«Никто сейчас сюда не поедет»: как санкции УЕФА отразятся на белорусском футболе

18 июня «Фонд спортивной солидарности Беларуси», являющийся оппозиционной организацией действующей власти в стране, объявил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не проводить в стране мероприятий под своей эгидой.

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В ответ на запрос Фонда информацию об этом прислал заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, подчеркнувший также, что все запланированные на 2021 год в Белоруссии соревнования не состоятся и пройдут в других местах.

В прессе сразу появилась информация о том, что белорусские клубы теперь не смогут на своем поле принимать соперников в еврокубках — Лига чемпионов, Лига Европы и новый турнир Лига конференций проводятся под эгидой УЕФА.

Однако в самом Союзе данную информацию не подтвердили, дав 19 июня соответствующий ответ на запрос агентства «Р-Спорт».

«Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию.

Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Белоруссии не состоятся», — говорится в заявлении организации.

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал исполнительный директор «Фонда спортивной солидарности Беларуси» Александр Опейкин, объяснивший, что выпущенную накануне информацию СМИ истолковали не совсем корректно.

«Наверное, пресса неверно истолковала смысл письма. Там речь идет о мероприятиях УЕФА. То есть это турниры и конгрессы. А было истолковано, что матчи УЕФА не будут проходить в Белоруссии. Поэтому мы решили дать официальный комментарий и выложить оригинал письма, — начал Опейкин.

— Второй момент: так как речь в письме идет о мероприятиях, которые уже были отменены, например, финальной стадии Лиги чемпионов по футзалу, по этой логике могут не состоятся и еврокубки. Это клубный турнир, и он уже был отменен.

Думаю, здесь какую-то трактовку должен дать уже УЕФА, потому что формулировка в письме немножко неконкретная. Она не раскрывает конкретный перечень мероприятий. Трактовка очень широкая и размытая. Возможно, имелись в виду все-таки какие-то мероприятия, проводимые УЕФА, а матчи останутся в календаре.

Хотя УЕФА может их в том числе перенести из-за логистических нюансов, потому что, мне кажется, что ни одна сборная и ни один клуб в Белоруссию сейчас не поедут просто по соображениям безопасности и из-за логистических трудностей. Здесь можно предполагать, что в Белоруссии матчи под эгидой УЕФА в ближайшее время проходить не будут».

На вопрос о том, как выходить из этого положения, исполнительный директор «Фонда» рассказал о механизме, принятом в УЕФА в таких случаях.

«Исходя из общей логики, европейский клуб обычно обращается в УЕФА и к сопернику с просьбой перенести матч в связи с логистическими нюансами и сыграть, допустим, на территории Европейского союза. И УЕФА может обязать белорусские клубы играть не на своих стадионах, — подчеркнул спикер Фонда спортивной солидарности.

— Сейчас есть же такой нюанс, что до Минска из Европы прямым рейсом не добраться. Соответственно, нужно лететь через Москву, а оттуда девять часов ехать на автобусе. Вот эта поездка будет очень сильно влиять на результат, потому что в большом профессиональном спорте такие детали имеют очень большое значение.

УЕФА может негласно, не выставляя это решение на публику, давать распоряжение играть два матча на территории ЕС. Это не обязательно будет два матча на территории соперника белорусского клуба, но домашняя встреча может быть перенесена из Белоруссии на нейтральную площадку.

Вы наверняка видели информацию, что уже сейчас белорусские клубы ищут места, где им проводить домашние матчи еврокубков за пределами страны.

В УЕФА много решений принимаются неформально. То что недоступно прессе и общественности, но принимается с учетом резолюций Европарламента, всей обстановки в Белоруссии. Эти решения редактируются и регулируются соответствующим образом, просто не выносятся на публику, чтобы не вызывать большого резонанса».

Напомним, что санкции в отношении Белоруссии были введены после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс вынужден был из-за сообщения о минировании совершить экстренную посадку в аэропорту Минска, где местными силовиками был задержан журналист Роман Протасевич.

Молодой человек был объявлен в Белоруссии в розыск по статьям об организации массовых беспорядков и терроризме, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Большинство стран Евросоюза раскритиковали действия Белоруссии, посчитав, что Минск вынудил самолет сделать посадку по заведомо ложному сообщению именно ради поимки Протасевчиа, которого считают политическим заключенным.

С тех пор белорусским авиакомпаниям запрещено летать над территорией стран ЕС, а Европарламент обсуждает возможность введения дополнительных санкций против страны.