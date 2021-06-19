Первый финал в карьере на траве: Рублев играет с Умбером. LIVE

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Трансляция
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14:35
Матч начнется примерно в 15:00 мск.
14:30
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции финального матча на теннисном турнире в Галле, в котором сыграют француз Уго Умбер и россиянин Андрей Рублев.
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