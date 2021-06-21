Месси без трофея: сенсационные чемпионы Кубка Америки

Кубок Америки — 2021 в Бразилии, в финале которого сойдутся хозяева соревнований и команда Аргентины, стал 47-м турниром в истории. Подавляющее большинство предыдущих турниров выиграли три сборные. Бразильцы праздновали успех девять раз. Аргентинцы отметились 14 трофеями, а самая титулованная сборная континента на внутренней арене — уругвайская. В ее активе 15 триумфальных Кубков Америки.

Реклама

Вот и на этот раз у букмекеров фавориты турнира были классические: Winline давал на титул Уругвая коэффициент 8,02, на успехе аргентинцев можно было увеличить свой банк ровно в четыре раза, а хозяева турнира считались главным претендентом на победу с коэффициентом 1,82. Ближайшие к тройке колумбийцы давались как чемпионы с коэффициентом 12, а на победе главного аутсайдера Боливии можно было увеличить сделанную ставку аж в 300 раз!

close Количество титулов сборных на Кубках Америки Количество титулов сборных на Кубках Америки «Газета.Ru»

Хотя больше 80 процентов розыгрышей завершались триумфом кого-то из «большой южноамериканской тройки», восемь раз Кубок Америки все же заканчивался победами других команд.

«Газета.Ru» рассказывает обо всех триумфах сборных-нефаворитов и степени сенсационности каждого из них.

Кубок Америки-1939: Перу

close Сборная Перу на Кубке Америки Сборная Перу на Кубке Америки Wikimedia Commons

Кубок Америки — турнир, который очень привязан к хозяевам. Перед своими зрителями команды традиционно показывают лучший футбол, хотя, само собой, не обходится без исключений. Вот и первая настоящая сенсация случилась в пользу сборной, которая принимала соревнования.

В 1939 году Кубок Америки проходил уже в 15-й раз. И 14 предыдущих розыгрышей неизменно завершались триумфом Уругвая, Аргентины или Бразилии. Это была уже третья Копа (так звучит название кубка на испанском, привычном для Южной Америки языке), проводившаяся в Перу. В двух предыдущих случаях хозяева брали бронзовые медали.

Это, с одной стороны, должно было свидетельствовать о повышенных шансах для них, но на самом деле все было банально: в тех турнирах выступали четыре команды, и перуанцы уступали и Аргентине, и Уругваю, но обыгрывали четвертого участника (Боливию и Чили), завоевывая бронзу. Бразильцев на тех Кубках не было.

В 1939 году для успеха хозяев предпосылки все-таки были. В этом турнире приняли участие пять команд, но до Лимы не доехала не только Бразилия, но еще и являвшаяся действующим чемпионом континента Аргентина, а также крепкие Колумбия и Боливия. Зато приехавший Эквадор дебютировал на южноамериканском форуме.

Естественно, «триколор» все свои матчи проиграл, а в поединке против хозяев случилось забавное событие: главный тренер Рамон Унамуно выпустил на поле сам себя, правда, забить не сумел, и его сборная крупно уступила — 2:5.

Это был первый матч Перу на турнире, и настроение было задано на весь Кубок. Дальше со счетом 3:1 были переиграны чилийцы, после «инки» разгромили Парагвай (3:0), ну а затем при сумасшедшей поддержке 40 тысяч зрителей переиграли в фактически «золотом» матче Уругвай.

На быстрые мячи легендарного Хорхе Алькальты и Виктора Бьелича (всего чуть больше чем через год погибнет в автокатастрофе в возрасте 23 лет) гости смогли ответить только ударом Роберто Порты под занавес первого тайма.

Если бы Уругвай во второй половине отыгрался, то команды ждал бы дополнительный финал за золото, но этого не произошло.

Перуанцы стали четвертой сборной на континенте, сумевшей выиграть Кубок Америки, причем сделали они это под руководством британца Джека Гринвелла. Он и по сей день остается единственным европейским специалистом, добившимся триумфа в старейшем турнире национальных сборных в мире.

Кубок Америки-1953: Парагвай

В 1953 году турнир, который тогда еще назывался чемпионатом Южной Америки, снова приехал в Перу. И снова стал примечательным, причем по многим факторам.

Например, именно на этой Копе сборная Боливии, известная всему миру теперь не иначе как «зеленые», впервые надела майки такого цвета. В предыдущие 30 лет боливийцы выступали сначала в белых, а затем в полосатых черно-белых футболках. Но с 1953 года основной цвет формы этой сборной остается неизменным.

И снова на Кубке Америки в Перу были англичане. Теперь уже, правда, не в качестве тренера одной из сборных. Соревнования обслуживали шесть арбитров, пять из которых как раз представляли Туманный Альбион (еще один был бразильцем).

В игровом плане этот турнир стал бенефисом прекрасного чилийского форварда Франсиско Молины, в круговом турнире из шести встреч наколотившего то ли семь, то ли восемь мячей (статистика по разным данным расходится).

