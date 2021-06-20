43-летний Олейник проиграл в UFC третий бой подряд

Олейник — Спивак

Накануне боя Олейник занимал 15-е место в рейтинге тяжеловесов UFC, его соперник находился еще ниже. Спивак последние две схватки выиграл, сломив сопротивление Карлоса Фелипе и Джареда Вандераа, но его соперники были далеко не топового уровня. Поэтому для 26-летнего молдаванина победа над россиянином была очень важна с точки зрения его будущего в промоушене.

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Будущее Олейника в UFC тоже было под вопросом. В последних боях он уступил американцам Деррику Льюису и Крису Дакасу, ему 43 года, так что разговоры об увольнении спортсмена из организации ходят уже достаточно давно. Теперь их станет гораздо больше. У бойца контракт еще на несколько боев, но он может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Вообще Олейник не очень хотел драться против представителя СНГ, но в UFC настояли.

«Мне сказали достаточно жестко: «Не вздумай отказываться, потому что это решение будет нехорошее. Ковидовская тема, UFC психует, так как не может привозить бойцов. Сказали: «Мы не можем сейчас быть слишком лояльными ко всем, чтобы перебирать пары». Сожаление чисто человеческое есть, но спортивного сожаления быть не может», — сказал перед боем российский спортсмен..

Первый раунд показался равным. Олейник уверенно шел вперед, пропускал, но и сам доставал соперника. Трижды россиянин пытался перевести Спивака в партер, но тот уходил. Вообще молдаванин выглядел более подвижным и маневренным, соперника к себе не подпускал и действовал грамотно и осторожно.

Во втором раунде Олейнику удалось перевести схватку в партер, но, как оказалось, в этом компоненте также лучше выглядел более молодой Спивак. Только в конце раунда россиянин вышел из-под прессинга и попробовал провести ущемление диафрагмы, но времени ему не хватило. В этой пятиминутке превосходство Спивака по прозвищу Полярный медведь было уже очевидным.

В начале третьего раунда Олейник пропустил удар в стойке, получил рассечение лба и один глаз ему стало заливать кровью. Но россиянин упорно шел вперед, понимая, что в этом бою проигрывает. Алексей пытался перевести схватку в партер, но снова в этом компоненте не преуспел, хотя раньше это было его весомым козырем. Не зря его прозвали Удавом.

Спивак спокойно довел дело до победы. По итогам боя судьи насчитали 29:28, 29:28, 29:28 в пользу молдаванина, хотя на деле преимущество более молодого соперника были более очевидным.

29-28

29-28

29-28



Sergey Spivak scores a unanimous decision victory at #UFCVegas29 pic.twitter.com/q4gMTNSCZQ — UFC on BT Sport (@btsportufc) June 20, 2021

«Алексей дал мне очень хороший бой, очень тяжело было. Мой следующий соперник? Руководство UFC знает, что я не отказываюсь ни от кого», — сказал Спивак после боя.

Этот бой стал для россиянина 76-м в карьере. Теперь в его активе 59 побед, 16 поражений и одна ничья. У Спивака эта победа стала 13-й при двух поражениях.

Чон Чхан Сон — Дэн Иге

В главном бою вечера сошлись представитель Южной Кореи Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский зомби и американец Дэн Иге.

Сон контролировал ситуацию почти весь бой, пожалуй, только пятый раунд остался за представителем США. В первом раунде кореец не смог извлечь пользы из своего преимущества. В конце второго раунда Корейский зомби перевел Иге на канвас. В третьем Чон Чхан контролировал соперника в партере

Большую часть первого раунда бойцы провели в стойке. В середине раунда Чон Чхан Сон перевел Иге, но не смог ничего извлечь из борьбы. В начале второго раунда кореец потряс соперника и перевел на канвас в концовке. Весь третий раунд Чон Чхан Сон контролировал Иге в партере и пытался выйти на удушающий прием. В четвертом раунде Сон больше попадал в стойке. И только в заключительной пятиминутке Иге явно попал больше соперника.

Но заработанного ранее преимущества корейцу вполне хватило для победы. Все три судьи отдали победу Чон Чхан Сону – 48:47, 49:46 и 49:46.

TKZ gets it done pic.twitter.com/LQs0Mj7mkO — UFC (@ufc) June 20, 2021

Для Корейского зомби этот поединок стал 23-м в карьере. Теперь в его активе 17 побед и шесть поражений. Для Иге это поражение стало пятым в MMA при 15 победах.

Интересно, что кореец вынужден был прервать свою карьеру на пике из-за службы в армии. В 20 лет Сон отслужил год в южнокорейском флоте, а в 26 он был мобилизован в подразделение специального назначения, в котором прослужил 2,5 года.

Спортсмен вернулся в октагон 4 февраля 2017 года на UFC Fight Night 104.

Другие интересные события

Также в рамках главного карда Марлон Вера победил Дэйви Гранта (29:27, 29:28, 30:26), Сен Ву Чой нокаутировал Джулиана Эросу, Веллингтон Турман проиграл нокаутом Бруну Силве, а Мэтт Браун нокаутировал Диего Лиму.