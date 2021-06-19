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Первый финал в карьере на траве: Рублев играет с Умбером. LIVE

Теннис. ATP 500, Галле. Финал. Уго Умбер — Андрей Рублев. ОНЛАЙН

В своей первом финале в карьере на траве Андрей Рублев играет с французом Уго Умбером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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14:35

Матч начнется примерно в 15:00 мск.

14:30

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финального матча на теннисном турнире в Галле, в котором сыграют француз Уго Умбер и россиянин Андрей Рублев.

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