Интересно, что при этом в двух играх Чили вообще не забивала, а еще в одной игре не отличался сам нападающий. Зато Уругвай, Эквадор и даже Бразилия настрадались от него — будь здоров.

Как и на предыдущем турнире четыре года назад, круговой этап с равенством очков завершили сборные Бразилии и Парагвая. Как и тогда, это стало возможным благодаря победе андердогов в последнем туре со счетом 2:1.

Дальше совпадения заканчиваются. На «Сан-Жануариу» в Рио-де-Жанейро бразильцы в «золотом» матче уничтожили соперников — 7:0. А вот в Перу так не вышло. Парагвай выстрелил тремя мячами в первом тайме, во втором дважды пропустил от Балтазара, но выстоял в последние полчаса и впервые стал чемпионом континента.

Кубок Америки-1963: Боливия

close Сборная Боливии на Кубке Америки 1963 Сборная Боливии на Кубке Америки 1963 Wikimedia Commons

Футбольные матчи в Боливии — отдельный вид искусства. Все дело в условиях. Столица страны Ла-Пас находится на высоте в 3,5 км над уровнем моря. Нигде выше играть в футбол по международным стандартам просто нельзя.

Собственно, ФИФА пыталась не так давно запретить проводить игры и в этом городе, но на защиту боливийской атмосферы встала вся Южная Америка, включая старадавших там великих — Диего Марадону и Пеле.

Всего в Боливии на среднегорье Кубок Америки проводился дважды, и это были два безуслрвно лучшие турнира в истории страны. В 1997 году «зеленые» добрались до финала, но в нем уступили бразильцам.

А вот 34 годами ранее своим шансом выиграть Копу дома они воспользовались сполна.

Это, правда, не было просто. Да, некоторые сборные не смогли в условиях кислородного голодания показать вообще ничего. Например, Колумбия, считавшаяся одним из фаворитов, набрала только одно очко.

Но уже в первой игре против Эквадора хозяева, ведя по ходу встречи со счетом 2:0, устроились на 2:4 и еле-еле спасли ничью за десять минут до финального свистка.

С той же Колумбией победа боливийцев была волевой, а с Аргентиной виктория была вырвана на 88-й минуте. Но в итоге к последнему туру хозяева пришли, опережая на балл парагвайцев. В последней игре «Зеленым» нужна была победа над боровшейся только за бронзу Бразилией.

Этот матч проходил в Кочабамбе, который расположен на километр пониже столицы. Поединок вышел действительно захватывающим. Дважды «Зеленые» убегали вперед на два мяча, но упускали преимущество.

А вот на гол Максимо Алькосера на 86-й минуте ответа у «Селесао» уже не нашлось, и Боливия выиграла свой единственный до сих пор континентальный титул.

Ну а через четыре года восемь человек из той команды, уже в равнинных условиях, закончили Кубок Америки на последней строчке, не забив ни одного мяча в пяти играх...

Кубок Америки-1975: Перу

В 1975 году турнир впервые получил название Кубок Америки, а еще проходил в новом формате и стал самым долгим в истории. Он продолжался 90 дней, а все сборные играли на всех стадиях в двухматчевом формате — дома и на выезде.

Команды были разбиты на три группы по три сборные. Из каждой в полуфинал выходило по одному участнику, а там всех ждал действующий чемпион Уругвай.

Перуанцы прошли подгруппу с Чили и Боливией, сумев взять волевую ничью с первыми (1:1) и выиграть в условиях среднегорья у вторых (1:0) в выездных матчах, а затем закрепив успех дома.

В полуфинале ведомые лучшим футболистом страны ХХ века Теофило Кубильясом «инки» выиграли на выезде у самих бразильцев — 3:1.

Правда, удержать перевес в домашнем поединке не удалось — 0:2. Тогда еще не учитывались ни голы на чужом поле, не было и послематчевых пенальти — в финал перуанцы пробились... по жребию.

Ну а там они обменялись победами с Колумбией, ответив на выездные 0:1 домашними 2:0. Вот только счиатились именно виктории, а не разница мячей. Все решилось в переигровке на нейтральном поле в Венесуэле, где Уго Сотиль на 25-й минуте провел единственный мяч.

Кубок Америки-1979: Парагвай

close Сборная Парагвая на Кубке Америки 1979 Сборная Парагвая на Кубке Америки 1979 Wikimedia Commons

В 1979 году турнир продолжил принятый четырьмя годами ранее формат, но сделал еще один шаг к его отмене.

Та Копа примечательна дебютом на этом турнире Диего Марадоны, забившего в группе гол Боливии. Правда, его команда заняла последнее место, пропустив в полуфинал Бразилию с Зико, Сократесом и Роберто Динамитом.

Парагвай не без труда выбрался из трио с Эквадором и Уругваем. С последним было зафиксировано две ничьи, но сами уругвайцы разок уступили эквадорцам и остались вторыми.

В полуфинале Парагвай в двухматчевой дуэли огорошил бразильцев, выиграв у них на своем стадионе (2:1) и унеся ноги с «Мараканы» (2:2) в ответном поединке.

