Стролл («Астон Мартин») 10. Джордж Расселл («Уильямс») 11. Юки Цунода («Альфа Таури») 12. Карлос Сайнс («Феррари») 13. Даниэль Риккардо («Макларен») 14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») 15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 16. Николас Латифи («Уильямс») 17. Эстебан Окон («Альпин») 18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 19. Мик Шумахер («Хаас») 20. Никита Мазепин («Хаас»)
Валттери Боттас потерял три позиции на старте из-за разворота на пит-лейн в практике, а Юки Цунода наказан тремя позициями из-за блокировки Боттаса в квалификации.
Победителем квалификации Гран-при стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Второе время показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, а третье — его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Однако Боттас был оштрафован, потому в гонке будет стартовать лишь с 5-й позиции. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин завершил выступление после первого сегмента квалификации, показав худшее время.
Гонка начнется в 16:00 пор московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители Формулы-1! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции гонки восьмого этапа Гран-при Штирии.