Ну а в финале снова был размен победами. После домашних 3:0 против Чили парагвайцы не смогли выстоять на выезде (0:1). Однако в переигровке в Буэнос-Айресе зрители не увидили голов за все 120 минут основного и дополнительного времени, и вот тогда-то в ход пошла разница мячей в противостоянии, сыгравшая за парагвайцев.

1979-й — вообще лучший год в национальном футболе, ведь «Олимпия» из Асунсьона выиграла главный клубный турнир континента Кубок Либертадорес, а также Межконтинентальный кубок, одолев в нем шведский «Мальме», владевший Кубком чемпионов.

Кубок Америки-2001: Колумбия

close Сборная Колумбии на Кубке Америки 2001 Сборная Колумбии на Кубке Америки 2001 GlobalLookPress

А это уже первый турнир ХХI века, который проходил в Колумбии и ознаменовался триумфом хозяев, на которых не так чтобы очень сильно ставили.

Так и не ставшее золотым поколение Карлоса Вальдерамы уже сошло, а на смену не пришло новых звезд.

Впрочем, тут имелись нюансы. Это была первая в истории Копа в самой криминальной стране континента. И даже в этот раз от участия в турнире отказалась по соображениям безопасности команда Аргентины!

Также, по тем же соображениям, не приехала и Канада (уже действовал современный формат с тремя группами и 12 участниками, два из которых являются гостями турнира с других частей света). В итоге в Колумбии сыграли Мексика, Коста-Рика и Гондурас.

Главными фаворитами были приехавшие на соревнования с 12-матчевой победной серией бразильцы. Правда, уже в первом туре ее уничтожил мексиканский форвард Харед Борхетти.

В итоге этому турниру суждено было стать самым сенсационным в истории. В четвертьфинале Гондурас выбил Бразилию (2:0), а мексиканцы, забившие в группе всего один мяч, прошли Чили (2:0). И это еще Уругвай кое-как справился с Коста-Рикой (2:1).

Но вот Колумбия провела соревнования с блеском. «Кофейщики» выиграли все матчи на пути к финалу, не пропустив ни одного мяча в свои ворота и отгружая всем не меньше двух. Виктор Аристисабаль зажигал в атаке, забив шесть мячей за пять игр до последней.

В финале против мексиканцев (во второй и пока последний раз за свои десять попыток добравшихся до решающего матча) все решил единственный гол защитника Ивана Кордобы, недавно перебравшегося в миланский «Интер», где потом станет чуть ли не легендой.

Кубок Америки-2015: Чили

close Сборная Чили на Кубке Америки 2015 Сборная Чили на Кубке Америки 2015 GlobalLookPress

Конечно сборная Чили очень хотела выиграть домашний турнир, на который собрала очень приличный состав. Алексис Санчес, Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, Чарлес Арангис, Клаудио Браво...

Но все-таки Аргентина с Лионелем Месси и Бразилия с Неймаром были главными фаворитами, тем более чилийцы до того никогда не брали трофея.

В группе хозяева набрали уверенные семь очков, затем с минимальным счетом одолели захандривший, хоть и звездный по именам Уругвай (Луис Суарес, Эдинсон Кавани), затем усилиями Варгаса справились с Перу (2:1).

Ну а потом был тот самый финал с Аргентиной, в котором никто так и не забил с игры, а в серии послематчевых пенальти после точного удара Месси у аргентинцев не реализовали Гонсало Игуаин и Эвер Банега.

В итоге Месси в тот день вошел в историю турнира, став единственным футболистом, отказавшимся принять звание MVP Копы.

Кубок Америки-2016: Чили

Уже на следующий год состоялся юбилейный «Кубок Америки Столетия», впервые прошедший не в Южной Америке, а в Северной — в США.

В нем по случаю столетия КОНМЕБОЛ впервые сыграли 16 команд, а Бразилия умудрилась не выйти в четвертьфинал из квартета с Эквадором, Перу и Гаити, обыграв только последних. Не попал в плей-офф и Уругвай.

Прошлогодние финалисты попали в одну подгруппу, и аргентинцам удалось взять в ней реванш благодаря голам Анхеля ди Марии и Банеги (2:1). Но Боливия и Панама не стали для «Ла Рохи» препятствием на пути в четвертьфинал.

Там она неожиданно со счетом 7:0 разнесла вообще-то крепкую Мексику, затем расправилась с Колумбией в полуфинале (2:0), а затем в финале вновь встретилась с аргентинцами.

И снова без голов на протяжении 120 минут. И снова в серии пенальти точнее были чилийцы. Только на этот раз первым промахнулся уже сам Месси.

***

Теперь вы знаете больше о главных сенсациях Кубка Америки и можете попробовать угадать, кто станет новым чемпионом турнира.

Получите 1000 рублей от Winline и сделайте ставку на своего фаворита, не рискуя своими деньгами. Сделайте первую ставку бесплатно и наслаждайтесь игрой!